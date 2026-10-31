洪災受損文物如何修復？臺灣15位博物館專家赴捷克交流取經

洪災後受損的歷史 文獻如何搶救？百年機械文物 又如何在保存歷史價值的同時恢復運轉？國立臺灣博物館 今年攜手捷克 國立技術博物館（National Technical Museum），辦理「2026捷克布拉格國際博物館專業交流與培訓計畫」，帶領15位臺灣博物館專業工作者深入捷克修復 實驗室、典藏庫房及文化資產保存現場，近距離觀察水損文物修復、歷史機械保存與古蹟再利用等實務，拓展博物館專業交流視野。

修復工坊的講師Jan Ruzicka為學員說明並操作修護後的單缸蒸汽機汽缸模型。修護過程需要反覆比對機械歷史文獻，並逐一考證材料、機器構造、缺失零件功能與型制等，逐漸復原其舊貌。

本次培訓由臺灣博物館文教基金會推動、臺博館主辦，於10月15日至23日在捷克舉行。15位學員來自臺灣公私立博物館、地方文化館舍及民間團體，專業領域涵蓋典藏管理、保存修復、文化資產及博物館學研究等，透過專業講座、實地參訪及交流討論，了解捷克博物館在藏品保存、研究策展及展示教育方面的實務經驗。

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其中，水損紙質文物的保存與修復是此次培訓亮點。捷克國立技術博物館特別開放較少對外開放的修復實驗室與典藏庫房，由修復師介紹洪災後受損文獻的冷凍乾燥處理及後續修復技術，並分享歷史建築圖說、地圖等大型紙質文物的保存方法。水患經驗不僅提昇文物修護技術，也讓捷克調整了因應天然災害的文化資產的保存規定，正如該館所謂「壞事帶來好結果（A bad thing makes a good result.)」。對同樣面臨颱風、豪雨等天然災害挑戰的臺灣而言，相關經驗也提供博物館思考文物災害應變與保存管理的參考。

負責藏品管理的講師Peter Svojanovsky，與學員分享技術館創建以來即使用的藏品登錄清冊，包含了編號、年代、名稱、描述、製作年代、尺寸、捐贈者、來源、價格、備註、公文文號等詳細資料，使技術館的物件來源脈絡清楚而完整。

除了紙質文物，技術館也展示歷史機械文物的修復成果，包括旋轉木馬及蒸汽機汽缸模型，透過修復使其重新具備運轉功能。學員藉此認識機械類文物在保存原有材質、歷史價值與恢復動態展示之間，如何進行專業評估與取捨。

培訓團隊也走訪技術館所屬、位於捷克普拉希（Plasy）的建築遺產中心（Centre for Building Heritage），了解傳統建築材料、工法及相關文物的收藏與展示方式；並參訪位於布拉格市中心、正進行整修籌建的鐵道博物館，觀察歷史車站與工場如何透過建築修復及空間規劃，逐步轉化為兼具文化資產保存與公共展示功能的博物館場域。

除了修復技術與文化資產保存，課程也涵蓋典藏管理政策、藏品管理系統，以及以研究與藏品為核心的策展策略，讓學員從典藏、研究到展示教育，認識捷克國立技術博物館的整體運作。來自不同機構的臺灣學員，也藉由共同參與課程及交流討論，分享各自工作現場面臨的問題，建立跨館舍、跨領域的專業連結。

技術館接管Chomutov的鐵道工場，並預計在布拉格最古老的 Masarykovo站建造現代化鐵路及電氣工程博物館。館員介紹了長達25年的接管過程中，整理了工場內的空間環境，也透過完整綿密的鐵道圖紙資料，修復了列車的內、外部構造。

普拉西建築遺產中心的打鐵工作坊，匠師以嚴謹的態度教導學員，從姿勢調整、觀察物件狀態、敲打節奏、施力角度與技巧等逐一調整，並希望學員能真正體驗實作流程。匠師們穿著專門工作服，確保作業流程的安全。

臺博館表示，國際專業交流不僅有助於博物館工作者接觸不同的保存修復技術與管理經驗，也為臺捷雙方未來持續推動專業互訪、知識分享及合作奠定基礎。透過第一線實務觀察與交流，期盼將國際經驗轉化為臺灣博物館專業發展的參考。

為延續此次培訓成果，臺博館預計於11月14日舉辦成果發表會，邀請學員分享在捷克的觀察與學習心得，讓更多博物館從業人員及關心文化資產保存的民眾了解國際博物館實務。活動預計11月初開放報名，相關資訊將公布於臺博館官方網站。

館內以1比1比例復原的中世紀大型營建機具，重現中世紀工程技術。包括需人力踩踏巨輪驅動的起重機、傳統落錘打樁設備，以及測量建築垂直度的工具，具體呈現大型石造建築在缺乏現代機械的年代，如何完成施工。