備受全台粉絲期待的《MUNDO PIXAR皮克斯 世界巡迴展》台灣 站即將登場，展覽正式進入倒數階段！由30人組成的國際原廠團隊於11月16日正式進駐台灣展區，展開大型場景搭建、展件組裝與現場細節工程，象徵這場國際級沉浸式展覽即將完整呈現在台灣觀眾眼前。

皮克斯世界巡迴展進場作業。 圖／Klook

屆時，皮克斯粉絲們除了欣賞展覽，還能化身為電影故事中的一員，走進最喜愛的經典場景，親身感受皮克斯動畫 40年來帶給觀眾的驚喜與感動。

熱門小說

斥資2億打造全台首座戶外無柱展館，半座足球場大空間重現經典

為迎接《MUNDO PIXAR皮克斯世界巡迴展》，台灣團隊已在展覽基地上從零打造占地約3,500平方公尺的專用展覽館，相當於半座足球場，整個展覽投資規模高達新台幣2億元，成為台灣少見為國際大型巡迴展覽量身打造的場館。

展覽館主體長40米、寬80米、總高15米，屋頂結構更可承載高達20噸重量，足以因應大型展覽所需的場景、燈光與懸吊裝置工程。展館最特別之處在於室內採「無落柱」設計 ，打造完整、開闊且不受遮擋的觀展動線，完整承接原廠大型場景配置與視覺呈現需求，呈現皮克斯經典電影中的代表性場景。

這座展覽空間也可望成為全台首度於戶外基地、專為大型沉浸展覽打造的展演場域，從場館規劃、結構搭建到展區動線，皆以國際巡迴展演規格進行籌備。隨著國際原廠團隊成員進場，展覽將進入最後搭建階段，觀眾熟悉的皮克斯動畫世界也將逐步成形，帶領大小朋友走進充滿歡笑、想像與感動的電影場景之中。

皮克斯世界巡迴展-主題展間施工一角。 圖／Klook

皮克斯世界巡迴展-國外與台灣團隊溝通作業過程。 圖／Klook

皮克斯世界巡迴展-國外與台灣團隊溝通作業過程。 圖／Klook

展間隱藏彩蛋與7大專屬氣味，五感走進電影幕後細節

《MUNDO PIXAR皮克斯世界巡迴展》以皮克斯多部經典動畫作品為核心，透過大型實景裝置、沉浸式場景與角色互動空間，讓觀眾彷彿走進動畫電影之中。本次展覽不只重現經典場景，更在展間細節中藏入許多值得粉絲探索的驚喜，讓觀眾在參觀過程中一步步發現屬於電影世界的巧思。

在《天外奇蹟》展間中，粉絲可以近距離看見卡爾爺爺的旅行基金存錢筒與冒險日記，重溫電影中關於夢想與冒險的動人細節；《怪獸電力公司》展間則設有收集小孩尖叫聲作為能源的能量瓶，觀眾可親手按下互動裝置，聽見來自怪獸城市的趣味聲響；而在《海底總動員》展間中，潛水夫蛙鏡背後也藏有小驚喜，等待細心的觀眾發現。不僅如此，其中七個展廳設計了與主題電影場景相呼應的專屬氣味，讓觀眾不只是用眼睛看見皮克斯世界，也能透過嗅覺感受不同場景的氛圍。

《海底總動員》潛水夫蛙鏡背後藏有小驚喜。 圖／Klook

《天外奇蹟》卡爾爺爺的旅行基金存錢筒。 圖／Klook

主題特色商店同步登場！逾250款精選周邊與台灣站限定商品揭曉

除了沉浸式展區與必拍場景外，本次《MUNDO PIXAR皮克斯世界巡迴展》也將規劃展覽主題特色商店，延伸觀眾的皮克斯體驗。此次預計推出超過250款精選商品，涵蓋多部迪士尼皮克斯經典作品角色與主題設計，從日常生活小物、收藏紀念品到展覽限定周邊，讓觀眾能將展場中的感動與回憶帶回家。

值得期待的是，本次也將推出融合在地元素的台灣站限定商品，為台灣粉絲們打造專屬於本地展覽的神祕收藏小彩蛋，等粉絲們蒞臨展館親自揭曉，讓無論是皮克斯粉絲或親子家庭，都能在觀展之餘挑選最具紀念價值的專屬商品！

隨著國際原廠團隊進入最後組裝階段，《MUNDO PIXAR皮克斯世界巡迴展》台灣站將於12月18日在高雄 正式揭幕，目前Klook預售票正熱烈搶購中，優惠僅至12月17日止，邀請全台皮克斯粉絲與親子家庭把握最後展前優惠，準備走進這座專為皮克斯打造的夢幻電影世界。

《皮克斯世界巡迴展 台灣站》12月18日將在高雄登場，預售票在Klook獨賣開搶。 圖／Klook

售票/展覽資訊 《Mundo Pixar Experience 皮克斯世界巡迴展》台灣站

展覽地點：「高雄輕軌－高雄展覽館站(C8)」海邊路及成功二路交匯處

展期：2026/12/18至2027/4/18

預售票：2026/10/1至2026/12/17

全票：2026/12/18起

展覽特色：10 個電影主題｜13 個展間｜1:1 等比例沉浸式場景 購票資訊 票價：預售票850元/張；全票890元/張（原價$950元）；雙人票1,500/２張（原價 $1,900元）

請至 Klook 搜尋「Mundo Pixar Experience 皮克斯世界巡迴展」即可查看購票頁面