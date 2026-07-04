雄獅文具「靈感花市」亮相 2026 文具展：台灣味首選伴手禮、百元驚喜袋、展場限定登場

AI重點 文章重點整理： 重點一： 雄獅文具將於2026文具展打造「靈感花市」主題展區。

雄獅文具將於2026文具展打造「靈感花市」主題展區。 重點二： 推出台灣味新品如米蠟筆、細字筆、文具罐罐與枝仔冰設計。

推出台灣味新品如米蠟筆、細字筆、文具罐罐與枝仔冰設計。 重點三：展場限量百元驚喜包、銅板價商品與滿額贈同步吸客。

台灣 在地 70 年文具 品牌雄獅文具，將於 7 月 3 日至 7 月 6 日參與 2026 文具展。近年文具不再只是書寫工具，也成為年輕世代表達個人風格、旅行收藏與送禮選物的一部分。

圖／琅琅悅讀

今年雄獅文具以「靈感花市 Ideas in Bloom」為策展主題，將展場打造成充滿繽紛色彩與生活美學的創意市集。現場將台灣日常、復古零食、餐桌風景與創作工具重新混搭，推出「文具店買不到的文具」系列等兼具收藏感與實用性的原創文創 新品，邀請民眾像逛花市般挑選靈感，把想像力帶回生活裡。

台灣味變文具：走進「靈感花市」挑選最吸睛的文創新品

本次展出新品包含多款極具台灣特色與社群話題性的設計 ，如同花市般讓人目不暇給。包含以台灣動植物色彩為靈感的「雄獅 16 色米蠟筆」、取材自街邊小吃 與日常物件色彩的「台灣細字筆」、將文具收進趣味罐身的「文具罐罐」，以及將冰品沁涼視覺融入於「漸層枝仔冰」。

此外，雄獅也推出「頂級水果禮盒」、「隨手繪咖哩」與「啤酒良伴」等新品，把餐桌上的幽默感變成創作工具，讓文具不只是好寫、好畫，也成為讓人會心一笑的送禮選擇。

「台灣細字筆」結合街邊小吃與日常物件色彩化身質感設計，日常書寫超好玩。圖／雄獅文具

把文具裝進罐頭裡！「文具罐罐」翻玩書寫日常，是辦公桌上最療癒的幽默風景。圖／雄獅文具

把夏天的顏色變成彩度！「枝仔冰漸層米蠟筆」翻玩復古零食。圖／雄獅文具

推出「文具店 買不到的文具」系列 「隨手繪咖哩」兼具設計與實用文創新品之一。圖／雄獅文具

猶如磨石子一般的「砌色蠟筆」，一筆多色，可呈現層次豐富的色彩效果，創作的變化性也更大。圖／琅琅悅讀編輯室

當「頂級水果禮盒」裝進天然米蠟筆，這份經典台味，就是最值得收藏的生活選物。圖／雄獅文具

圖／琅琅悅讀編輯室

圖／琅琅悅讀編輯室

展場限定百元入手：奶油獅驚喜包、色彩牆自由配，文具迷不可錯過

為了文具迷滿載而歸，展位特別規劃「百元商品 銅板價」專區；包含受大家喜愛「雄獅48色色彩牆」，民眾可自由挑選，組合專屬自己的「12色色鉛筆組合」展場特惠價只要50元。而每年詢問度極高的「奶油獅驚喜包」也將限量登場，內容物總價值約 299 至 354 元，現場超值入手價只要100元。今年現場更加碼「買一送一」優惠，15元與10元的精選筆款可自由混搭，讓大人小孩都能用銅板價補貨、挖寶，感受老品牌帶來的新鮮感。

「柔彩螢光筆」不只也別於其他螢光筆，讓閱讀過於不會過於刺眼外，價格也超親民！圖／琅琅悅讀編輯室

滿額抓抓樂與社群好禮同步登場

展期間，消費者於雄獅文具展位 D610 消費滿 300 元，即可挑戰「文具驚喜箱」抓抓樂；滿 600 元加碼贈送精美好禮；滿 800 元可獲得限量「奶油獅大蒲扇」，贈品數量有限，送完為止，活動內容以現場公告為準。

同時，展位現場全面啟動社群聯動好康！民眾只要現場加入「雄獅文具 LINE 官方好友」並輸入關鍵字【買文具】，即可獲得電商優惠券與現場精美禮品；追蹤雄獅文具 Instagram 帳號（@simbaliontw），也可同步兌換展場限定小禮。

雄獅文具表示，希望透過這次文具展，讓大家看見文具更多元的可能性。從童年記憶、台灣味色彩到生活中的幽默細節，文具不只是實用品，也可以是一份收藏、一個話題，甚至是一種重新感受生活的方式。歡迎全台喜愛生活美學與創意的文具迷，親臨現場一同感受想像力帶來的無限可能！

展覽資訊 • 活動名稱｜2026 文具展

• 展出日期｜2026 年 7 月 3 日（五）至 7 月 6 日（一）

• 雄獅文具展位｜D610

精華 FAQ Q1：雄獅文具在2026文具展的主題與展出重點是什麼？ 本次以「靈感花市 Ideas in Bloom」為策展主題，將展場打造為創意市集，主打台灣味、復古零食與生活美學混搭的新文具，讓民眾像逛花市般挑選靈感。

Q2：這次展場有哪些具台灣特色的新品值得關注？ 新品包括雄獅16色米蠟筆、台灣細字筆、文具罐罐與漸層枝仔冰，另有頂級水果禮盒、隨手繪咖哩和啤酒良伴等系列，把餐桌與日常幽默變成創作工具。

Q3：展場有哪些優惠活動與消費回饋可以參加？ 現場設有百元專區，12色色鉛筆組合特惠50元，奶油獅驚喜包100元入手，還有買一送一、滿300元抓抓樂、滿600元與滿800元贈禮，以及社群追蹤好康。