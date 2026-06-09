霞海城隍廟神尊來坐鎮！史博館《終章未完》特展對話國際展 以佛道儒與祖靈信仰多元視角探討生死觀

國立歷史博物館今(8)日辦理《終章未完：穿越生死的文化觀想》特展開幕式，本展由國立歷史博物館主辦，與中央研究院中國文哲研究所、國立政治大學華人文化元宇宙研究中心，及屏東縣來義鄉公所共同合作，以華人傳統與臺灣原住民族的生死觀為核心，從佛教、道教、儒家與祖靈信仰等多元文化脈絡出發，探討人們如何理解死亡、記憶與生命延續。

排灣族來義部落族人於史博館《終章未完：穿越生死的文化觀想》特展開幕式帶來傳統祈福儀式。圖／史博館提供

國立歷史博物館長洪世佑於《終章未完：穿越生死的文化觀想》特展致詞。圖／史博館提供

國立歷史博物館長洪世佑、中央研究院院士李豐楙、中央研究院中國文哲研究所研究員劉苑如、南華大學教授徐福全、佛光山副住持釋慧開法師、國立政治大學華人文化元宇宙研究中心主任陳志銘、屏東縣來義鄉長莊景星、台北霞海城隍廟管理人陳文文等出席，尤其特別是排灣族來義部落耆老與靈媒到場以傳統儀式帶來祝福。共同邀請觀眾思考跨越時代與文明的重要命題「死亡是否真的是生命終點」。

史博館《終章未完：穿越生死的文化觀想》特展開幕式，由史博館策展人陳勇成(左一)導覽展場。圖／史博館提供

史博館《終章未完：穿越生死的文化觀想》特展開幕式，國立歷史博物館長洪世佑(右三)、國立故宮博物院院長蕭宗煌(左三)、中研院院士李豐楙(右二)、佛光山副住持釋慧開法師(左二)、中研院文哲所研究員劉苑如(右一)、屏東縣來義鄉長莊景星(左一)與貴賓們合影。圖／史博館提供

與《埃及木乃伊—永生傳說》國際展跨文化對話

史博館洪世佑館長表示，《終章未完》特展於5樓展出，同時呼應即將於6月18日開展、與義大利佛羅倫斯國立考古博物館合作的《埃及木乃伊—永生傳說》國際展，形成東西方對話。東方的輪迴觀、十殿閻羅等概念，與古埃及的審判與木乃伊永生的概念不一樣，但共同的是相信死亡並非終點，而是生命另一種形式的轉化。

死亡不再禁忌，重新理解生命本身

洪館長說，《終章未完》特展與《永生傳說》國際展不只是關於死亡的展覽，兩檔展覽同步引導觀眾穿梭於不同的宇宙觀，當我們凝視死亡，其實也在重新理解生命本身。《終章未完》特展透過宗教文物、藝術作品、歷史圖像，以及年輕世代熟悉的數位互動科技，探討在人類文明中，從來不停止地對於生命哲理的探尋。雙展以跨文明、跨宗教、跨世代，更加寬廣的文化視角，共同思考生命真正的價值。

策展顧問中研院院士李豐楙說，死亡在過往是禁忌，但年輕世代對於瞭解死亡的態度是開放的，本展跨越年齡與時代，啟發以生命的智慧去面對死亡。佛光山釋慧開法師則說，生命是連續的，在輪迴的系統裡面死亡是不可怕的，認識不同宗教死後生命如何安頓，讓生命豁然開朗，生死自在。南華大學教授徐福全則說，台灣人的喪禮保存不少儒家儀節，除了慎終，也要追遠，並且事死如事生。

唐隴西王府侯司馬妻竇夫人墓誌銘，縱43.5cm 橫41cm，國立歷史博物館館藏，典藏編號29598。圖／史博館提供

地藏王菩薩與十殿閻王，縱143cm 橫77cm，國立歷史博物館館藏，典藏編號73-00149。圖／史博館提供

舍利宮，長21cm 寬14.5cm 高17cm，國立歷史博物館館藏，典藏編號88-00242。圖／史博館提供

AI互動遊戲 降低大眾學習門檻

中研院文哲所研究員劉苑如提到，與史博館合作結合AI生成影像、互動遊戲與數位技術，將十王圖與道場畫的研究成果，轉譯為可親近的公共知識，透過「小布的地府實習：十王圖AI繪本」、「說岳遊冥：十王圖數位AI遊戲體驗」，呈現傳統華人對生死、善惡、審判、罪責、福壽、死後世界等的想像。政治大學華人文化元宇宙研究中心主任陳志銘分享，本展並舉辦線上策展比賽，透過創新的元宇宙數位策展，提升民眾對於臺灣多元文化生死觀的了解。

無量壽佛大藏畫，縱237cm 橫169cm，國立歷史博物館館藏，典藏編號06912。圖／史博館提供

神尊坐鎮、展覽四大單元超展開

史博館補充，本展不僅呈現1956年入藏史博館、2011年經文化部指定為重要古物〈無量壽佛大藏畫〉，更攜手屏東縣來義鄉公所，試圖翻轉傳統的單向詮釋。透過與部落深度連結，導入族人在地的敘事與觀點，具體呈現屬於來義系排灣族獨特的生死宇宙觀。此外，在道教主題區，為具象化城隍爺司職善惡審判的角色，特別展出史博館館藏台北霞海城隍廟版畫，並與台北霞海城隍廟跨界合作，廟方慷慨出借城隍神尊參展，適逢該廟立廟170週年，更加添增本次展覽的文化紀念意義。

十王圖之一：救苦天尊度獄，李豐楙教授收藏。圖／史博館提供

展覽以「循環、轉化、倫理、祖靈」四條思想軸線為核心，規劃四單元「在終點與再生之間」、「接引、審判與轉生—佛教與道教與的接引儀式」、「物質與精神的跨界—遺體保存技術與肉身成聖」、「事死如事生—陪葬品中的日常生活物件」，並設計沉浸式「寫給未來世界的一句話」互動空間，引導各年齡層觀眾透過科技媒介重新觀看死亡、記憶與情感間的連結。更多資訊請參考國立歷史博物館官網及臉書專頁。

史博館《終章未完：穿越生死的文化觀想》特展現場。圖／史博館提供

史博館《終章未完》特展「事死如事生—陪葬品中的日常生活物件」展區。圖／史博館提供

史博館《終章未完》特展主視覺。圖／史博館提供