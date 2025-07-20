《占星轉運站》天蠍敢愛、巨蟹戀家、天秤頑固…義大利占星師解析性格盲點

斯洛伐克導演彼得克雷克斯繼前作《服刑母親》後，再次打破紀實與虛構的界線，推出全新力作《占星轉運站》，以通俗又趣味橫生的「占星」主題出發，笑看人生多元、複雜的多重面貌。導演鏡頭緊跟著義大利知名占星師盧齊亞娜，跟著她一起傾聽來往客戶的煩惱與心願，不論是求財、求愛、求子，盧齊亞娜除了為他們算出最佳「重生之地」，同時也會直截了當地點出客戶們的性格盲點，並對於各星座提出直言不諱的點評。

敢愛敢恨的天蠍座、和家庭緊密連結的巨蟹座、頑固又充滿矛盾的天秤座，字字句句讓聽者在提出問題的同時，也能好好反思自身。對此，導演彼得表示，「電影很多時候是我們內在自我的投射，我們試圖記錄的每個故事，總會帶著一部分的自己。例如，我是個聽話的兒子、一位努力不讓妻子失望的丈夫、一個總是希望弟妹過得更好的哥哥，我同時也是一位父親，急切地等待著女兒們的來電。儘管片中的每個角色都截然不同，我卻在他們每一位身上，以不同的形式看見了自己的影子。」

本片以巧妙的視角與敘事形式獲得國際更大影展好評，不僅入圍威尼斯國際電影節地平線單元，也於上月（六月）台北電影節台灣首映後大獲好評。導演彼得坦言，小時候因為父親也是導演，所以12歲時就立志長大也要成為導演拍電影。在這一次的拍攝過程中，他笑稱自己獲得了很多很棒的故事，不論是單身許久，一直被媽媽催婚，但好不容易有對象，卻又遭媽媽質疑嫌棄的禮儀師；還是深愛丈夫，卻老覺得丈夫不懂自己、不像婚前般貼心，希望能找回從前戀愛感的少婦，每個人的故事都有著強烈的戲劇性，卻也都是真實發生的日常人生。導演彼得表示，「我的目標是將虛構的電影感與鏡頭捕捉到的真實情感結合在一起，帶給觀眾一段幽默、無法預期又發人深省的電影。」《占星轉運站》7月18日上映。

占星師盧齊亞娜指點迷津的方式自成一格，她能根據每一個人的星盤，挑選出生日當天的「天選之地」，只要出門走走來趟改運之旅，人生黑白可以變彩色！與老母親相依為命、單身多年的禮儀師是否能成功脫單？性格迥異的雙胞胎姊妹是否能如願成為幸福媽咪？與丈夫愈來愈疏離的怨婦是否能再次和丈夫重燃愛火？知名歌手的女兒是否能解開父女心結？他們都來到「占星轉運站」，各自滿懷希望地踏上生日之旅，從里約到貝魯特，無論是衝到台灣吃碗生日麵線或是來趟阿拉斯加的虛擬之旅，跟著星星去旅行，下一站是福還是禍？更多資訊👉天馬行空粉絲團

《占星轉運站》。圖/天馬行空提供

《占星轉運站》。圖/天馬行空提供

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