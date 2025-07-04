《歌劇魅影 20週年經典重映》用音樂傳遞情緒 愛得瘋狂也愛得卑微

《歌劇魅影》(The Phantom Of the Opera)是創作出《貓》、《艾薇塔》等無數百老匯傳奇的音樂劇巨匠安德魯洛伊韋伯所公認的最高傑作，改編自法國作家卡斯頓·勒胡（法語：Gaston Louis Alfred Leroux，1868年5月6日—1927年4月15日）所撰著的同名小說。音樂劇自1986年在倫敦首演以來，在世界各地持續上演，至今已有超過1億6千萬人次觀賞，為百老匯上演最久的音樂劇。2004年推出，2005年正式在台灣上映的電影版《歌劇魅影》由韋伯全程監製，由名導喬伊舒馬克執導，集結一票能唱能演的豪華卡司傑瑞德巴特勒、艾美羅森、派翠克威爾森精彩演出。

對於三人的演出，導演喬伊舒馬克表示相當滿意，片中可以看見總是給人硬漢形象的傑瑞德巴特勒半邊臉戴上面具，完美詮釋出一個多才、執著，卻比誰都害怕被拒絕、受傷的靈魂，他與當時年僅18歲的艾美羅森所飾演的克莉絲汀之間渾然天成的化學反應，也為這段畸形、不容於世的複雜關係添加更多神秘色彩。至於現在作為恐怖片名導溫子仁班底，被影迷封為「鬼王」的派翠克威爾森，也完美演繹勞爾子爵的深情與勇氣。時隔20年，本片即將於今年夏天經典重現。

導演喬伊表示，在電影正式進入選角階段時，對於三個主要角色魅影、克莉絲汀、勞爾，他提出了兩大要求，首先是外表必須具備足夠魅惑力，再來就是演員必須能夠親口唱歌。因此，不論是有著深厚聲樂底子的艾美羅森、派翠克威爾森，還是曾任搖滾樂團主唱的傑瑞德巴特勒，都真實地展現出壓倒性的美聲魅力，搭配上多達百人的管弦樂團，在倫敦的艾比路錄音室，以完整管弦樂團編制的規模錄音，將每一首膾炙人口的旋律與震撼人心的主題曲，以奢華的音效完美呈現，帶給觀眾全面的視聽享受。

絢爛、華麗的19世紀巴黎歌劇院，接連發生一連串詭譎的事件，眾人認為是住在歌劇院地底下，一位戴著面具的神祕怪人「魅影」所為。「魅影」發掘了歌舞團女郎克莉絲汀的音樂天賦，克莉絲汀則視他為「音樂天使」，在他的指導下，一舉登上首席女伶的地位。她在成名之後，雖然受到青梅竹馬、年輕貴族勞爾的愛慕，卻也深受神祕而孤獨的「魅影」所吸引。直到有一天，她意外揭開了「魅影」面具下的驚人秘密。《歌劇魅影 20週年經典重映》即將於8月1日正式上映。超值預售套票現於博客來售票網、天馬行空表單熱賣中，購買單人套票即可獲得「A3原文紀念海報」壹張，數量有限，售完為止。更多資訊👉天馬行空粉絲團