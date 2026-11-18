曾獲第 46 屆金鼎獎、2022 年波隆那拉加茲獎百大好書肯定的知名插畫家 Croter（本名洪添賢），11月推出首部個人原創無字繪本 《黃鶯之居》（大塊文化 出版）。自 2004 年投入創作與平面設計領域以來，Croter 擅長結合設計語彙與多變畫風，以神話、寓言或日常觀察為靈感，在超現實變形與幽默溫度之間，建構出介於現實與想像的敘事空間。

《黃鶯之居》內頁。圖／取自大塊文化社群

《黃鶯之居》改編自日本岩手縣古老民間傳說，將深山樵夫誤闖神祕豪宅的奇遇，轉化為現代都市人的迷宮冒險。故事描述一名在日常徘徊的平凡男子，偶然走進憑空出現的神祕玻璃藝廊，裡頭藏著無頭卻牽手的新郎新娘、點數鈔票的巨大雙手、滴答作響的鐘面之海，以及半空中映照自我的魔鏡。

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Croter 以冷冽而華麗的筆觸構築心靈地下城，將創作焦慮、自我懷疑與深層渴望化為無聲的視覺叩問，獻給所有在生活迷宮中尋找出口的人。

書名：黃鶯之居

作者：Croter

出版社：大塊文化

出版時間：2026-11-01

即日起至 12 月 5 日，《黃鶯之居》繪本圖像展於臺中「梓書房」登場。據大塊文化官方社群短影音透露，展場除了展出書中細膩的精緻圖稿，更特別公開珍貴的「分鏡草稿」與「未收錄圖稿」，讓讀者一窺作品誕生脈絡，現場也歡迎自由翻閱實體書。本週末 11 月 21 日、22 日，Croter 更將接連於台北「童里繪本洋行」與臺中「梓書房」，兩地舉辦現場新書分享會，親自暢談從民間故事出發的創作歷程。

無法親臨現場的讀者，目前各大通路均已上架此書，「琅琅讀墨」亦已同步上架《黃鶯之居》電子書，歡迎讀者前往購書，隨時隨地都能展開這場潛入內心深處的奇幻漫遊。

《黃鶯之居》繪本圖像展分鏡草稿及展現作品。圖／翻攝自大塊文化社群短影音

講座 活動、展覽資訊 ： 當內心成為一座展覽館《黃鶯之居》繪本圖像展

展期：即日起至 12/5（13:00–19:00，週日、週一公休）

地點：梓書房（臺中市西區土庫里福人街 89 號） 講座｜《黃鶯之居》新書分享會

時間：11/22（日）14:30–16:00（主講：CROTER，需事先填表報名）

地點：梓書房（臺中市西區土庫里福人街 89 號） 活動｜從圖像探索內在風景—CROTER 《黃鶯之居》新書分享會

時間：11/21(六) 19:00-21:00（主講：CROTER，需事先填表報名）

地點：童里繪本洋行（臺北市大安區錦泰里潮州街15號 ）