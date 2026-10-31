懶人包／臺南就是一座美術館！首屆臺南藝術雙年展開箱：8大衛星展區、11月起重磅活動搶先掌握
首屆臺南藝術雙年展 「迴圈．超展開」懶人包
2026年10月31日，第一屆臺南藝術雙年展「迴圈．超展開」（Unfolding Circuits）正式登場！這是臺灣第一個「城市散步型雙年展」，以臺南市美術館 為樞紐，從湯德章 紀念公園圓環出發，沿著7條放射狀道路，串聯全城 16 處核心展區與 16 處衛星展區。
全展劃分為七大策展迴圈（被消逝的迴圈、環．境迴圈、歷史迴圈、集結迴圈、再生迴圈、風景迴圈、移動迴圈），將巷弄、宮廟、歷史建築與美術館結合，實現「臺南就是一座美術館」的願景。
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搶先看！8大衛星展區亮點開箱
目前官方已先釋出最新展區搶先看，歡迎大家走訪古都時，這 8 處亮點絕不能錯過：
臺南市美術館（1館及2館）
雙年展的策展與營運樞紐，展出七大子題的核心作品，並結合館舍歷史發展，呈現建築、警察形象與當代藝術的交錯。
國立臺灣文學館
前身為日治時期「臺南州廳」，座落於圓環要道。在此展區能感受都市歷史軸線的變遷與文學、視覺文化的對話。
臺南孔廟
核心展區之一，將傳統文教聖地與當代藝術連結，展現歷史場域在現代文化視角下的全新面貌。
林百貨
日治時期摩登地標，本次作為歷史建築展區，後續更將結合12月的「府城摩登大遊行」展開跨界演出。
八吉境道署關帝廳
特色宮廟衛星展區，結合雙年展影像計畫，於廟前廣場與空間播映國家影視聽中心修復的經典作品。
文鼎留聲博物館
聚焦聲音計畫與留聲文化，透過聲音記憶、臺日歌聲與音樂載體，帶領觀眾用聽覺感受城市脈動。
艸祭Book inn
由經典獨立書店轉型的背包客棧空間，作為影像計畫播映點之一，讓藝術深植於街巷的生活書香中。
山前世界
當代獨立替代空間，展示新銳藝術家的實驗性計畫與影像放映，展現臺南在地藝術生態的多樣性。
11月起重磅登場！國際論壇與亮點活動
展覽期間規劃高達 96 場活動與 3 場國際大師論壇，週週都精采：
3 大國際大師論壇
🔴 開幕論壇：當代藝術與城市社區的對話（11 月 1 日）
邀請建築大師藤本壯介、吉田大作與神谷幸江，深入討論建築、藝術機構與城市社區生態的網絡關係。
🔴 當代工藝論壇：異地與在地之間（11 月 6 日）
由裘德・范德梅爾韋與秋元雄史帶來專題演講，聚焦當代纖維工藝、文化流動與工藝循環。
🔴 2028 臺南藝術雙年展駐地藝術家計畫論壇（12 月 13 日）
由策展人片岡真實分享研究與長期展覽工作方法，為下一屆雙年展提前展開國際研究布局。
亮點活動精選
🔴 「遊街－噍吧哖事件城市劇場」（11 月 14 日）： 自西來庵舊址出發，行經湯德章紀念公園至司法博物館，以吟唱與即時劇場重演歷史。
🔴 府城摩登大遊行 × 圓環展演（12 月 5 日）： 雙年展團隊加入林百貨遊行，並於湯德章圓環藤本壯介的作品「大屋根」下帶來合唱團、薩克斯風與競技舞龍表演。
🔴 「光圈 ◎ 市集」夜間藝術市集（12 月 12 日 – 13 日）： 於南美館館內及周邊登場，結合光影作品、飲食、手作與選物，將藝術延伸至夜間生活。
🔴 「越南移民花園派對」（2027 年 2 月 14 日）： 藝術家阮英俊邀請越南社群進行表演、共食與日常對談，展現多元族群文化。
購票攻略與限定好禮
一日票： NT$ 200
雙日票： NT$ 300
藝術護照： NT$ 2,000
護照專屬權益： 展期內無限次進入核心展館。
限定紀念品： 隨護照附贈結合 NFC 科技的限定版「巷仔Niau」，走訪 7 大指定展館感應可收集雙年展專屬「迴圈圈」，並享有全臺南近百家店家合作優惠。
線上語音導覽： 與 ARTOGO 合作推出，購票後於展期間可無限次收聽詳細展覽解說。
展覽資訊：
《迴圈．超展開：2026第一屆臺南藝術雙年展（Unfolding Circuits）》
時間：2026年10月31日—2027年3月1日（一）
地點：16個核心展館與16個衛星展館
主展區：臺南市美術館（臺南市中西區南門路37號）
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