懶人包／玩創意無極限！2026台北世貿文具展推薦：從自助餐印章、水果禮盒蠟筆到社畜下班神器

年度最讓文具 控與設計 迷熱血沸騰的盛事——2026「台北 文具展 x 台北設計玩創意展」於 即日起至7月6日在世貿 火熱登場！每年的文具展都是臺灣文博會前哨站，今年的展覽簡直是大型的「腦洞大開現場」，各大在地老字號品牌與新銳設計師集體開外掛，把文具與生活創意玩出了新高度。

這裡不只有文具店買不到的「頂級水果禮盒」幼兒米蠟筆、引發爆量人潮朝聖的「SMOJI 印章自助餐」，更有直擊社畜靈魂的「準時下班」觸控燈，以及幽默感爆表的「風水大師紙膠帶」與利百代經典「倉鼠跑輪體驗」。現場不只好看好買，更充滿了對日常生活的熱情與台式幽默。

不論你是想尋找療癒小物的上班族、熱愛台灣味的選物控，還是單純想去展場大撈好康的文具迷，這份「８大話題攤位最強懶人包 」都已經幫你備妥攤位地圖與小編私推看點，詳細攤位位置與資訊整理如下，現在就揪上你的文具同好，一起衝現場挖寶吧！

2026台灣國際創意文具展+台北設計玩創意展 平面圖

平面圖。圖／上聯展覽提供

文章目錄 📌 雄獅文具｜D610，地圖文具展區左上角，鄰近手扶梯

📌 利百代｜D214，鄰近19號出入口

📌 SKB文明鋼筆｜D404，鄰近19號出入口

📌 月光創意文具｜D414，鄰近19號出入口

📌 刻p印字行｜D621，地圖文具展區右上角那區

📌 世界漂亮｜C208，靠近展場的 11、12號入口處（靠基隆路）

📌 沒有文青｜C177，靠近展場的 11、12號入口處（靠基隆路）

📌 湯姆先生｜C878，靠近（靠基隆路及市府路）

📌 雄獅文具｜D610，地圖文具展區左上角，鄰近手扶梯

1. 文具店買不到的經典文具！用「頂級水果禮盒」開啟你的創作 世界

💡 文具展區

💡 小編推薦：「頂級水果禮盒」、「漸層枝仔冰」、「隨手繪咖哩」與「啤酒良伴」

在地70年的雄獅文具今年以「靈感花市 Ideas in Bloom」為主題，將台灣日常、街邊小吃與復古零食色彩重新混搭，超熱門系列「文具店買不到的文具」系列，打造兼具生活美學與幽默感的「文具版-台灣味伴手禮」。

本次最受矚目的最新明星商品，是專為2歲幼兒繪畫開發的米蠟筆組合「頂級水果禮盒」。該產品成分天然，採用米糠油製作，安全無毒，獨特外型還能同時當作疊疊樂玩具，兼具美感、創作與手眼協調訓練。另外還有取材自街邊小吃色彩的「台灣細字筆」與沁涼吸睛的「漸層枝仔冰」等熱門選物，送禮選這些，讓你幽默的「別有用心」一覽無遺。

展位特別規劃「百元商品 銅板價」專區和滿額送活動，更多資訊歡迎大家至此篇【雄獅文具亮相 2026 文具展：台灣味首選伴手禮、百元驚喜袋、展場限定登場】瀏覽，或至雄獅文具官網、社群平台：臉書、instagram查詢。

📌 利百代｜D214，鄰近19號出入口

2. 自己的文具自己賺！玩倉鼠跑輪體驗

💡 文具展區

💡 小編推薦：超有趣倉鼠跑輪體驗

利百代不只陪著你長大，也照顧你的現在和未來！本次展場除了許多大家熟悉的文具用品傾巢而出之外，「有趣倉鼠跑輪體驗」只要花30元就能體驗當倉鼠就能抽獎，浮雕鋼筆、鋼筆盒、計算機、手機架等等，多重好禮轉盤等你抽！

📌 SKB文明鋼筆｜D404，鄰近19號出入口

3. SKB文明鋼筆

💡 文具展區

💡 小編推薦：「Campus 系列筆記本」、「不用力生活」系列原字筆

創立於1955年的台灣經典文具品牌「SKB文明鋼筆」，一向強調「S流暢、K知性、B美感」的核心精神。除了大家耳熟能詳的鋼筆，近年更推出許多令人耳目一新的文具周邊。

展場有兩大「必拍、必買」的超級指標：首先是是不會用鋼筆也適合日常使用的「不用力生活」系列原字筆，笑點滿載的至理名言刻印在經典藍色與奶茶色的筆桿上，讓人會心一笑；另一亮點則是日本空運限量的 KOKUYO Campus 系列筆記本，展前永遠擠滿人，限定撞色款大家都是整套在抓！

此外，現場還有 WRITECH 黑科技靜響控筆款、隨手劃都療癒的 SKB 雙色丙烯馬克筆與書法尖體驗區。最狂的是，消費滿400元還能體驗「現場鏟筆」，並有機會把限量帆布袋、胸針帶回家

📌 月光創意文具｜D414，鄰近19號出入口

4. 把日本知名蜻蜓牌變可愛了！搶爆經典造型小包、馬卡龍色迷你茄芷袋款

💡 文具展區

💡 小編推薦：「經典 Tombow造型 橡皮擦組合包」

月光創意文具深耕台灣文具代理市場已有70年歷史，為日本與歐美知名文具及美術畫材專門代理商，代理大廠包含日本蜻蜓(Tombow)、櫻花(Sakura)、荷蘭皇家泰倫斯(Royal Talens)以及瑞士卡達(Caran d'Ache)等國際精品文房具&專業畫材。

除了買橡皮擦外，「經典 Tombow造型 收納包」和共有四色「迷你茄芷袋」的橡皮擦組合包，還送你造型吸睛又美觀的小收納袋！

📌 刻p印字行｜D621，地圖文具展區右上角那區

5. Emoji風格的活版印刷 蒐集生活圖鑑與印記

💡 文具展區

💡 小編推薦：「SMOJI 自選印章」、「巧克力印章扭蛋」

你看過Emoji風格的活版印刷嗎？「刻p印字行」品牌以「用印章，讓你的每一天都充滿熱情」為目標經營，本次以「SMOJI」策展主題引爆全場焦點，開展現場人潮洶湧、整個攤位被徹底塞爆。

團隊發揮創意，推出外型療癒的「鍵帽型小方章」，首創印章界自助餐選購模式，搭配視覺衝擊的「印章海」，現場一字排開 270種原創設計 的 SMOJI，讓民眾能像挑選菜色一樣，自由搭配並串連成專屬的「六連章」。每顆印章都是生活的縮影，不管是台灣感性派，熱愛「珍奶」、「茄芷袋」、「大同電鍋」與「擲杯」，還是心心念念期待出國的「飛機」或「比薩斜塔」，也有英文字、數字，不只可愛，單用或串聯使用都可以！

此外，小角落的還有「特色扭蛋機」主打巧克力造型的趣味印章，隨機扭出各種幽默語彙，不僅有充滿時代感的「LKK」、「orz」等網路用語，更有「脫單」、「游刃有餘」「漲停板」等直白趣味祝福，驚喜感十足。文具迷們不妨把握最後展期，前來蒐集屬於自己的生活圖鑑！

📌 世界漂亮｜C208，靠近展場的 11、12號入口處（靠基隆路）

6. 創意靈感不用錢！有沒有擁有「漂亮死了」的文具走才重要

💡 設計玩創意展形象區

💡 小編推薦：「祝你世界漂亮」、「風水大師紙膠帶」、「多色顏質筆」

「世界漂亮在台協會」創立於2022年4月，原是為親友打造的一次性企劃，卻意外受到熱烈喜愛。靈感不用錢的他們目前已推出超過20款商品，擅長結合台灣人熟悉文化符碼，用巧思與創意打造各式雜貨、服飾。

無厘頭的極致即是成功！這次展出以「漂亮死了」為主題，推出最新的文創周邊同樣也很接地氣，還讓人忍不住噗哧一笑。像是充滿儀式感的「祝你世界漂亮」生日蛋糕插卡，讓你的一年一度的生日蛋糕與最愛的滷肉飯都能獨一無二，以及爆改魯班尺意象的「風水大師紙膠帶」，不看陽宅陰宅，而是關心你的有沒有精采生活，透過尺上跳脫你想像的吉凶刻度，如「六合夜市」、「辣妹可愛」等語彙，趣味帶你避開厄運，迎來吉祥好運。

最後小編加碼私推最好入手超實用「顏質筆」是油性黑筆，亮彩多色又簡約的設計既能凸顯使用筆者的好品味，而且你說這支是筆筒裡最漂亮的那一支，沒人敢否認！

📌 沒有文青 ｜C177，靠近展場的 11、12號入口處（靠基隆路）

7. 書寫字藝術沒有極限！「生活扛棒」觸控燈切換你的工作時區

💡 設計玩創意展形象區

💡 小編推薦：「生活扛棒 Light of Life」

書寫字藝術家「沒有文青」主理人不只寫了一手好字，也不斷地多元合作開拓新創意商機，本次特別推出兼具幽默與實用性的生活小物，最能引發上班族強烈共鳴！

本次展場首度亮相的觸控燈「生活扛棒 Light of Life」，外型精巧俐落，具備磁吸、Type-C充電孔與 LED 觸控調光功能，可自由切換冷、暖、白三色，共有兩款溫柔提醒「準時下班」、「享受當下」，無論貼在辦公桌或床頭，陪你細品日常，充實工作並兼顧生活。

除了新品外，攤位也同步販售經典熱銷的「金句印章」與「療癒祝福方卡」，讓充滿溫度的字體藝術陪伴你的每一天。

📌 湯姆先生｜C878，靠近（靠基隆路及市府路）

8. Outdoor咖必訪！美式畫風露營文創周邊 陪你Chill一下

💡 設計玩創意展形象區

💡 小編推薦：「沒有文青聯名T恤」

逛完「沒有文青」展攤，還意猶未盡？沒有文青與人氣插畫 家「湯姆先生」（攤位 C878）同步推出聯名周邊，現場首次新登場質感「生刷T恤」與「帆布袋」也相當令人驚豔！

延續上班族最有感的，工作與生活該如何平衡的話題，在「放假也有To Do List」系列，聚焦三種截然不同的放假模樣，包含「躺平放鬆」、「享受美食」、「外出冒險」，不管你是哪一派，有好好規劃自己的假期，替自己充電，就值得獲得掌聲吧！

「湯姆先生Mr. Tom」是一個結合鮮明色調與職人工藝的戶外風格插畫品牌。創作靈感來自旅行、露營與那些容易被忽略的日常片刻。

展覽資訊 2026台北設計玩創意展 X 台灣國際創意文具展

展覽日期：7/3 (五) – 7/6 (一) 10:00-18:00

展覽地點：台北世貿 | 台北市信義區信義路五段5號