《花便當的記憶》有村架純披上婚紗 鈴鹿央士「學烏鴉叫」展現神秘超能力

鈴鹿央士【花便當的記憶】和有村架純步入禮堂既興奮又緊張

電影《花便當的記憶》(Petals and Memories)改編自日本知名小說家朱川湊人所著，在第133回直木賞獲得肯定的小說《花食》。原著由六篇奇想短篇故事組成，本片改編自其中收錄的同名故事「花食」。找來實力與人氣兼具的鈴木亮平和有村架純首次飾演兄妹，由執導過多部叫好叫座電影作品的前田哲擔任導演，打造一段笑淚交織的奇幻物語。

至於有村架純片中的未婚夫則找來曾以《蜜蜂與遠雷》獲得多項新人獎肯定的鈴鹿央士演出，對於此次和大前輩鈴木亮平、有村架純共演，甚至還牽著身穿優雅婚紗的有村架純步入禮堂，鈴鹿央士坦言開拍前的心情既期待又緊張，所幸兩位前輩都很親切，給予他許多鼓勵。他也坦言自己在讀劇本時便深受這個故事感動，哭了好幾次，「片中每個角色都能讓我投射到自己珍愛的家人、朋友身上，讓我想起很多深藏的記憶，不知不覺就哭了出來。」

鈴鹿央士「學鴉叫」，動物研究學者展神秘超能力

有趣的是，此次鈴鹿央士在片中還有一項神秘超能力，身為動物研究學者的他，居然可以和路邊的烏鴉「談話」。對此，鈴鹿央士笑稱自己一開始看到這個設定，本想說應該會用CG合成的方式處理吧，沒想到正式開拍後，導演居然要他和活生生的烏鴉對戲，於是他便真的當著有村架純和鈴木亮平的面「學鴉叫」，他笑稱：「當我對著眼前的烏鴉叫了一聲『烏鴉』時，牠忽然看著我點了點頭，彷彿真的聽得懂我的話一樣，真的很有意思！我相信世上真的有可以跟動物對話的人，也希望透過這個角色能讓觀眾看見這個男性真誠、直率、愛動物的面貌。」《花便當的記憶》將於7月11日在台上映。

在大阪的老街區，俊樹（鈴木亮平 飾）與文子（有村架純 飾）兩兄妹過著相依為命的生活。俊樹答應已故的父親，從小肩負起守護妹妹的責任。眼看文子即將結婚，俊樹終於能卸下多年來的重擔，然而文子過去早已封印的「秘密」卻在此時浮現…文子從小就擁有另一個女人的記憶，就像「輪迴轉世」，但那並非幻想，而是一段真實存在的過去，一名年輕女子在文子出生當天不幸過世，而她的靈魂似乎轉移到了文子身上。22年後，在婚禮的前一天，文子埋藏多年的秘密終於被解開。超值預售套票於博客來售票網及天馬行空表單熱賣中，購買單人套票即可獲得「A3原文海報」壹張或「劇照明信片組（4張/組）」壹組，數量有限，售完為止。更多資訊👉天馬行空粉絲團

《花便當的記憶》。圖/天馬行空提供

《花便當的記憶》。圖/天馬行空提供

《花便當的記憶》。圖/天馬行空提供