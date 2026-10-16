從鐵達尼撞冰山到生活小習慣！華山免費展《這還好吧!?》攜手「台灣B地景」創意Reel盤點百年歷史關鍵決定

忙碌的日常生活中，你是否也曾不小心脫口而出「隨手丟個菸蒂，這還好吧！？」、「便當沒吃完倒掉，這還好吧！？」看似無傷大雅的微小決定，真的只是「還好」嗎？

由非營利組織 RE-THINK（社團法人台灣重新思考環境教育協會）與全家便利商店攜手舉辦的「#這還好吧！？」生活環境觀察展，於華山 1914 文創產業園區中 2 館盛大登場，即日起至 10 月 26 日開放免費入場參觀！

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歷史 大事件對照日常微小行為！創意 Reels 短片翻轉議題死板印象

許多人常覺得環保 倡議嚴肅而遙遠，本次展覽打破傳統框架，攜手知名 Reels 創作者「台灣B地景」的呂呂合作打造趣味短影音。呂呂擅長以非主流、具荒涼感的獨特視角，紀錄台灣被遺忘的日常景觀與議題，從1908年維也納藝術學校拒絕希特勒、 1912 年鐵達尼號撞冰山、1914 年塞拉耶佛刺殺事件引爆一戰時事、熱門動漫情節等，大家熟知的重大事件切入，帶領觀眾從「當下人們是否輕忽了潛在警訊？」的角度重新審視。

影片最終將這些改變歷史的關鍵瞬間，緊密扣連至隨手拋棄菸蒂、浪費廚餘 等生活微小習慣，以黑色幽默與深刻寓意傳達：「看似微不足道的小忽略，往往能引發巨大的連鎖反應——你的小小改變，絕不只是『還好』！」

去年震撼 3 萬人！今年把選擇權交還給觀眾

2025 年展覽首度舉辦時，曾將每分鐘產生的 17,100 根菸蒂打造為震撼的「菸蒂牆」，吸引超過 3 萬人前來觀展，更引發廣大社會迴響，甚至有高中生發起環島撿菸蒂、推動戶外吸菸區與菸蒂治理政策等實質改變。今年展覽規模全面升級，RE-THINK 將問題與選擇權重新交回大眾手上。

圖／取自RE-THINK社群貼文

現場展區打破傳統環保宣導的沉悶印象，其中最具視覺衝擊力的亮點莫過於「廚餘攝影展」。展覽將日常看似該被丟棄的廚餘，以極具藝術感與精緻質感的攝影視角精細呈現在大眾面前，帶來強烈的視覺震撼與審美反差，深刻邀請觀眾在倒掉食物前「再看一眼」，重新審視被忽視的飲食浪費。除了視覺張力十足的廚餘美照，現場亦結合多重趣味體驗，包含邀請民眾針對生活情境即時投票的「十合一大選」、知名插畫家圖畫支援，以及人氣 IP「怪奇事物所 」所長悄悄潛伏展區的尋奇彩蛋、展覽限定公益貼圖；觀展完填寫問卷更可獲得市面上買不到的限定「這還好吧」貼紙！

RE-THINK 誠摯邀請民眾走進華山，花一點時間看看那些我們平常習慣說「還好吧」的小事。看完展覽你會發現：原來我們每一個人，都能讓生活環境變得更好！

圖／取自RE-THINK社群貼文

圖／取自RE-THINK社群貼文

展覽資訊 RE-THINK「#這還好吧！？」生活環境觀察展

展覽日期： 2026/10/16（五）– 2026/10/26（一）10:00 - 20:00

展覽地點： 華山 1914 文創產業園區 中 2 館（台北市中正區八德路一段1號）

參與方式： 免費入場（本展覽由全家零錢捐計劃支持）