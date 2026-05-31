臺文館「此時此地：當代捷克漫畫展」串聯圖像與文學 共創跨國創作新火花

當捷克深厚的漫畫藝術底蘊，遇上臺灣自由多元的文學轉譯，會擦出什麼樣的火花？由捷克經濟文化辦事處、捷克中心臺北主辦、國立臺灣文學館合辦的「此時此地：當代捷克漫畫展」（Here and Now: Contemporary Czech Comics），於5月27日在臺文館B1圖書室正式揭幕。本次展出捷克近二十年來最具代表性的十位當代漫畫家作品，臺文館也特別精選多部精彩以文學改編及歷史題材之臺灣漫畫作品共同展出，展開一場跨越地理限制的「此時此地」文化對話。

「此時此地：當代捷克漫畫展」自即日起於臺文館B1圖書室展出至7月31日，歡迎喜愛漫畫、文學、捷克藝術與文化的觀眾把握機會踴躍參觀。

開幕當天貴賓雲集，包含捷克中心臺北主任馬凱棠（Markéta Lipold Záhumenská ）、國立臺灣文學館長陳瑩芳、漫畫家阮光民、星期一回收日、台南應用科技大學漫畫系助理教授/漫畫家徐碧娟（木笛）、台灣ACG研究學會理事長王佩廸、漫畫策展人陳怡靜、國家漫畫博物館籌備處張林傑組長等各界貴賓出席。為了呼應漫畫的「創作」本質，現場來賓以捷克國家象徵與展覽主視覺「捷克紅獅子」為靈感，動筆繪製各自想像的獅子圖像，以接力共創的小漫畫形式，表現臺捷文化交流對話，熱烈地為「此時此地：當代捷克漫畫展」揭開序幕。

本展覽由捷克科學院（Czech Academy of Sciences）漫畫理論學者 Pavel Kořínek 與布爾諾摩拉維亞博物館Tomáš Prokůpek共同策劃。展覽梳理近年「捷克漫畫復興」的脈絡，精選10位跨世代、享譽國際的捷克漫畫家作品，展現當地創作者如何將融合傳統藝術風格與當代前衛敘事結合，進而建立其獨特的文化主體性。其中包括以強烈黑白風格改編卡夫卡《城堡》聞名，展現歐洲文學的視覺張力的Jaromír 99、擅長流暢的歷史敘事，將人文厚度融入圖像篇章的Lucie Lomová、以細膩筆觸探討當代情感世界與人際關係的Štěpánka Jislová，及展現表現主義式的色彩爆發力的Jiří Grus等，且皆可於展場中翻閱這些經典作品。

左為捷克史黛潘卡‧伊斯洛娃與泰雷莎‧德拉霍諾夫斯卡合作出版的圖像回憶錄《無髮》，右為創漫畫奪文學獎先例的PAM PAM LIU《瘋人院之旅》

捷克中心臺北主任馬凱棠表示，繼去年10月與臺文館合作《躍然紙外：捷克跨界當代童書展》以來，本次再度合作策畫《此時此地：當代捷克漫畫展》，更加強化臺捷文化交流。捷克漫畫除了具有強烈的敘事張力與藝術表現外，更重要的是對歷史議題的深刻探討，以及多元且實驗性的創作形式。近年新一代捷克漫畫家透過歷史敘事、鮮明風格與社會議題創作，逐漸在國際舞臺上展現獨特能量。此次展覽除介紹捷克漫畫發展外，臺文館也特別從文學與文化角度加入臺灣漫畫內容，希望促進臺捷漫畫文化之間的對話與比較交流。期待此次與臺文館的合作不只是單次展覽，而能成為未來臺灣與捷克更長遠文化交流的起點。

國立臺灣文學館長陳瑩芳則感謝捷克中心臺北長期與臺文館合作，從臺灣文學基地、繪本展到臺北國際書展，雙方已建立深厚交流基礎，此次捷克漫畫展更象徵合作關係的再延伸。陳館長表示，臺灣與捷克都曾歷經極權壓迫，也都正迎向創作能量蓬勃發展的黃金時代，因此兩地漫畫創作者在歷史、政治與文化題材上有許多共鳴。回顧近年臺灣漫畫的發展，可以發現文學不論是作為靈感來源，或成為跨媒介共創的題材，始終在漫畫創作中扮演重要角色。近十年來則在文化部推行漫輔金及多項扶植政策下，臺灣漫畫快速成長且內容精緻、多元，而且也產生許多以文學改編及歷史、地景為題材的優質作品。因此，臺文館針對本次展覽，以「自由與多元」為核心，挑選了40餘部精彩的臺漫作品，從「創作者的內在風景」、「島嶼的歷史與生活素材」及「文學改編與共創」三大面向與捷克「此時此地」展開深刻的跨國呼應。陳館長也強調，真正的國際交流並非單向介紹自己，而是先理解彼此，期待透過展覽讓臺灣與捷克在文學與漫畫的對話中建立更多連結與共鳴。

曾創作多部以文學改編作品的漫畫家阮光民分享自身參與國際漫畫展的經驗，其亦指出深刻的文化交流是從彼此能夠共鳴的歷史與情感出發。阮光民表示，在認識捷克漫畫後，發現捷克與臺灣同樣曾歷經壓迫，並在逐漸自由的創作環境中發展出多元的漫畫文化，兩地創作者的處境與發展脈絡有許多相似之處。身為臺灣漫畫創作者，阮光民指出近十年臺灣漫畫創作逐漸走向多元創作的轉變，強調創作者的主體性，此與現階段捷克漫畫發展相似。期待透過此次展覽讓更多人認識捷克漫畫，也呼籲讀者持續支持臺灣漫畫創作與產業發展。

來賓動筆繪製展覽主視覺「捷克紅獅子」，作品各具風格。

漫畫家阮光民老師依「捷克紅獅子」為靈感進行創作。

本次展覽的臺漫書單，首先以「此時：創作者的內在顯影」，精選包含阿尼默的詩意憂鬱《小輓》、PAM PAM LIU的黑色幽默《瘋人院之旅》等作品來呼應捷克漫畫獨特的視覺美學與諷刺傳統。其次，「此時：創作者的內在顯影」係透過李隆杰《1661國姓來襲》、左萱《芭蕉的芽》、周見信、游珮芸《來自清水的孩子》等，展示臺灣創作者如何透過歷史事件與地景編織出屬於臺灣的文化識別。最後，「共嗚：圖文的跨國合奏」則展出阮光民《一桿秤仔》(原著:賴和)、《綺譚花物語》(原著:楊双子)及《槍聲與紅鞋子:台灣男子簡阿淘》(原著：葉石濤)等文學改編作品，以體現「文學」做為漫畫創作的敘事文本與靈感繆思來源之潛力。

圖左：阮光民的《一杆秤仔》（原著：賴和）及圖右：雅羅米爾·斯韋迪克（Jaromír 99）與戴維·贊恩·邁羅維茨（David Zane Mairowitz）合作之《城堡》（原著：卡夫卡），皆改編自文學經典作品。

本次展覽布置以細膩豐富的圖像展示，搭配可於現場自由翻閱的精選實體漫畫書，打造沉浸式閱讀體驗，滿足觀眾對捷克漫畫的好奇與想像。此外，更於展場內特別增設了創作區。讓來到現場的民眾，除了看展覽、漫畫，更可以拿起畫筆發揮創意，在現場創作出屬於自己的漫畫作品張貼於展牆上，與創作者們共同激盪對藝術的熱愛與想像。期盼透過這場臺捷跨國漫畫對話與互動共創，觀眾能看見兩地創作者如何不約而同地從「歷史改編」與「個人經驗」出發，共同編織出屬於此時此地的文化識別。

「此時此地：當代捷克漫畫展」本次為在臺巡迴最終站，展覽自即日起於國立臺灣文學館B1圖書室展出至7月31日，歡迎喜愛漫畫、文學、捷克藝術與文化的觀眾，把握機會前往臺文館參觀。更多展覽資訊可至國立臺灣文學館官網，或是FB粉絲專頁查詢。

現場來賓與自己的創作合影。前排左2為捷克中心臺北主任馬凱棠、前排左3為臺文館長陳瑩芳。

《此時此地：當代捷克漫畫》特展主視覺。圖／取自國立臺灣文學館官網

展覽資訊： 此時此地：當代捷克漫畫展

展覽時間：5月27日起至7月31日（每週一休館）

展覽地點：國立臺灣文學館B1圖書室（臺南市中西區中正路（湯德章大道）1號）