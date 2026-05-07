桃園兒美館「藝起野」即將登場！518國際博物館日免費入館，邀您親近自然、感受藝術活動

琅琅悅讀／ 桃園市兒童美術館
「藝起野」主視覺。圖片提供／桃園市立美術館
「藝起野」主視覺。圖片提供／桃園市立美術館

初夏時節，將於5月16日（六）至5月17日（日）在戶外草地舉辦「藝起野！」親子藝術活動，邀請民眾走進以自然為舞台的戶外空間，參與一系列適合親子共遊的多元體驗內容，在綠意之中感受藝術與生活的緊密連結，打造別具特色的城市文化風景。

「藝起野！」以「野餐 × × 美術館戶外草地」為主軸，以兒童美術館戶外草地為核心場域，精心安排繪本音樂說故事、舞蹈結合戲劇的跨域演出及兩齣偶戲作品，讓參與民眾在輕鬆自在的野餐氛圍中，穿梭於藝術與自然之間，共享一場融合感官、創意與互動的親子藝術盛會。

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2026年主題「博物館聯結歧異的世界：對話、諒解、包容」，與「藝起野！」三大核心精神深度呼應。「藝起野！」強調「自然的開放」，以草地為舞台，讓孩子在自然中親近藝術，重建人與自然的關係；「沒有框架的想像」透過跨域表演鬆動觀演界線，在差異中創造對話與包容；「文化的生長」則藉由與桃園在地團隊的交流，讓藝術能量持續紮根累積，搭建社群之間的文化橋樑。

5月18日（週一）當天，桃園市兒童美術館與橫山書法藝術館開放民眾免費入場參觀。兒童美術館當期展出「小旅人．大旅程」，橫山書法藝術館則推出「躲貓貓：王意淳書法創作展」，邀請民眾把握機會走入館舍，探索兩檔精彩展覽，感受藝術之美。

桃園市立美術館林詠能表示，「藝起野！」最真實的體現，就是讓藝術走出展間、走入草地與日常生活，讓不同背景的民眾在自然開放的氛圍中相遇、對話，感受彼此的共同與差異。期望透過此次活動，讓更多民眾在無壓力的情境下欣賞、感受多元藝術，進而培養長期的文化參與習慣，讓美術館不只是展示空間，更成為城市生活中凝聚人心、不可或缺的一部分。

誠摯邀請親子家庭與各界民眾，把握初夏美好時光，走進美術館戶外草地，在自然與藝術之間自在探索，讓桃美館成為這座城市的相遇之所。有關「藝起野！」活動詳情，請關注桃園市兒童美術館臉書專頁

活動資訊：

「藝起野！」系列活動介紹
活動時間：2026年5月16日（六）至5月17日（日）
活動地點：桃園市兒童美術館戶外草地

活動時程：

5月16日（六）

14：00、16：00 《冬冬的第一次飛行》
演出團隊：不想睡遊戲社
演出結合說書人敘事、鳥偶呈現與現場音樂，帶領觀眾一同經歷勇氣與成長的旅程。

不想睡遊戲社帶來《冬冬的第一次飛行》。圖片提供／桃園市立美術館

15：00 《小水滴環遊世界》
演出團隊：滋滋音樂故事屋
以繪本故事為靈感，結合吉他、鍵盤與人聲打擊的現場演出，帶領孩子展開一段音樂冒險旅程。

5月17日（日）

14：00 《魔鏡魔鏡告訴我》
演出團隊：敦青舞蹈團
以《白雪公主》魔鏡為靈感，轉化為校園情境故事，探討孩子在人際互動中常見的比較心理與自我認同議題。

敦青舞蹈團帶來《魔鏡魔鏡告訴我》。圖片提供／桃園市立美術館

16：00 《妮妮的小秘密》
演出團隊：慢島劇團
以偶戲形式呈現孩子面對身體界線與不當對待的議題。

慢島劇團演出《妮妮的小秘密》。圖片提供／桃園市立美術館

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