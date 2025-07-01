《跨越時空的初吻》坂元裕二感動197萬人 松隆子：他的劇本刀刀見血

編劇坂元裕二攜手導演塚原亞由子打造的動人愛情鉅獻《跨越時空的初吻(暫譯)》《ファーストキス 1ST KISS》，由《四重奏》松隆子、「SixTONES」成員松村北斗主演，故事敘述因為相愛而結婚的神奈（松隆子 飾）與駈（松村北斗 飾），在不知不覺中陷入婚姻倦怠期，結婚15年的某一天駈突然意外離世，傷心的神奈竟意外獲得穿越時空的能力，她遇見了年輕時期的駈，再次與他相戀……。

日本上映後票房與口碑雙雙報捷，不僅締造超過28.3億日圓票房佳績，更感動超過197萬人走進戲院，勇奪雙週票房冠軍，網友一致給出4星好評、熱烈推薦！《跨越時空的初吻》探討「何謂與相愛的人一起度過的人生？」這樣沒有答案的深刻又簡單的問題，在觀賞完電影後，松隆子表示：「雖然本作是有關『駈』和『神奈』的故事，但在觀賞電影時也會注意到他們身邊的人們，令人充滿想像。」松村北斗則說：「看完這部片長兩小時的電影後，完全感受不到時間的流逝。看著電影中的許多故事、情節發展、人生等，獲得很多訊息和想法。」

另外，對於自己的戀愛觀和結婚觀，松隆子表示：「我認為戀愛是人最閃耀的瞬間，看似危險但又令人心動，如果失敗了很會期待下一次的邂逅，那種期待感應該就是讓人閃閃發光的原因吧！」松村北斗則說：「對於現在的自己而言，能產生和戀愛與結婚一樣美妙之處的就是我的家人、好友以及SixTONES的成員們！」

松隆子和松村北斗這次在《跨越時空的初吻》第一次共演就詮釋夫妻角色，對於松村北斗的印象，松隆子表示：「他是位很受歡迎的人，輪廓很鮮明，能清楚地看到他的輪廓剪影。」松村北斗聽了則苦笑地說：「請問有人懂松隆子前輩的意思嗎？我想應該跟我的肩寬之類的無關吧。和松隆子前輩第一次見面時到現在，她給人的距離感和說話方式真的都沒有改變，從初次見面開始就很親切地待人，託前輩的福，才能好好地扮演夫妻角色。」動人愛情鉅獻《跨越時空的初吻》7月11日（五）全台上映！

《跨越時空的初吻》松隆子大讚松村北斗「輪廓很鮮明」讓他超困惑。圖/車庫娛樂提供

坂元裕二攜手「御用女演員」登上大銀幕 松隆子透露他的劇本讓人刺傷

松隆子先前曾和坂元裕二編劇合作過電視劇《四重奏》、《開關Switch》、《大豆田永久子與三個前夫》，對於坂元裕二的劇本魅力，松隆子表示：「這是我第一次參演坂元裕二先生所寫的電影作品，以嶄新的心情讀了劇本，覺得很有趣，一直在想著該怎麼拍攝會比較好。」松隆子還笑笑地說：「坂元先生的劇本總讓人回過神後才發現全身是血呢，有一種不斷被刺傷的感覺，但其實對人很溫柔，彷彿在對我們說：『沒關係的！』」

曾透露深受坂元裕二作品影響的松村北斗則表示：「起初收到的《跨越時空的初吻》劇本的量比最終版的拍攝劇本還多，如果照原本的劇本拍攝的話，片長可能會是4到5個小時。原本的內容有更多過去發生的事、其他角色的故事，那些部分真的很有趣。後來漸漸地削減了一些內容，劇本變得更洗鍊了，但不會讓人感到可惜，反而可視為是一種進化，這讓人感受到坂元先生的厲害之處！」

另外，《跨越時空的初吻》是《LAST MILE：全面引爆》導演塚原亞由子首度和編劇坂元裕二合作的作品，對於和塚原亞由子導演合作的感想，松隆子表示：「塚原導演一直在思考要如何呈現坂元先生的劇本內容，樂於挑戰，看起來非常有趣。塚原導演的點子多到源源不絕，真的很厲害。坂元先生應該也是因為很期待這個部分才會和塚原導演合作吧，覺得是很刺激的相遇呢！」

《跨越時空的初吻》。圖/車庫娛樂提供

「SixTONES」松村北斗稱松隆子是巨大存在，讓他克服難關

松隆子曾透露幸好是松村北斗飾演「駈」這個角色，她才能以「神奈」這個人物存在著，對於在拍攝現場對彼此的印象，松村北斗表示：「當松隆子前輩在我眼前時，我屈服於她那巨大的存在感，我們還飾演一對夫妻，所以起初我是抱持著走一步算一步的心態面對這部作品。不過，松隆子前輩在過程中讓我克服了那個難關，雖然以『爽朗』這一詞仍不足以形容前輩的好，但她讓人覺得只要跟著她就能戰勝一切，從初次見面時我就強烈地感受到這一點。如果不是松隆子前輩的話，我不曉得自己會怎麼樣呢。」松隆子則說：「第一天在試裝和試拍時，松村演員就一直跟我聊天，真的很照顧我呢，但我覺得他應該很累。」

松村北斗接受專訪時還透露在《跨越時空的初吻》宣傳期間他一直很依賴松隆子，但面對松隆子一些突如其來的發言曾讓他困惑不已，像是松隆子曾在製作發表會上透露松村北斗是位「輪廓很鮮明」的人，松村北斗對此苦笑地問：「那到底是什麼意思呢？有沒有人能跟我解釋一下？我大概已經聽了5次了呢。」此時松隆子終於解釋說道：「感覺很天真、單純可靠的意思，因為他是個輪廓很鮮明的人，所以相處起來令人感到很安心喔！」松村北斗聽了便鬆口氣地說：「第一次聽到『安心』這一詞了，覺得謎底終於揭曉了！」

此外，松村北斗還透露：「拍攝期間，松隆子前輩一直對我說：『拍攝完後請忘了我吧，請將我當成吹拂而過的風！』但我真的覺得很開心，也覺得她是位很可靠的前輩，反而覺得之後只要有風吹來時，我就會想起前輩。」動人愛情鉅獻《跨越時空的初吻》7月11日（五）全台上映！

《跨越時空的初吻》坂元裕二自曝：若不被期待就不創作了！圖/車庫娛樂提供

《跨越時空的初吻》松隆子竟要松村北斗殺青後就忘掉她。圖/車庫娛樂提供

《跨越時空的初吻》松隆子認為戀愛是人最閃耀的瞬間。圖/車庫娛樂提供

《跨越時空的初吻》坂元裕二攜手「御用女演員」松隆子登上大銀幕。圖/車庫娛樂提供