一份主體失位的摘要：采林藝術免費展覽「睡過頭的當代」

等待 緩行 停頓 靜止

更迭 交替 流轉 推移

擱置 暫緩 延續 蟄伏

褪去 沉澱 留存 消逝

如果我們無可避免地用既成的語言理解世界，那麼也許只有在過時的視角裡，才能真正看見自己。

采林藝術四月份展覽「睡過頭的當代」（即日起至5 月 3 日向公眾開放），是藝術家康樂與構成自身的知識、語言系統的角力，試圖通過被速度扔下、被理論覆蓋、被時間解離的殘留物，在時代的近側、縫隙，找到藏身之處。

《雷峰塔》。攝影／鄭曼姿

《雷峰塔》。攝影／鄭曼姿

《雷峰塔》將西方思想家的身高轉化為空間的限制，觀眾的動線受阻，被迫低頭，與思想家們的笑臉鼻尖相碰。兩架雷射水平儀則由不同基準點在空間標記藝術家的身高。

《愛上幾個人渣》作品實物。攝影／鄭曼姿

《愛上幾個人渣》裡，藝術家以護唇膏在經典著作上反覆簽署自己的名字。筆跡不可見，只有從特定角度才能發現護唇膏油脂的滯留，簽名不可逆地滲入紙張纖維，致使書頁難以翻閱。現場展出錄像及實體作品。

《可計算的大裂》。攝影／鄭曼姿

《可計算的大裂》要求AI將抽象概念「歷史的重量」視覺化。成品是無數細微的龜裂及一道裂縫——字面上的裂縫，毫無歧義的裂縫。那道裂縫，就是人類思維與計算邏輯之間存在的鴻溝。

裝置作品《Imagine》。攝影／鄭曼姿

裝置作品《Imagine》。攝影／鄭曼姿

《Imagine》將一個乘載豐富文化、意識形態意涵的詞彙置於學術定義的洪流中，AI 語音合成器持續唸誦來自人文社會科學、神經科學、量子物理、軍事偽裝技術等知識庫的資訊，每一則都試圖釐清何謂「Imagine」。當眾聲喧嘩，想像作用的間隙在哪裡？

互動裝置《舊世界落花流水》。攝影／鄭曼姿

《舊世界落花流水》模擬貨物移交手續，重現個人歷史在國族敘事、意識形態轉向中的遺失。兩只木箱分別裝有藝術家家族史的象徵物，觀眾可再確認物件並簽收單據後，將展品攜離展場，憑證副本則留在原處展示。

展覽現場將播放《環形廢墟》行為記錄。攝影／鄭曼姿

《環形廢墟》。攝影／鄭曼姿

《環形廢墟》為行為作品，藝術家在煙霧瀰漫的空間裡繞行，試圖以保鮮膜打包煙霧，直到伸手不見五指。行為結束後，現場只餘透明殘骸。當知識、語言、邏輯無法在現實中找到著力點，便只能在虛空中層層疊加自身，那或許也是一切被命名為「當代」事物的真實面目。

在台灣，知識養成存在錯位，用以思考及批判的話語修辭多來自別處。「睡過頭的當代」展覽動線構成了一條從限制至消散的路徑，每個動作都指向單一困境：構成我們的話語，是否也是我們無法突破的邊界？

展覽揭示個體在龐大結構下的失語，也嘗試在定義的空隙中，看見那早已發生、尚未被命名的自我。

「睡過頭的當代」主視覺海報。設計／插圖／Soft Liu 小軟子（@imeo3_）

展覽資訊 「睡過頭的當代 康樂個展」 展期：2026/4/12-2026/5/03 ( 週一至週五12-18 pm，週四公休，週末採預約制 ) 地點：采林藝術（台北市中山區大直街34巷28號） 自由入場