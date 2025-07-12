《全知讀者視角》北捷板南線打造「全知讀者列車」安孝燮、李敏鎬等你上車

臺北捷運為《全知讀者視角》首開先例 新增追加卡司再創話題

改編全球現象級網路小說與網路漫畫，由《與神同行》金牌製作團隊傾力打造，以大場面、大動作、大特效、大卡司引爆觀眾熱烈期待的奇幻動作鉅獻《全知讀者視角》，為了慶祝本片即將在7月23日（週三）晚場起於全台盛大獻映，臺北捷運從即日起，在板南線推出期間限定的「全知讀者列車」，並持續運行至8月6日為止，讓安孝燮、李敏鎬、蔡秀彬、申承浩、NANA、BLACKPINK成員JISOO等主要演員陪伴民眾一起搭捷運。

不僅如此，從本週五（7/11）起連續四週的星期五、六、日，北捷更將加碼在本列車中，放送電影專屬到站廣播與LED跑馬燈，更是北捷營運29年來，前所未有的全新嘗試！此外，除了主要演員之外，片商今日（7/10）也公佈追加卡司，透過朴號山（又譯朴呼山）、崔永葰、鄭星一（又譯鄭成日）三位展現獨特色彩的演技派男星，為全片增添活力。

北捷營運29年首次打造 「全知讀者列車」星光卡司陪民眾搭捷運

《全知讀者視角》講述一部連載十多年的小說，故事在結局當天突然成為現實，而這一切，都發生在行駛於東湖大橋上的地鐵車廂內，也讓小說的唯一讀者「金獨子」，必須與小說主角「劉眾赫」與夥伴們，必須聯手在這個即將毀滅的世界中努力求生。由於全片第一個關鍵事件，就發生在地鐵車廂當中，所以本片也與臺北捷運展開超乎想像的跨界合作──自即日起至8月6日止，於板南線推出限時限定的「全知讀者列車」！

本次聯名列車的每節車廂，不僅將佈滿電影主視覺海報，手拉環也將變身成各角色專屬視覺設計，讓乘客享有跟安孝燮、李敏鎬、蔡秀彬、申承浩、NANA、JISOO等主要演員「共乘捷運」的沉浸式體驗。而且不只視覺有感，北捷這回更將加碼驚喜彩蛋，從本週五（7/11）起連續四週的星期五、六、日，將在這台「全知讀者列車」的進站廣播，全面變「聲」成電影片呼，搭配LED螢幕同步播放電影跑馬燈，打造獨一無二的視聽雙重體驗，歡迎影迷上車朝聖！

《全知讀者視角》臺北捷運即日起在板南線推出期間限定「全知讀者列車」。圖/采昌國際多媒體提供

朴號山、崔永葰、鄭星一加盟《全知讀者視角》 展現精湛演技實力

值得一提的是，除了安孝燮、李敏鎬、蔡秀彬、申承浩、NANA、JISOO等主要演員之外，《全知讀者視角》更網羅無論遇到什麼樣的角色，都能展現獨特色彩，讓作品更加閃耀的朴號山（又譯朴呼山）、崔永葰、鄭星一（又譯鄭成日）三位男星加盟演出。透過《我的大叔》、《機智牢房生活》等戲劇證明出色演技實力的朴號山，這回在片中飾演當小說世界成為現實之後，擁有比幣值更重要的綠色安全區，並利用手中握有的權力來累積幣值的角色「孔弼斗」。當主角金獨子出現在他面前，並向他提出超乎想像的提議後，勢必將大幅提升全片的觀賞樂趣。

曾在《機智醫生生活》、《京城怪物》等眾多作品中展現優秀演技的崔永葰，則在片中飾演金獨子跟劉尚雅的公司主管「韓明武」，同時也被捲入小說成真的世界當中。尤其他這回將展現角色的嘮叨形象，並為了維護自己的地位，在絕望的情況下採取自私行動，勢必將點燃觀眾心中的怒火。此外，以《黑暗榮耀》廣為觀眾熟知的鄭星一，這回也將詮釋議員「千仁浩」，並精湛演繹角色在溫柔和堅實領導能力背後，所隱藏的雙面人角色，更將與追隨他的民眾，共同把金獨子和夥伴們推向危險情況，增加全片緊張感。透過這三位無論什麼角色都能展現獨特色彩的演技派男星，勢必將為全片增添活力，讓人更加期待。

《全知讀者視角》朴號山在片中飾演利用手中握有權力，來累積幣值的「孔弼斗」。圖/采昌國際多媒體提供

這部斥資300億韓圜年度最高預算打造，以別出心裁的劇情設定，搭配全球火紅的知名影星，成為觀眾引頸期盼的劃時代「東方奇幻」代表作的《全知讀者視角》，即將在7月23日（週三）晚場起於全台盛大獻映。而這部科幻殿堂級神作，原著漫畫由韓國人氣網路小說改編，至今在台灣累積觀看次數高達1.1億，並榮登2024年度十大人氣榜第二名，評分高達9.9分。LINE WEBTOON火熱連載中👉《全知讀者視角》漫畫

《全知讀者視角》電影劇情描述平凡上班族金獨子（安孝燮飾演），唯一嗜好是閱讀網路小說《在滅亡的世界中存活的三種方法》，不過在長達十年的連載期間，他卻成為小說最後的唯一讀者。當金獨子在地鐵車廂讀完小說最終話時，小說中的場景卻轉瞬成為現實。地鐵車廂彷彿成為人間煉獄，巨大怪物正踐踏著這座城市，以及憑空出現在眼前的訊息－－「您收到了第一個主線任務。」緊接著，熟悉的小說角色紛紛登場，而那位無比強大、牽動著整個世界命運的小說主角劉眾赫（李敏鎬飾演），開始照著劇情一一行動。眼看熟悉的世界將不復返，一個嶄新的世界正在誕生，身為唯一知曉這個新世界結局的金獨子，將在升級自身能力的同時，與夥伴們打造出跟原本小說截然不同的結局…。欲知本片最新消息，請上👉采昌國際多媒體電影官方臉書粉絲團

《全知讀者視角》崔永葰在片中飾演金獨子跟劉尚雅的公司主管「韓明武」。圖/采昌國際多媒體提供

《全知讀者視角》鄭星一在片中飾演雙面人議員「千仁浩」。圖/采昌國際多媒體提供

《全知讀者視角》。圖/采昌國際多媒體提供