臺中綠美圖1歲啦！館慶跨越藝術、閱讀與建築的共生風景 歲末熱鬧登場！

由臺中市立美術館與臺中市立圖書館共構的臺中綠美圖 ，即將於今（2026）年12月迎來開館一週年，推出一系列多元跨域館慶活動，以中美館 「共生風景」與中市圖「2026臺中閱讀 節－城市裡的閱讀風景」為主軸，將透過新媒體聲響演出、場域限定即興創作演出，閱讀沙龍、國際藝術 書展、夜間沈浸式閱讀、建築與藝術體驗式導覽等多元活動，邀請大眾一同參與，回望綠美圖啟運一年來所積累的文化軌跡與生活記憶，並以不同感知方式，共織綠美圖持續流動、交會與共生的文化風景。

以聲音、身體與空間環境層層疊加出的場域風景

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由日本SANAA事務所設計的臺中綠美圖，通透流動的建築語彙不僅打破了室內外空間的邊界，更模糊了知識汲取與美學體驗的界線。自去年底開館以來，持續累積展覽、閱讀、公眾活動與觀眾參與的各種軌跡，在一週年館慶之際，中美館以「共生風景」作為系列活動的核心精神，回應這座複合場域在藝術、閱讀、建築、自然與日常生活之間持續交會與生成的特質，將開館一年來時間的流動、空間的體驗與人群的參與視為層層疊加的風景，並向外延伸至水湳機場舊址的歷史記憶與周邊中央公園的自然生態。中美館以「共構聲景 」、「建築與自然風景 」、「空間中的身景 」為三大子題，藉由聲音、身體與空間環境的轉譯，重新編織專屬於綠美圖的共同場域經驗。

共構聲景－ 「無聲噪景」採集土地記憶與未來

「共構聲景」以聲音作為探索場域的感知媒介，運用聽覺串聯一週年的紀念與敘事。於8月時即展開前導計畫「聲音採集工作坊」，由聲音藝術家戴向諶帶領不同年齡層觀眾展開深度聆聽，走入綠美圖及其周遭環境。採集範疇從建築空間、周邊中央公園的自然與人造聲響，延伸至圖書館的文學與知識語彙，以及水湳機場舊址所承載的歷史記憶，將這些多元聲景化為構築綠美圖層層疊疊的場域記憶。

工作坊中錄製的聲音素材，接續由戴向諶×Elliot Sellers、張晏慈、張欣、丁啟祐、鄭先喻、Luca Bonaccorsi六組國內外新媒體與聲音藝術家重新轉譯創作，將於12月12日帶來「無聲噪景：新媒體聲響演出」。藝術家帶領聽者探索綠美圖習以為常的沈靜角落，凝聽自然流動、生物細語與人群聲息；將建築、地方歷史、藝術、知識與日常經驗交織成跨越時空的感知旅程，在聲影流動中串聯中美館的過去、現在與未來，描繪綠美圖作為共構場域持續生成、共振與共生的文化風景；活動同場亦正式發布限量《無聲噪景 Timbre of Silence》紀念音樂專輯，完整封存這段由市民與藝術家集體織造的聲音記憶。

中美館「無聲噪景：前導計畫- 聲音採集工作坊」 綠美圖建築聲音採集 於迴旋梯，攝影：蔡之凡，圖片提供：臺中市立美術館

中美館「無聲噪景：前導計畫- 聲音採集工作坊」 綠美圖建築聲音採集 於美術館大廳，攝影：蔡之凡，圖片提供：臺中市立美術館

中美館「無聲噪景：前導計畫- 聲音採集工作坊」中央公園聲音採集，攝影：蔡之凡，圖片提供：臺中市立美術館

建築與自然風景－ 空間結構、光影與環境的共生

「建築與自然風景」由建築量體、自然地景與感官體驗的關係出發。12月5日推出「綠美圖設計解密」建築師專業導覽，邀請SANAA事務所駐地設計師引路，帶領民眾走訪館舍，認識建築設計巧思，並進入限定開放空間 ，導覽更將以3D列印製作的擴張網、展覽室天花與隔震器模型教具，引導大眾透過五感觸摸深入拆解建築工藝。12月11日晚間「夜讀・漫行── Cicada樂團ｘ綠美圖」活動，由自然系室內樂團Cicada演奏揭開序幕，結合主題選書分享與安靜閱讀體驗，並由兩館館擔任引路人帶領參與者漫步在活動限定夜間開放場館中，在聆聽、閱讀與行走之間，以自己的步調感受夜晚的光線、建築與城市風景，體驗藝術、閱讀與日常生活彼此交織的綠美圖。12月19日則邀請Art With Panda創辦人暨藝術教育工作者Jocelyn（楊欣儒），帶領親子進行「我和你，以及我們周遭的一切」空間體驗工作坊，以引導式探索啟發孩童對公共藝術與建築的感官想像。

「夜讀・漫行── Cicada樂團ｘ綠美圖」自然系室內樂團Cicada, 圖片提供：Cicada樂團

空間中的身景－ 跨域肢體與可視性庫房的凝視

以身體介入空間、探索人與場域深層關係的「身景」系列，12月13日由臺灣舞者鄧詠之與英國舞者Billy Maxwell Taylor攜手帶來「群島 Archipelago」，在南韓音樂家Seoyoung Park的伽倻琴音景中， 藉由回應場域的即興舞蹈演出，探詢參與者原鄉記憶與綠美圖空間相遇的浪花。 此外，由劇場導演李銘宸策劃跨域演出「為可視性庫房而作」，於12月25日將中美館仍在靜置期間的可視性典藏庫房轉化為表演舞臺，結合肢體、物件與投影，探索庫房內的日常；而庫房也將作為一個記憶與未來交會的空間，在此展開對於下個階段典藏品入庫、與觀眾之間關係的想像。

館慶期間，中市圖則以2026臺中閱讀節「城市日常閱讀風景」共襄盛舉，與在地藝文團隊「毛刺Glitch」合作策劃「Explore藝術書展」，並串聯亞洲獨立出版論壇、安靜閱讀及夜間沉浸式閱讀派對等多元活動。除此之外，綠美圖期間限定活動亦包括與「春池玻璃」合作推出限量紀念扭蛋；以及線上照片募集與互動抽獎。 12月12日現場單日限定「我的綠美圖共構風景」照片即印活動；12月13日館慶當天，中美館亦特別開放「真鍋大度個展『關係時態』－超越模擬的生命形式」免費參觀，誠摯邀請民眾一同見證綠美圖開館一週年的共生歷程。更多資訊請關注中美館（www.tcam.museum）及中市圖（www.library.taichung.gov.tw）官網與社群專頁。

「群島 Archipelago」臺灣舞者鄧詠之與英國舞者Billy Maxwell Taylor，攝影：陳柏頤，圖片提供：臺中市立美術館

臺中市立美術館 「共生風景」館慶主視覺。

臺中市立美術館_「共生風景」館慶活動總覽。

活動、展覽資訊 2026臺中綠美圖 開館一週年館慶系列活動 ─ 中美館「共生風景」X 中市圖 「城市裡的閱讀風景」 活動期間：2026年12月3日至12月30日 活動地點：臺中綠美圖（臺中市立美術館、臺中市立圖書館總館） 更多資訊請關注：www.tcam.museum（Facebook/Instagram）；https://www.library.taichung.gov.tw/（Facebook/Instagram）

臺中市立美術館 「共生風景」館慶主視覺。

臺中市立圖書館「2026臺中閱讀節－城市裡的閱讀風景」 活動主視覺。