《全知讀者視角》首爾Showcase驚喜不斷 7大角色第二波海報帥氣公開

《全知讀者視角》Showcase星光熠熠 豪華幕後掀奇幻鉅片革命

改編全球現象級網路小說與網路漫畫，由《與神同行》金牌製作團隊傾力打造，以大場面、大動作、大特效、大卡司引爆觀眾熱烈期待的奇幻動作鉅獻《全知讀者視角》，即將在7月23日（週三）晚場起於全台盛大獻映。本片7月2日在首爾舉辦盛大的Showcase活動，現場星光熠熠，主演安孝燮、李敏鎬、蔡秀彬、申承浩、NANA盛裝登場，引爆粉絲尖叫連連。活動上設計多項趣味「主線任務」，從挑戰團體愛心POSE、猜台詞關鍵字、互動回應觀眾紙條，再到疊疊樂問答PK、扭蛋驚喜任務，現場氣氛嗨翻天！最終由申承浩獲得最高累積任務幣值，贏得「全知玩家」稱號，為現場與直播觀眾帶來驚喜連連的夜晚。除了星光熠熠的演員陣容，本片幕後製作團隊同樣來勢洶洶！從視覺特效、攝影、美術、武術到服裝造型，每個環節都力求突破與創新，打造出一部不只值得「看」，更「一定要進戲院看」的年度鉅片！

《全知讀者視角》5大主演疊疊樂PK NANA薄紗辣腿成全場焦點

年度奇幻動作鉅獻《全知讀者視角》，7月2日在首爾舉辦盛大的Showcase活動，現場星光熠熠，氣氛熱烈，五位主演一登場便引爆全場尖叫！安孝燮一身俐落灰色西裝帥氣現身，散發自信光芒；李敏鎬則以皮夾克搭配牛仔褲，展現溫暖又有型的熟男魅力；蔡秀彬一襲黑色造型，宛如洋娃娃般精緻動人。

申承浩的簡約黑白穿搭也襯出結實身形，硬漢氣場十足；而NANA則以若隱若現的薄紗褲裝驚艷全場，修長辣腿在燈光下閃耀無遺，時尚與性感兼具，讓粉絲直呼「太美了！」而為了呼應片中角色過關斬將、挑戰重重任務的情節，Showcase現場也設計一系列趣味十足的「主線任務」。主持人率先請大家挑戰「團體愛心POSE」，只見五人為了完美擺拍絞盡腦汁，最終合力比出超可愛的大愛心，讓全場瞬間融化。

接著登場的是一連串互動關卡：猜關鍵台詞、回覆觀眾紙條、驚喜扭蛋任務等，讓粉絲驚喜連連。不過真正引爆現場氣氛的，莫過是熱血又歡樂的「疊疊樂問答PK」。以NANA、申承浩、蔡秀彬、李敏鎬、安孝燮為反向順序上陣，抽出方塊並回答方塊上的問題，展現真實反應與爆笑互動。特別是NANA在挑戰第二輪時，獲得台下粉絲協助順利闖關，讓她當場給了對方一個擁抱，還加碼承諾簽名，粉絲福利大放送！不過就當遊戲難度愈來愈高，讓接下來上場的申承浩也忍不住對那位粉絲喊話：「來幫幫我吧！」雖然開玩笑求助，但他最後仍靠自己驚險過關。不過蔡秀彬則在高難度的闖關中不幸落敗，引來全場一陣惋惜。最終，申承浩憑著穩定表現累積最多任務幣值，獲得「全知玩家」稱號，為這場精采的Showcase帶來驚喜連連的夜晚。

《全知讀者視角》網路翻攝之圖片。圖/采昌國際多媒體提供

忠武路資深製作團隊集結 《全知讀者視角》展現五感滿足視覺盛宴

除了星光熠熠的演員陣容，《全知讀者視角》也網羅值得信賴的資深幕後團隊齊聚一堂。除了以《恐怖攻擊直播》展現卓越沉浸感與獨創風格的導演金秉祐，以及成功打造出《與神同行》系列與《雙面君王》等三部千萬觀影人次電影的製作人元東淵，本片更集結《柏青哥》攝影指導全慧珍（音譯）、《與神同行》系列與《屍速列車》美術指導李木元（音譯）、《與神同行》系列視覺特效總監鄭成鎮（音譯）、《首爾之春》武術指導鄭允憲（音譯）、《犯罪都市》服裝指導金京美（音譯）等頂尖製作班底，共同打造本片前所未見的龐大世界觀，勢必將為南韓電影開創嶄新局面。

特效總監鄭成鎮表示：「在南韓電影中嘗試新的視覺效果，是我們的目標。我們渴望向觀眾呈現新的東西，這部作品正是我非常渴望參與的。」充分展現本片將以龐大視覺效果震撼觀眾。攝影指導全慧珍則表示：「這部作品正是我一直在找尋的電影。」武術指導鄭允憲則說：「這是一個不容易接觸的類型，為了替每個角色設計新的動作，讓我費盡心思。」美術指導李木元也補充：「在《與神同行》結束後，我就在想，如果有一天再度接到奇幻項目，一定要再試試看。某天，金秉祐導演邀我參與這部作品，我就毫不猶豫地答應了。」他並補充：「我認為越是發生奇幻或不現實事件的電影，場景就越要真實，才能說服觀眾。為了打造真實感，我下了很多功夫。」讓人對融合奇幻與現實的五感滿足視覺饗宴產生濃厚好奇。

《全知讀者視角》。圖/采昌國際多媒體提供

這部斥資300億韓圜年度最高預算打造，以別出心裁的劇情設定，搭配全球火紅的知名影星，成為觀眾引頸期盼的劃時代「東方奇幻」代表作的《全知讀者視角》，即將在7月23日（週三）晚場起於全台盛大獻映。而這部科幻殿堂級神作，原著漫畫由韓國人氣網路小說改編，至今在台灣累積觀看次數高達1.1億，並榮登2024年度十大人氣榜第二名，評分高達9.9分。除了能透過電影感受震撼視覺與精彩劇情外，更可深入漫畫原作，探索更多電影未述及的細節與角色故事。目前《全知讀者視角》漫畫正於👉LINE WEBTOON平台連載中，立即下載APP，與千萬讀者一同展開更深度的冒險之旅！

《全知讀者視角》電影劇情描述平凡上班族金獨子（安孝燮飾演），唯一嗜好是閱讀網路小說《在滅亡的世界中存活的三種方法》，不過在長達十年的連載期間，他卻成為小說最後的唯一讀者。當金獨子在地鐵車廂讀完小說最終話時，小說中的場景卻轉瞬成為現實。地鐵車廂彷彿成為人間煉獄，巨大怪物正踐踏著這座城市，以及憑空出現在眼前的訊息－－「您收到了第一個主線任務。」緊接著，熟悉的小說角色紛紛登場，而那位無比強大、牽動著整個世界命運的小說主角劉眾赫（李敏鎬飾演），開始照著劇情一一行動。眼看熟悉的世界將不復返，一個嶄新的世界正在誕生，身為唯一知曉這個新世界結局的金獨子，將在升級自身能力的同時，與夥伴們打造出跟原本小說截然不同的結局…。欲知本片最新消息👉采昌國際多媒體電影官方臉書粉絲團

《全知讀者視角》。圖/采昌國際多媒體提供

《全知讀者視角》。圖/采昌國際多媒體提供

《全知讀者視角》。圖/采昌國際多媒體提供

《全知讀者視角》。圖/采昌國際多媒體提供

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《全知讀者視角》。圖/采昌國際多媒體提供

《全知讀者視角》。圖/采昌國際多媒體提供