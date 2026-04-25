北美館大展「超現實主義：對話中的世界」120件作品挑戰你對現實的認知！

臺北市立美術館（北美館）繼2023年「未來身體：超自然雕塑」，今年春季推出「超現實主義：對話中的世界」，集結近60位國際藝術家、逾120件作品，橫跨繪畫、雕塑、攝影與電影，可謂近年來台灣規模最大的超現實主義國際展覽，由北美館與德國圖賓根文化交流協會（Institut für Kulturaustausch, Tübingen, Germany）攜手合作呈現，展期由即日起至8月30日。

超現實主義誕生於1924年的巴黎，作家安德烈．布勒東（André Breton）發表了《超現實主義宣言》（Manifeste du surréalisme），帶動一場全新的文化革命運動；經歷一次大戰的超現實主義藝術家們，因創傷而質疑既有的社會秩序以及傳統理性思維模式，並自佛洛伊德的精神分析理論與各方思潮之中汲取養分，從不同視角思索性別、科技、心理及身分認同等核心議題。

攝影／康斯坦丁愛新覺羅夫斯基

本次策展透過對話式的呈現，展覽分為四個單元：「集體夢境」、「幻化無際」、「慾望之體」、「荒誕玩趣」，將1920年代的超現實主義原初運動時期的作品，與其後各世代藝術家的創作並置，凸顯該運動絕非是已終結於過去的歷史現象，上世紀初困擾著藝術家的身分認同、現實感知問題，如今的我們是一點都不陌生。

展覽分四個單元，各自從不同角度切入超現實主義的核心關懷。

策展人麥斯米蘭．雷澤（Maximilian Letze）。攝影／康斯坦丁愛新覺羅夫斯基

集體夢境

夢是人們加工與重組經驗的場域。馬格利特將非理性、夢境般的元素注入畫面，透過與物理現實相悖的視覺安排，讓熟悉的場景變得陌異。當代藝術家蘿倫．莫法特的沉浸式擴增實境作品則將這個命題推向集體：她向來自不同國家的九位女性提問「你心中潛藏的世界是什麼模樣」，再運用遊戲引擎將她們的回答具象化，打造出一個由集體想像生成的全新世界。

幻化無際

「幻化無際」指的是從一種狀態轉移至另一種狀態的演變歷程。女同志攝影師克勞德．卡恩在經典自拍像中以雌雄同體、性別流動的形象呈現自我，鬆動了既有的身分認同框架，為辛蒂．雪曼等後世藝術家開闢了新路徑。雅各布．吉爾多則以更直觀的方式運用蛻變，將夢境般的潛意識轉換瞬間化為視覺意象，使作品呈現出可多重解讀的歧義性。

策展人麥斯米蘭．雷澤導覽。攝影／康斯坦丁愛新覺羅夫斯基

策展人麥斯米蘭．雷澤導覽。攝影／康斯坦丁愛新覺羅夫斯基

策展人麥斯米蘭．雷澤導覽。攝影／康斯坦丁愛新覺羅夫斯基

慾望之體

曼．雷被視為達達主義與超現實主義最重要的代表人物之一。他常將模特兒安排成帶有情慾暗示的裝飾性物件，透過將身體部位從真實空間中抽離，營造隱晦不明的感受；《安格爾的小提琴》將女性背部化為帶有小提琴f孔圖樣的攝影作品，是最廣為人知的超現實主義經典之一。梅雷特．奧本海姆的《史前維納斯》則走向另一個方向——藉由變形顛覆女體應流露誘人媚態、比例勻稱的既定觀感，將傳統上被動的女性客體，轉化為強大且主動的主體。

策展人麥斯米蘭．雷澤導覽。攝影／康斯坦丁愛新覺羅夫斯基

荒誕玩趣

「超現實主義：對話中的世界」展品。攝影／康斯坦丁愛新覺羅夫斯基

超現實主義者著力於以非常規的創作程序直接在作品本體上實驗。沃爾夫岡．帕倫用蠟燭火焰在紙面留下隨機煙痕，有些形貌原封不動保留，有些則進一步發展成充滿想像力的構圖。歐文．沃姆的《一分鐘雕塑》系列呼應了類似的偶然性邏輯——參與者與擺放日常物件的展臺互動，將有些突兀的行動轉換成具表演性質的身體展演。展覽也特別規劃「精緻屍體」繪畫體驗區，觀眾可親身感受這種不受傳統束縛的超現實創作手法，在接力之間建構意想不到的連結。

策展人麥斯米蘭．雷澤導覽。攝影／康斯坦丁愛新覺羅夫斯基

策展人麥斯米蘭．雷澤導覽。攝影／康斯坦丁愛新覺羅夫斯基