臺史博x聯經聯手出版 《叮咚！簽收臺灣史》揭密館藏文物背後的公共歷史

書名：叮咚！簽收臺灣史─過去給未來的33個物語

作者：國立臺灣歷史博物館、 石文誠、呂怡屏、林孟欣、陳怡宏、曾婉琳、黃裕元 、廖伯豪、張淑卿

出版社：聯經出版

出版時間：2026-06-04

國立臺灣歷史博物館（以下簡稱臺史博）攜手聯經出版事業有限公司（以下簡稱聯經出版）合作推出《叮咚！簽收臺灣史──過去給未來的33個物語》，從臺史博15萬餘件館藏中精選33組件特色文物，讓文物化身「時空膠囊」訴說島嶼記憶。臺北場新書發表會將於本月18日（四）於臺北聯經書房登場，由臺史博館長張隆志、主編暨典藏近用組長張淑卿、以及研究組長陳怡宏分享策劃過程與研究成果，邀請讀者認識館藏背後的臺灣故事。

33件館藏、5大主題 讓文物走出庫房展廳

「如果有一天，阿媽拿起畫筆，畫下她經歷過的戰爭歲月，會是什麼模樣？」在臺史博15萬餘件館藏中，其中一幅長達10公尺的水墨畫作品《回顧我的人生──少女日記》，記錄臺灣阿媽謝招治親身經歷的二戰歲月與人生歷程。畫作以卷軸形式展開，如同連環圖般鋪陳出阿媽的一生：從日本時代的教育經驗到太平洋戰爭爆發、空襲警報與戰時生活等場景，細膩描繪個人在動盪年代中的成長與見證。這類由常民所留下的生命經驗，正是《叮咚！簽收臺灣史》希望帶領讀者重新看見的歷史記憶。

臺史博15萬餘件館藏中，其中一幅長達10公尺的水墨畫作品《回顧我的人生──少女日記》，記錄臺灣阿媽謝招治親身經歷的二戰歲月與人生歷程。這類由常民所留下的生命經驗，正是《叮咚！簽收臺灣史》希望帶領讀者重新看見的歷史記憶。圖／臺史博提供

《叮咚！簽收臺灣史》以「簽收來自過去的禮物」為概念，內容包含家書、照片、生活器物與歷史文獻。文物所承載的人物故事、社會變遷與時代軌跡，如同跨越時空而來的珍貴禮物，等待讀者拆封與理解。圖／臺史博提供

《叮咚！簽收臺灣史》以「簽收來自過去的禮物」為策劃概念，從文物出發，帶領讀者認識臺灣多元的歷史面貌。全書依「世界與臺灣」、「信仰與禮俗」、「生活與記憶」、「戰事書簡」及「民間的意向書」五大主題編排，內容包含家書、照片、生活器物與歷史文獻，每件文物所承載的人物故事、社會變遷與時代軌跡，如同跨越時空而來的珍貴禮物，等待讀者拆封與理解。

臺史博館長張隆志表示，作為全臺首座以臺灣史與常民文化為核心的國家級博物館，臺史博長年透過民眾、家族與地方社群參與，蒐藏超過15萬件文物，打造全民共享的記憶寶庫，近年更持續推動「世界的臺史博」願景，希望透過典藏、研究與公共轉譯，讓歷史走出庫房與展場，進入每個人的日常；本次新書發表將館藏研究成果轉化為貼近大眾的閱讀內容，期待開啟更多人與歷史對話的可能。

挖掘課本外 更值得理解的「公共歷史」

主編張淑卿將以《回顧我的人生──少女日記》及〈大庄浩天宮千順將軍〉等館藏文物為例，說明常民記憶、地方信仰與生命故事，如何成為理解臺灣歷史的重要線索；陳怡宏組長則從歷史影像切入，結合館藏影片《幸福的農民》、乙未戰爭相關書信及十九世紀「假新聞」圖像等內容，探討媒體再現、資訊判讀與歷史建構之間的關係。期望透過文物、影像與歷史記憶的對話，呈現不同時代的臺灣社會樣貌，也思考歷史如何在當代持續被理解與詮釋。

聯經出版表示，近年「公共歷史」逐漸受到重視，人們不再只將歷史視為課本知識，而是關注歷史如何形塑個人經驗、社會記憶與公共價值，無論是影像、文物、書信或生活器物，在留下時代痕跡的同時，也成為理解臺灣社會發展的重要線索。聯經持續透過出版搭起學術研究與大眾閱讀之間的橋梁，《叮咚！簽收臺灣史》正是這樣的嘗試。

《叮咚！簽收臺灣史》臺北場新書發表會將於本月18日（四）於臺北聯經書房登場，邀請讀者認識館藏背後的臺灣故事。圖／臺史博提供

限定講座邀請大家參與並拆解台灣史

臺史博表示，本書不僅是一本文物故事書，更展現臺灣歷史書寫的方法與公共歷史實踐的成果，結合博物館研究與出版專業，讓文物不再只是展示櫃中的收藏，而是能被感受、討論與重新參與的公共記憶，期盼引領更多讀者走近文物、走進歷史。

為服務南臺灣的讀者，臺南場新書發表會將於7月4日（六）在臺南政大書城登場，歡迎對臺灣歷史與文化有興趣的民眾踴躍參加，共同「簽收與拆封」來自臺灣的故事。

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講座資訊： 臺北場：6月18日（四）14:00｜臺北聯經書房

臺南場：7月 4 日（六）19:00｜臺南政大書城