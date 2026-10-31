懶人包／臺南就是一座美術館！首屆臺南藝術雙年展開箱：8大衛星展區、11月起重磅活動搶先掌握

首屆臺南藝術雙年展 「迴圈．超展開」懶人包

2026年10月31日，第一屆臺南藝術雙年展「迴圈．超展開」（Unfolding Circuits）正式登場！這是臺灣第一個「城市散步型雙年展」，以臺南市美術館 為樞紐，從湯德章 紀念公園圓環出發，沿著7條放射狀道路，串聯全城 16 處核心展區與 16 處衛星展區。

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全展劃分為七大策展迴圈（被消逝的迴圈、環．境迴圈、歷史迴圈、集結迴圈、再生迴圈、風景迴圈、移動迴圈），將巷弄、宮廟、歷史建築與美術館結合，實現「臺南就是一座美術館」的願景。

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中西區圖書館七條通新聞社

藝術家楊季涓作品〈噴水池〉，2026

南美館試舉辦雙年展搶先看，展場一隅。

搶先看！8大衛星展區亮點開箱

目前官方已先釋出最新展區搶先看，歡迎大家走訪古都時，這 8 處亮點絕不能錯過：

文章目錄 臺南市美術館（1館及2館）

國立臺灣文學館

臺南孔廟

林百貨

八吉境道署關帝廳

文鼎留聲博物館

艸祭Book inn

山前世界

臺南市美術館（1館及2館）

雙年展的策展與營運樞紐，展出七大子題的核心作品，並結合館舍歷史發展，呈現建築、警察形象與當代藝術的交錯。

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國立臺灣文學館

前身為日治時期「臺南州廳」，座落於圓環要道。在此展區能感受都市歷史軸線的變遷與文學、視覺文化的對話。

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臺南孔廟

核心展區之一，將傳統文教聖地與當代藝術連結，展現歷史場域在現代文化視角下的全新面貌。

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林百貨

日治時期摩登地標，本次作為歷史建築展區，後續更將結合12月的「府城摩登大遊行」展開跨界演出。

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八吉境道署關帝廳

特色宮廟衛星展區，結合雙年展影像計畫，於廟前廣場與空間播映國家影視聽中心修復的經典作品。

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文鼎留聲博物館

聚焦聲音計畫與留聲文化，透過聲音記憶、臺日歌聲與音樂載體，帶領觀眾用聽覺感受城市脈動。

2026_TNB_23文鼎留聲博物館

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艸祭Book inn

由經典獨立書店轉型的背包客棧空間，作為影像計畫播映點之一，讓藝術深植於街巷的生活書香中。

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山前世界

當代獨立替代空間，展示新銳藝術家的實驗性計畫與影像放映，展現臺南在地藝術生態的多樣性。

展覽期間規劃高達 96 場活動與 3 場國際大師論壇，週週都精采：

3 大國際大師論壇

🔴 開幕論壇：當代藝術與城市社區的對話（11 月 1 日）

邀請建築大師藤本壯介、吉田大作與神谷幸江，深入討論建築、藝術機構與城市社區生態的網絡關係。

🔴 當代工藝論壇：異地與在地之間（11 月 6 日）

由裘德・范德梅爾韋與秋元雄史帶來專題演講，聚焦當代纖維工藝、文化流動與工藝循環。

🔴 2028 臺南藝術雙年展駐地藝術家計畫論壇（12 月 13 日）

由策展人片岡真實分享研究與長期展覽工作方法，為下一屆雙年展提前展開國際研究布局。

亮點活動精選

🔴 「遊街－噍吧哖事件城市劇場」（11 月 14 日）： 自西來庵舊址出發，行經湯德章紀念公園至司法博物館，以吟唱與即時劇場重演歷史。

🔴 府城摩登大遊行 × 圓環展演（12 月 5 日）： 雙年展團隊加入林百貨遊行，並於湯德章圓環藤本壯介的作品「大屋根」下帶來合唱團、薩克斯風與競技舞龍表演。

🔴 「光圈 ◎ 市集」夜間藝術市集（12 月 12 日 – 13 日）： 於南美館館內及周邊登場，結合光影作品、飲食、手作與選物，將藝術延伸至夜間生活。

🔴 「越南移民花園派對」（2027 年 2 月 14 日）： 藝術家阮英俊邀請越南社群進行表演、共食與日常對談，展現多元族群文化。

南美館試舉辦雙年展搶先看。

南美館館長龔卓軍致詞。

購票攻略與限定好禮

一日票： NT$ 200

雙日票： NT$ 300

藝術護照： NT$ 2,000

護照專屬權益： 展期內無限次進入核心展館。

限定紀念品： 隨護照附贈結合 NFC 科技的限定版「巷仔Niau」，走訪 7 大指定展館感應可收集雙年展專屬「迴圈圈」，並享有全臺南近百家店家合作優惠。

線上語音導覽： 與 ARTOGO 合作推出，購票後於展期間可無限次收聽詳細展覽解說。