國立臺灣美術館 （國美館）推出美國聲音藝術先驅比爾．豐塔納（Bill Fontana）個展「聲築幻影．臺灣：以眼傾聽，以耳凝視」（Imaginary Acoustic Visions of Taiwan: Hearing with My Eyes, Seeing with My Ears），即日起於國美館U-108 SPACE開展，展期至2027年2月14日。本展呈現藝術家 以臺灣自然、人文與都市環境為題的全新作品，結合沉浸式 聲音雕塑、聲學與震動錄音、錄像及多重曝光攝影，邀請觀眾透過聲音與影像重新感知臺灣地景。

「聲築幻影．臺灣：以眼傾聽，以耳凝視」展覽現場，呈現藝術家 Bill Fontana 於台北101採集的影像素材。國立臺灣美術館 提供，攝影：ANPIS FOTO 王世邦

今（14）日舉辦開幕式，由國美館長陳貺怡主持，並由美國聲音藝術家比爾．豐塔納（Bill Fontana）與臺灣聲音藝術家王榆鈞帶來開幕限定演出，共同呈現豐塔納於1974年在紐約創作的《幻影單簧管》（Phantom Clarinets）。這件作品受到約翰．凱吉（John Cage）及當時極簡音樂的影響，以兩支單簧管持續吹奏輕柔長音，透過細微音高差異產生拍頻效果，營造富有冥想特質的聲音體驗。此次演出結合臺灣當代文化實驗場（C-LAB）的技術協力，將聲音產生的低頻振動轉化為牆面上的視覺影像，讓觀眾不僅能聆聽聲音，更能透過視覺感受聲波的細微變化，展開一場融合聲音、影像與感官的沉浸式藝術體驗。

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「聲築幻影．臺灣：以眼傾聽，以耳凝視」展覽開幕式，國立臺灣美術館館長陳貺怡致詞。國立臺灣美術館提供，攝影：凹焦影像工作室

國美館長陳貺怡表示，國美館去年與法國龐畢度中心合作推出「無序樂章：聲音藝術之旅」，豐塔納為參展藝術家之一，其作品融合巴黎聖母院因火災而擱置的大鐘，受環境影響而產生的震動，以及奧地利冰河融化的聲響，讓觀眾聆聽平時不易察覺的聲音，深受好評，也促成國美館今年邀請他來駐館創作全新作品。陳館長提到，「從去年國際合作的展覽，到今年春天的駐館研究，再到11月以臺灣為主題的作品發表，這是一令人感動的歷程。Bill雖然已經是國際知名且非常資深的藝術家，但在面對藝術創作的時候，凡事親力親為，一點都不含糊。他非常認真地走訪各個地方，進行聲音採集與創作，也讓我們看見一位國際級藝術家的工作態度。」

「聲築幻影．臺灣：以眼傾聽，以耳凝視」展覽開幕演出現場，國立臺灣美術館提供，攝影：凹焦影像工作室

「聲築幻影．臺灣：以眼傾聽，以耳凝視」展覽開幕式，藝術家比爾．豐塔納（Bill Fontana）致詞。國立臺灣美術館提供，攝影：凹焦影像工作室

藝術家比爾．豐塔納（Bill Fontana）表示，能夠來到臺灣創作，並見證作品正式發表，覺得非常感動。他回憶，1968年曾師從美國實驗音樂作曲家約翰．凱吉（John Cage），當時便開始對如何運用音樂性的想像力，聆聽周遭環境的聲音產生濃厚興趣，這項理念也持續貫穿其藝術創作。豐塔納提到，「無論身在何處，我總是不斷觀察周遭的環境、建築結構與各種物理現象，並想像其中隱藏的聲音。」此次展覽「聲築幻影．臺灣：以眼傾聽，以耳凝視」，正是他長年以來感知世界的方式。他也表示，能有機會在臺灣實現這場展覽，並與許多優秀的夥伴合作交流，是一件非常榮幸且令人喜悅的事。

比爾．豐塔納是國際聲音藝術的重要先驅，長年以聲音作為雕塑媒材，作品曾於巴黎龐畢度中心、倫敦泰特現代美術館等重要藝術機構展出。他的創作承襲馬塞爾．杜象（Marcel Duchamp）「拾得物」與「現成物」的精神，透過麥克風、水下聽音器及震動感測器，發掘建築與自然環境中不易察覺的聲音特質，開拓人們感知周遭環境的方式。

本次展覽源自豐塔納於2026年春季在國美館進行的駐館研究。藝術家走訪阿里山國家森林、鹿港廟宇、陽明山小油坑、內雙溪、石岡壩、淡江大橋及臺北101等地，透過現場錄音與影像拍攝，記錄不同場域的聲音特質。從森林聲響、廟宇鐘聲，到水流、地熱活動及建築結構的內部震動，藝術家將採集素材重新組織為層次豐富的聲音雕塑，呈現臺灣自然與人文交織的獨特聲景。

「聲築幻影．臺灣：以眼傾聽，以耳凝視」展覽現場，呈現藝術家 Bill Fontana 於鹿港採集的影像素材。國立臺灣美術館提供，攝影：ANPIS FOTO 王世邦

「聲築幻影．臺灣：以眼傾聽，以耳凝視」展覽現場，呈現藝術家 Bill Fontana 於阿里山採集的影像素材。國立臺灣美術館提供，攝影：ANPIS FOTO 王世邦

對豐塔納而言，「聲築幻影」是一種重新聆聽、觀看與想像當下的創作狀態。他認為，帶著音樂性的想像去聆聽，本身就是一種創作音樂的方式。此次展出的全新作品「聲築幻影．臺灣：以眼傾聽，以耳凝視」結合環境聲學錄音、結構震動及聲音採集期間拍攝的多重曝光影像，讓不同時間的瞬間交疊，將聲音特質轉化為視覺意象。透過沉浸式呈現，觀眾得以感受聲音與影像如何共同形塑對空間與時間的感知，體驗「以眼傾聽，以耳凝視」的跨感官經驗。

「聲築幻影．臺灣：以眼傾聽，以耳凝視」展覽開幕，藝術家比爾．豐塔納（Bill Fontana）導覽作品。國立臺灣美術館提供，攝影：凹焦影像工作室

「聲築幻影．臺灣：以眼傾聽，以耳凝視」展覽現場，呈現藝術家 Bill Fontana 於淡江大橋採集的影像素材。國立臺灣美術館提供，攝影：ANPIS FOTO 王世邦

「聲築幻影．臺灣：以眼傾聽，以耳凝視」展覽現場，呈現藝術家 Bill Fontana 於淡江大橋採集的影像素材。國立臺灣美術館提供，攝影：ANPIS FOTO 王世邦

本展獲財團法人紀慧能藝術文化基金會經費贊助，並在臺灣當代文化實驗場（C-LAB）的影音系統整合與技術協作，以及 Meyer Sound 的專業音響設備與技術支持下，共同促成本次展覽的呈現。透過藝術家的創作視角，將臺灣熟悉的自然地景與文化環境轉化為嶄新的聲音藝術場域，國美館邀請觀眾放慢腳步，傾聽日常環境中的細微聲響，以更敏銳、更富想像力的感官探索世界。

「聲築幻影．臺灣：以眼傾聽，以耳凝視」展期至2027年2月14日，於國美館U-108 SPACE展出。相關活動及最新資訊，請參閱國美館官方網站。

國美館「聲築幻影．臺灣」展覽主視覺。圖／國美館官網

展覽資訊 ： 聲築幻影．臺灣：以眼傾聽，以耳凝視

展覽時間：2026年11月14日至2027年2月14日

展覽地點：國立臺灣美術館 U-108 SPACE

精華 FAQ Q1：國美館這次推出的比爾．豐塔納個展主題是什麼？ 展覽名為「聲築幻影．臺灣：以眼傾聽，以耳凝視」，以臺灣自然、人文與都市環境為核心，透過聲音雕塑、錄像與攝影，重新詮釋觀眾對地景的感知方式。

Q2：比爾．豐塔納在展覽中如何採集與轉化臺灣聲景？ 他在駐館研究期間走訪阿里山、鹿港、陽明山小油坑、內雙溪、石岡壩、淡江大橋與臺北101等地，錄下環境聲、震動與影像，再重新編組為層次豐富的聲音雕塑。

Q3：這場展覽有哪些技術與合作單位共同支持？ 展覽獲紀慧能藝術文化基金會贊助，並由C-LAB協助影音系統整合與技術協作，另有Meyer Sound提供專業音響設備與技術支持，共同完成沉浸式呈現。