國家攝影中心《時尚流聲：穿在身上的語言》32組藝術家呈現臺灣時尚影像

衣著不僅展現個人風格，也反映身分認同與社會文化。國家攝影 文化中心推出《時尚 流聲：穿在身上的語言 》展覽，由攝影藝術家兼記者的鄧博仁策展，集結32組藝術家的作品，從攝影與時尚交會的角度梳理臺灣時尚影像，從家庭相片、戶外寫真到商業攝影與當代藝術的發展，呈現身體、服裝與影像如何共同形塑不同時代的視覺文化。

展覽分為〈身上的語言〉與〈身上的風景〉兩個主題展區，從流行文化、服裝與身體表現到影像媒介的演變，探索時尚與日常生活的多重連結。〈身上的語言〉率先登場，規劃「當代姿態」、「時尚的譜系」、「身體作為符號」以及「凝視之間」四個子題，透過家庭影像、商業攝影、當代攝影中的身體形象，呈現不同情境下的穿著風格與身體展演。

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「當代姿態」從家庭生活、朋友互動與身體表演切入，呈現人們如何在日常情境中展現個人風格；「時尚的譜系」以李悌欽、鄧南光的戶外寫真與出遊照為起點，延伸至家庭影像、流行文化與時尚攝影，梳理臺灣時尚風格的流變。「身體作為符號」子題則關注身體如何透過服裝、姿態與影像，承載時尚、慾望與社會文化的意涵。其中，藝術家郭英聲與服裝設計師陳季敏的跨界合作尤具特色。陳季敏以JAMEI CHEN品牌創作為基礎，邀請郭英聲擔任品牌創意總監，透過攝影與服裝設計的跨域對話，突破時尚影像單純展示服裝的功能，開展對影像風格、身體形象與時尚創作的探索。

周畹綺從朋友與模特兒的親密互動，到造型與身體表演，呈現時尚如何融入日常，並在影像中形成不同的姿態與表達。 周畹綺《尋味》系列，2023，藝術家提供

郭英聲將人體與顏料並置，使身體成為可被覆寫與重新感知的場域。影像帶有心理厚度的狀態，在紀實與想像之間形成一種曖昧而持續拉扯的張力。 郭英聲，《私風景》系列，1975-2020，藝術家提供

《時尚．原住民》系列，創作者 / 林炳存 Joshua LIN

「服裝是城市中移動的風景。」陳季敏離開相紙，進入布料，隨著身體行走、轉身而被拉伸、遮掩與重組。影像在身體、時間與城市之間流動，使服裝成為記憶的承載之處。本作為郭英聲作品轉譯於織品。 陳季敏《似曾相識的絮語》系列，2013-2022，藝術家提供

〈裸女上色03－重返2008台北八樓工作室〉，創作者 / 郭英聲 QUO Ying-Sheng

「凝視之間」匯集蔡定邦、周芳伃、李昭融x登曼波x林建文以及劉怡君等藝術家的創作，從直視鏡頭、親密關係中的相互凝視、不同的社會角色、次文化交織的美學，探討人們如何透過身體形象回應外界目光，並挑戰對身分與外表的既定想像。

李昭融、登曼波與林建文三人共同創作，標題「台女」是一個極具當代社會語境的標籤，藝術家們透過攝影將此標籤轉化為視覺符號，不僅是對社會認知的回應，更是一場關於「現代台灣女性身份」的造型實驗。 李昭融×登曼波×林建文《台女》系列，2021，藝術家提供

藝術家蔡定邦拍攝七十二歲的同事金雲阿姨，以豔麗的造型與自信的目光直面鏡頭，展現出自然流露的美感。 蔡定邦《水噹噹的金雲阿姨》系列，2023-2025，藝術家提供

莊靈拍攝母親、太太與女兒同處於一個畫面，流露出世代之間微妙而深刻的連結，像是一種默契，也是一種不言而喩的傳承。 莊靈〈三代〉，1971，藝術家提供

《時尚流聲：穿在身上的語言》，透過不同世代影像創作者觀點，呈現時尚如何隨著生活與社會持續變化，〈身上的語言〉即日起至2027年3月11日在國家攝影文化中心臺北館展出，〈身上的風景〉展區將於11月11日開展，進一步探討肖像與時尚、流行文化及AI生成影像如何形塑人們當今的身體形象。

展覽及相關推廣活動資訊請至國家攝影文化中心官網查詢。

何孟娟以「跌落」作為創作切入點。她將女性置於墜落的瞬間，使身體懸浮於城市與空間之間，呈現失重、暴露與偏離的狀態。看似偶然的姿勢，實則經過精心安排，使「失衡」成為可以被感知的畫面。 何孟娟〈童話－阿梅〉，2010，藝術家提供

展覽資訊 ： 「時尚流聲：穿在身上的語言」

票價：免費參觀 身上的語言

展覽期間：2026年10月27日起至2027年3月10日

展覽地點：國家攝影文化中心臺北館301-303、305展覽室 身上的風景

展覽期間：2026年11月11日至2027年3月14日

展覽地點：國家攝影文化中心臺北館201-203展覽室

《時尚流聲：穿在身上的語言》，透過不同世代影像創作者觀點，呈現時尚如何隨著生活與社會持續變化，從攝影看見身體、時尚與時代的交會。「身上的語言」今日起於國家攝影文化中心三樓展出。