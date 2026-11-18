近日高雄 又出現新的大型作品，引起民眾搶拍大呼超可愛！原來是藝術家ALAN HONG人氣IP 「AH!Q」實體首度現身高雄，即日起至明年3月14日，陸續展出《一路有風景》三組大型藝術作品，預計串聯哈瑪星鐵道 園區、鼓山輪渡站與旗津燈塔下共三景點，用最療癒的姿勢邀請大家，循著「AH!Q」的可愛身影，從鐵道走向港口，一覽高雄港灣景觀與藝術創作交織的面貌。

高雄市長陳其邁表示，哈瑪星百年鐵道是高雄邁向現代化的重要里程碑，而往返鼓山與旗津的渡輪，是極具高雄特色的海上運具，同時是遊客認識高雄港區的第一印象。這次特別邀請藝術家ALAN HONG以他的經典角色「AH!Q」為主角，推出《AH!Q × Kaohsiung Harbor一路有風景》系列作品，於哈瑪星鐵道園區、鼓山輪渡站及旗津燈塔下共三處場域展出，讓藝術作品融入在地景色，邀請來到高雄觀光的旅客們循著作品走訪港區，來一場可愛療癒的高雄風景小旅行 。

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位於哈瑪星鐵道園區的「出發・出花」，搭配兩朵小花Q，以爬上火車的姿態呼應鐵道的移動意象 圖／駁二 藝術特區

《一路有風景》以身形圓潤、表情呆萌可愛的「AH!Q」，在不同場域中的姿態為創作主軸，三件作品分別以「出發・出花」、「看港・看往」、「放鬆・放空」為題，描繪從啟程、眺望到休憩的旅程。其中鼓山輪渡站作品高達 8.5 公尺，旗津燈塔下作品寬達 9 公尺，大型尺寸也展現藝術裝置與港灣環境的空間對話。目前旗津燈塔下與哈瑪星鐵道園區的兩組作品已完成，鼓山輪渡站的「看港・看往」作品尚在調整中，完成後會站在碼頭上加入展出，敬請期待。

「放鬆・放空」寬達 9 公尺，側躺於旗後山腳下呈現悠閒姿態。 圖／駁二藝術特區

位於哈瑪星鐵道園區的「出發・出花」，搭配兩朵小花Q，以爬上火車的姿態呼應鐵道的移動意象。鼓山輪渡站的「看港・看往」頭頂著小鳥Q手持望遠鏡眺望，為這段旅程增添了一份對遠方的想像。旗津燈塔下的「放鬆・放空」則是側躺於旗後山腳下，懷抱藍色小魚Q，以休憩姿態呈現海邊悠閒自在的氛圍，並與鼓山輪渡站的「看港・看往」作品隔海相望，形成有趣的互動。

藝術家ALAN HONG以經典角色「AH!Q」為主角推出《AH!Q × Kaohsiung Harbor一路有風景》現身高雄。 圖／駁二藝術特區

「出發・出花」兩朵小花Q搭乘火車模樣逗趣。 圖／駁二藝術特區

高雄市政府文化局在哈瑪星鐵道園區火車上展出大型香蕉裝置時，明亮鮮黃的模樣與剛硬帥氣的火車形成對比，吸引許多民眾到訪拍攝，深受大家喜愛。這次《一路有風景》系列作品將從哈瑪星鐵道園區出發到港口，不僅為百年鐵道歷史場域增添療癒可愛氣息，也鼓勵民眾循線造訪這三處景點，安排一趟港灣輕旅行，搭乘渡輪只需五至十分鐘的時間，便可從繁榮港市抵達旗津，轉換平時緊湊忙碌的生活步調。

即日起至明年3月14日，邀請民眾尋找「AH!Q」在不同場域中的身影，感受從鐵道出發、沿港灣眺望，再走向海邊放慢腳步悠閒的旅程。

展覽資訊： 《AH!Q × Kaohsiung Harbor一路有風景》

時間：即日起至明年3月14日

地點：哈瑪星鐵道園區、鼓山輪渡站及旗津燈塔