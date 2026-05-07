日本人氣舞團Avantgardey快閃松菸 全球首公開表演「野口ㄎㄎㄎ舞」為櫻桃小丸子慶生

為慶祝櫻桃小丸子的主角小丸子生日及原作40週年紀念展覽開賣，官方昨日(6)晚間驚喜推出全新電音舞蹈企劃《野口ㄎㄎㄎ舞》，舞蹈影片在官方社群露出後，瞬間引發全球網友熱議。5月8日小丸子生日當天將於松山文創園區舉辦免費的快閃慶生活動、限時三天快閃店，集結台日超人氣卡司，歡迎大家一起共襄盛舉。

本次創作靈感來自角色「野口同學」招牌的「ㄎㄎㄎ」笑聲，將其轉化為節奏強烈的電音音樂與極具記憶點的舞蹈動作，打造出兼具幽默與中毒感的全新風格。舞蹈更特別邀全球知名舞團 Avantgardey 的編舞師akane參與編舞以及舞團演出，以整齊劃一又略帶詭譎的群舞特色，完美詮釋野口同學角色魅力。此次《野口ㄎㄎㄎ舞》不僅是全新話題舞作，透過音樂與舞蹈重新詮釋經典角色，讓《櫻桃小丸子》以全新方式走入現實，持續引爆討論。

在 5 月 8 日的快閃活動中，Avantgardey 將於松山文創園區進行《野口ㄎㄎㄎ舞》的全球首度公開表演，與野口同學驚喜合體，獻上震撼力十足的現場演出。主辦單位聯合數位文創更透露，慶生現場陣容極為豪華，除了有日本次世代創作型歌姬茉ひる（Mahiru）現場獻唱外，深受大小朋友喜愛的「不老神話」香蕉哥哥與草莓姐姐也將同台慶生，預計將為台北松菸帶來一場絕無僅有的視聽盛宴。

除了動態演出，5 月 8 日至 10 日期間，松菸創意空間將同步推出「櫻桃小丸子生日快閃店」，現場將開賣多款展覽限定商品。活動期間，影迷只要追蹤官方指定帳號並於櫃檯出示，即可獲得限量小禮物。目前「櫻桃小丸子原作 40 週年特展」已於 udn 售票網啟動預售，各大售票通路也將陸續開賣，詳細展覽內容、售票資訊、展覽限定獨家商品等最新消息，請隨時關注「櫻桃小丸子原作40週年 特展」粉絲專頁。

展覽資訊： 🍒櫻桃小丸子生日快閃店

時間：5/8–5/10

地點：松山文創園區 創意空間(辦公廳舍一樓)

📍演出時間｜

✨ 媒體場｜5/8（五）14:30－15:00

✨ 粉絲場｜5/8（五）18:30 一起來嗨翻現場 【櫻桃小丸子原作40週年】特展

◇ 展覽日期｜2026年6月18日(四)-2026年9月28日(一)

◇ 展覽時間｜每日10:00-18:00（17:30停止售票及入場）

◇ 展覽地點｜松山文創園區 5號倉庫（台北市信義區光復南路133號） 票價： ☆ 4/30-6/17

預售單人票380元｜udn售票網獨家搶先開賣 ☆ 5/8-6/17

預售單人票380元｜udn售票網、ibon、KLOOK、KKDAY、OPENTIX、全家、博客來；四人揪團同樂票1,480元｜udn售票網獨家；兩大一小 親子票1,100元｜KKDAY獨家；雙人紀念套票(A) 900元｜KLOOK獨家；雙人紀念套票(B) 900元｜ibon 獨家 ☆ 6/18-9/28

單人票470元、雙人票870元

【櫻桃小丸子原作40週年】特展 今夏登場！4月30日中午12點預售搶先開賣！圖／聯合數位文創提供