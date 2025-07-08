《此刻的我們》影評盛讚催淚動人 安德魯加菲爾德x佛蘿倫絲普伊愛到沒日沒夜

由「蜘蛛人」安德魯加菲爾德Andrew Garfield與「黑寡婦」佛蘿倫絲普伊Florence Pugh攜手主演的催淚愛情電影《此刻的我們》（We Live in Time）即將於7月15日獨家在CATCHPLAY+影音平台上架。此外，CATCHPLAY+也推出2025夏季年中限定優惠，最低每人每月不到1元！即日起至7月15日，一般訂閱12個月僅1699元，超值訂閱12個月更只要1999元，趁現在訂閱追劇看電影超划算！

電影《此刻的我們》從多倫多影展放映後好評如潮，被譽為「年度最純粹動人的愛情電影」，IMDb評分高達7分，影評更一致盛讚劇情催淚動人，而男女主角深情又自然的互動火花令觀眾陶醉。安德魯加菲爾德受訪時多次大讚佛蘿倫絲普伊是超棒的演員，讓他可以全心投入在戲裡兩人的愛情之中，甚至在拍攝一場火熱床戲時，因為太投入而沒聽見導演喊停，他笑說：「那場親密戲原本就設定會越來越激情，當下我們都很安心所以非常入戲，甚至有點過頭了，直到這場戲持續有點久，我們抬起頭才發現攝影機早就沒在拍，原來是我們沒聽到導演喊卡，當下真的超級尷尬。」

除了有趣的拍攝插曲，《此刻的我們》更以動人的劇情描繪了一對戀人從相識、相愛的熱戀過程，也拍出了一起迎接新生命的動人喜悅，以及面對死亡和失去的悲傷勇氣，這對戀人活在當下、珍惜彼此的相愛模樣更是笑淚交織、逼哭眾人，安德魯分享在倫敦首映時，有一位觀眾泣不成聲、哭到片尾字幕跑完都還停不下來，最後覺得不好意思急忙道歉，他說：「我其實很開心這部片能讓她大聲哭出來，電影所傳達的愛與失去，是每個人都可能經歷過的，她根本不需要為此道歉。」他更感性表示：「尤其是男性從小就被教育要堅強，但我們應該要允許自己釋放情緒，這沒什麼好丟臉的。我就愛這部片毫無保留地坦露真心，希望觀眾也能好好感受、想哭就好好哭一場吧。」

電影《此刻的我們》描述前途無量的女主廚艾咪特（佛蘿倫絲普伊 飾），遇上失婚男子托比亞斯（安德魯加菲爾德 飾），一次意外邂逅，改變了兩人的餘生。就在兩人相愛成家之後，一個突如其來的不幸消息，也撼動了他們的幸福生活。

《此刻的我們》。圖/CATCHPLAY+ 提供

《此刻的我們》。圖/CATCHPLAY+ 提供