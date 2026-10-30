臺北首展登場！「坂本龍一｜觀音．聽時」大型回顧展，以聲光影像展開全新感知體驗

臺北市立美術館 （北美館）自2026年10月31日至2027年03月14日於一樓展覽室推出日本 作曲家、音樂製作人暨藝術家坂本龍一 （Ryuichi Sakamoto，1952-2023）於臺北首度呈現的大型展覽「坂本龍一｜觀音 ．聽時」（Ryuichi Sakamoto | seeing sound, hearing time）。展覽回顧他自2000年代以來開創性的藝術實踐，集結七組大型裝置作品及精選1999年歌劇《LIFE》的檔案選粹，展示他與五組藝術家的長期合作，包括高谷史郎（Shiro Takatani）、真鍋大度（Daito Manabe）、卡斯滕．尼古拉（Carsten Nicolai）、阿比查邦．韋拉斯塔古（Apichatpong Weerasethakul）與Zakkubalan，帶領觀眾回溯坂本龍一對時間、生命、環境與科技的思考，以及他如何拓展聲音的表現形式與感知經驗，為我們開啟聆聽與感受世界的不同方式。

「坂本龍一｜觀音．聽時」展覽主視覺 Key visual of “Ryuichi Sakamoto︱seeing sound, hearing time” © Taipei Fine Arts Museum.

作為享譽國際的音樂家，坂本龍一畢業於東京藝術大學，自幼學習古典鋼琴與作曲，奠定深厚的古典音樂基礎；1978年與細野晴臣（Haruomi Hosono）、高橋幸宏（Yukihiro Takahashi，1952-2023）組成電子音樂團體「黃色魔術交響樂團Yellow Magic Orchestra（YMO）」，開啟融合電子音樂與實驗聲響的創作歷程；1980年代，他持續將創作延伸至電影 配樂，並曾獲得奧斯卡金像獎、葛萊美獎及金球獎等國際重要獎項。然而坂本龍一並未止步於音樂領域，自1990年代起，他積極將影像與數位科技融入現場演出，展開與不同領域藝術家合作。2000年以後，他更頻繁地在美術館和藝術節發表裝置作品，透過聲音、影像與空間的結合，探索聲音如何被觀看、聆聽與感知。同時，他長期投入環境保護與反核倡議，融入聲音創作，透過環境錄音、非典型樂器採集與科技數據，捕捉日常生活中不易察覺的聲響，對當代音樂及跨領域藝術創作產生深遠影響。

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步入展間，感受聲音、空間與時間的交會

「觀音．聽時」循著坂本龍一實驗性的創作軌跡，呈現他如何跨越聲音、影像、光與科技的媒介界線，將音樂轉化為可在空間中被「看見」與「感知」的立體經驗，呼應其晚年對「裝置音樂」的探索不輟。跨領域合作是坂本龍一創作的核心精神，他長期與視覺藝術、電影及新媒體藝術等不同領域的藝術家攜手，打造融合聽覺、視覺與身體感知的空間體驗。本次展覽以七組裝置呈現九件作品，每一件作品都像是以當下感受，向時空提出叩問：

展覽入口迴廊，一座帶狀LED顯示器沿著面向北美館中庭的落地窗延伸。這件作品是日本藝術家真鍋大度與坂本龍一合作的《感測流2026——不可見、不可聞（臺北版）》（Sensing Streams 2026–invisible, inaudible (Taipei version)），透過設置於北美館外的天線，將城市中無法直接察覺的電磁波，轉化為可聽、可觀的感知場域，以影像與聲音描繪臺北這座變迭都市中，隱而未見的基礎設施脈動。同時，作品也提醒我們，所處的世界始終充滿那些看不見卻真實存在的能量與關係。

坂本龍一＋真鍋大度，《感測流 2026——不可見、不可聞（臺北版）》，2026。 「坂本龍一｜觀音．聽時」圖片攝影／提供：臺北市立美術館，2026。© 2026 KAB Inc

坂本龍一＋真鍋大度，《感測流 2026——不可見、不可聞（臺北版）》，2026。「坂本龍一｜觀音．聽時」圖片攝影／提供：臺北市立美術館，2026。© 2026 KAB Inc

走進展場，得以看見德國藝術家暨音樂人卡斯滕．尼古拉與坂本龍一合作的作品，兩人曾合作多張專輯及多場現場演出。本次展出的《光幻視》（PHOSPHENES）與《內／外》（ENDO EXO），皆源自尼古拉受儒勒・凡爾納（Jules Verne）小說《海底兩萬里》（Twenty Thousand Leagues Under the Sea）啟發而發展的首部長篇電影計畫《20000》，並分別選用坂本龍一生前最後一張個人專輯《12》中的〈20210310〉與〈20220207〉作為配樂。《光幻視》以遊走於夢境與現實之間的抽象影像，交織坂本龍一朦朧的合成器聲響；《內／外》則透過動物與骨骼標本的影像，搭配緩緩流動的鋼琴旋律，引領觀眾重新思考生命、身體與觀看的邊界。

坂本龍一＋高谷史郎，《LIFE——流動、無形、無聲……》，2007。 「坂本龍一｜觀音．聽時」圖片攝影／提供：臺北市立美術館，2026。© 2026 KAB Inc

卡斯滕・尼古拉、坂本龍一（音樂），《光幻視》／《內／外》，2024。「坂本龍一｜觀音．聽時」圖片攝影／提供：臺北市立美術館，2026。© 2026 KAB Inc

泰國電影導演暨藝術家阿比查邦．韋拉斯塔古曾受坂本龍一邀請，聆聽錄製中的專輯《async》。《async——初光》（async–first light）選用專輯中的〈disintegration〉與〈Life, Life〉兩首曲目，由坂本龍一配合影像重新編排音樂，結合詩意的影像與詩作朗誦；與其並置放映的無聲作品《沉睡者》（Durmiente），則取材自韋拉斯塔古電影《記憶》（Memoria），捕捉女主角蒂妲．史雲頓（Tilda Swinton）逐漸入睡的片刻。兩件作品透過私密而細膩的影像，以及聲音與靜默的對照，呈現夢境、記憶與甦醒之間的微妙狀態。

電影製作暨藝術團體Zakkubalan由空音央（Neo Sora）與阿爾伯特．托倫（Albert Tholen）組成。兩人與坂本龍一共同創作《async——容積》（async–volume），透過展場中24個閃爍微光的小窗，呈現坂本龍一製作專輯《async》期間，在紐約生活與工作的場景，包括工作室、客廳及花園等。觀眾透過這些螢幕，得以窺見坂本龍一幕後的創作生活與日常空間，彷彿在黑暗中走進他私密的內心世界。

視覺藝術家暨劇場導演高谷史郎與坂本龍一有著長達數十年的友誼與合作關係。本次展出兩人共同創作的三件作品《水的樣態1》（water state 1）、《async——沉浸》（async–immersion）及《LIFE——流動、無形、無聲……》（LIFE–fluid, invisible, inaudible...），分別呈現於北美館不同尺度的展場空間。

坂本龍一＋高谷史郎，《async——沉浸》，2023。 「坂本龍一｜觀音．聽時」圖片攝影／提供：臺北市立美術館，2026。© 2026 KAB Inc

坂本龍一＋高谷史郎，《async——沉浸》，2023。 「坂本龍一｜觀音．聽時」圖片攝影／提供：臺北市立美術館，2026。© 2026 KAB Inc

《水的樣態1》（water state 1）擷取包含臺北氣象衛星的降雨量資訊，當水滴落入水池之中，展現出水在不同狀態間的變化與循環，如同自然環境的縮影。《async——沉浸》（async–immersion）以坂本龍一專輯《async》的曲目為基礎，融入〈fullmoon〉與〈Life, Life〉中的朗讀文本，並結合其紐約工作室裡的日常影像。作品透過長達18公尺的LED影像牆，讓畫面隨著如掃描器般移動的光束緩緩生成、分解與延展，隨著時間推移，交織出聲音與影像非同步的時間軸。此作於坂本龍一辭世後完成，由高谷史郎獨立延續並深化兩人共同發展的「async（非同步）」創作語境，使其成為兩人生涯晚期合作的最後數件作品之一。

坂本龍一＋高谷史郎，《水的樣態1》，2013。 「坂本龍一｜觀音．聽時」圖片攝影／提供：臺北市立美術館，2026。© 2026 KAB Inc

坂本龍一＋高谷史郎，《水的樣態1》，2013。 「坂本龍一｜觀音．聽時」圖片攝影／提供：臺北市立美術館，2026。© 2026 KAB Inc

坂本龍一＋阿比查邦・韋拉斯塔古，《async——初光》，2017／阿比查邦・韋拉斯塔古，《沉睡者》，2021。「坂本龍一｜觀音．聽時」圖片攝影／提供：臺北市立美術館，2026。© 2026 KAB Inc

裝置音樂的轉捩點，歌劇《LIFE》珍貴檔案臺北首度公開

高谷史郎自1999年擔任坂本龍一歌劇《LIFE》的視覺總監，兩人由此展開長期合作。2007年由山口媒體藝術中心（YCAM）委託創作《LIFE——流動、無形、無聲……》（LIFE–fluid, invisible, inaudible...），成為坂本龍一轉向創作「裝置音樂」（installation music）的重要轉捩點。兩人以1999年首演的歌劇《LIFE》為基礎，重新解構其音樂、聲音與影像素材，透過演算法生成不斷變化的視聽景象，並結合水、霧、光影等自然元素，延續原作對20世紀戰爭、科技與人類文明的反思，以及對21世紀的未來想像，逐步開啟觀者對自然環境的感知與思索。此件繼2024年於東京都現代美術館展出後，是首次於臺北以空間重構的方式呈現，也是本展極具代表性的亮點作品。

「坂本龍一｜觀音．聽時」文獻區場景照。 圖片攝影／提供：臺北市立美術館，2026。© 2026 KAB Inc

與此同時，本展精選1999年歌劇《LIFE》的珍貴檔案，包括筆記、樂譜、手稿、影像及錄音帶，其中亦展出攝影師瀧本幹也（Mikiya Takimoto）當年拍攝的紀錄照片，多數資料為首次公開展出。展覽文獻區邀請觀眾回望坂本龍一歌劇《LIFE》的構思起源，以及他對音樂線性時間的思考與探索。透過檔案與裝置音樂的並置，勾勒出坂本龍一從音樂走向跨領域藝術創作的思考脈絡。

北美館駱麗真館長表示：「北美館每年持續推出重要國際展覽，期望透過不同的藝術觀點，回應當代文化議題，促進跨領域交流，並深化與國際藝術界的對話。本次展覽不僅呈現坂本龍一在藝術形式上的探索，也帶領觀眾重新思考聲音、時間、空間、科技與身體感知之間的關係。我們期待觀眾走進美術館時，能透過不同的聆聽與觀看方式，感受藝術如何改變我們對周遭世界的認識。」

坂本龍一對「時間」的長期關注，亦體現在他晚年的裝置作品中。他曾表示：「音樂是僅存於時間中的一種『時間藝術』。」他探索時間的非線性與非同步性，將自然聲響、日常生活中看不見的聲波、及可聽見的噪音融入創作，探究聲音的本質與時間的流動。展覽不僅提供觀看藝術作品的「空間」，也讓觀者在不定長度的「時間」中，以自己的身體與感官參與作品，感受多重層時間層次，像是作品本身的時間、觀者體驗的時間，以及展覽整體所創造出的時間，期盼展覽中的聆聽經驗在每個人心中沉澱發酵，延續至日常生活。本展由策展人難波祐子策劃，鼓勵觀眾放慢腳步，重新感受聲音如何佔據空間、影像如何喚起記憶，以及身體如何在移動之中感知時間。

與在地對話，回應坂本龍一的世界觀

「坂本龍一｜觀音．聽時」公眾計畫以「坂本龍一的世界觀」為核心，帶領觀眾從不同角度認識其創作觀，並連結本展作品。開幕首週10月31日將舉辦「開幕座談」，由策展人難波祐子分享策展理念及介紹展出作品，並邀請藝術家高谷史郎與創作團體Zakkubalan成員阿爾伯特．托倫進行藝術家座談。兩場座談分別由衛武營國家藝術文化中心戲劇顧問耿一偉與超維度Dimension Plus創意總監蔡宏賢主持，透過對談帶領觀眾深入了解作品脈絡與展覽概念。

展期間，北美館於一樓迴廊推出「聲音盒｜聲響創作體驗」互動展區，呼應坂本龍一對聲音平等性的創作理念，延伸對其創作深具影響的「預置鋼琴」（Prepared Piano）概念，將廢棄鋼琴轉化為聲響探索的媒介，結合箱鼓等非典型樂器，邀請觀眾透過觸摸、敲擊與聆聽，自由創造專屬自己的聲響，讓藝術創作不受專業門檻限制，實踐美術館平等參與、開放共融的精神；「聽電影｜放映系列」規劃線上放映、實體放映與座談，從影像與文化脈絡切入，探索坂本的思想背景。活動詳情將擇期公布，敬請期待。

本展匯聚跨領域的民間力量，由台新銀行主力支持。台新銀行秉持「認真、創新、永續」的精神，長期以具體行動深耕國內外多元藝文展演；此次透過贊助「坂本龍一｜觀音．聽時」展覽，持續實踐企業社會責任，期盼引領大眾開拓藝術視野、豐富心靈生活，共同開啟對聲音、時間與生命的深刻思索。

有關展覽詳細參觀辦法、活動及展覽資訊 ，請關注北美館官方網頁（www.tfam.museum）或追蹤北美館Facebook及Instagram專頁（臺北市立美術館 Taipei Fine Arts Museum）。

展覽資訊： 《坂本龍一｜觀音．聽時》

時間：2026/10/31 - 2027/03/14

地點：臺北市立美術館 1A、1B 展覽室

票價：門票30元，需上opentix購票預約