《來自廚房的花束》招牌「納豆炒飯」 日本天團嵐「櫻井翔」力推

《來自廚房的花束》人氣食堂融合台日飲食文化

《來自廚房的花束》歷時三年半拍攝，以鏡頭緩緩記錄東京人氣食堂「Fumin」與其創辦人齊風瑞的料理故事。電影即將於7月25日在台灣正式上映，讓觀眾一窺雖隱身在東京南青山小原流會館地下，卻天天大排長龍的傳奇食堂，如何以一道道中華風家常菜，跨世代收服人心，更成為日本藝文圈心照不宣的口袋名單。人稱「風瑞阿姨」的齊風瑞，父母來自台灣，在日本出生成長的她，融合台日兩地飲食文化，創造出簡單卻獨特的中華風料理，風瑞阿姨從小就夢想擁有自己的店，因此選擇成為美容師，直到某天，她為朋友準備了一頓飯，朋友一句無心的話：「只有我們吃這麼好吃的東西，太浪費了吧！」點燃了她開餐館的想法，於是1971年，一間小小的中華風家常料理店——「Fumin」就此誕生。

櫻井翔狂讚納豆炒飯：「還能這麼吃！」

風瑞阿姨承襲了父親無可取代的味覺，以及母親不服輸的精神與愛，「Fumin」從開業至今超過半世紀，圈粉無數日本藝文界人士，除了由已故插畫家和田誠先生命名的「蔥油餛飩」、濃郁又開胃的「梅干扣肉」，一道道名菜皆為「Fumin」獨有的風味印記，料理研究家平野令美、繪本作家五味太郎等多位文化界名人，都是這間店多年的熟客，還有招牌料理「納豆炒飯」更曾獲得日本天團嵐的櫻井翔在節目《1億3000萬人的SHOW頻道》中驚艷推薦：「原來納豆還有這麼美味的吃法！」各式菜單背後的誕生故事、風瑞阿姨的料理初心，在《來自廚房的花束》中透過一句句真摯的證言，以及穿梭於日本與台灣之間的記憶娓娓道來，這不只是一間餐廳，更滿是關於味道與人的故事。在日本上映之際，風瑞阿姨也表示：「因為電影的公開，我和小學時代的朋友久違地再次聯絡上了。當時她對我說：『齊小姐是我們的驕傲。』我也希望，透過這部電影，能讓更多人來看、來找我見面就好了。」

《來自廚房的花束》濃郁又開胃的「梅干扣肉」是「Fumin」人氣料理。圖/希望影視

東京50年排隊名店「Fumin」登大銀幕

《來自廚房的花束》講述走入東京超人氣食堂「Fumin」，只見數位身形高大的廚師忙碌其中，而在他們之間，一位嬌小的身影揮舞著沉重的中華炒鍋——那正是風瑞阿姨。風瑞阿姨的父母皆為台灣人，而在日本出生、成長的她，承襲父母傳遞的愛與味覺天賦，創辦了中華家常菜餐館「Fumin」，用心經營長達45年，不僅深受東京在地人喜愛，也成為許多藝術家常客的心靈寄託。70歲時，她卸下了經年累月掌杓於「Fumin」廚房的職責，將日常的熱鬧與煙火交給後輩，轉而以更私密的形式，在只接待一天一組客人的餐桌「齊」中，繼續與人分享她的味道與人生。數十年間，風瑞阿姨始終用她真摯的笑容和創意十足的菜單，細膩描繪出一道道料理、一段段人生，以及一個名為「Fumin」的溫柔世界。《來自廚房的花束》預計7月25日在台上映，更多電影資訊👉「希望影視行銷」粉絲團👉博客來《來自廚房的花束》預售票同步熱賣中

《來自廚房的花束》東京50年排隊名店「Fumin」創辦人齊風瑞。圖/希望影視

《來自廚房的花束》。圖/希望影視

《來自廚房的花束》記錄東京人氣食堂「Fumin」與其創辦人齊風瑞的料理故事。圖/希望影視