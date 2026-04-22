從世界史格局看台灣百年變遷！楊照《百年台灣史》系列課程限時優惠中

身處資訊爆炸且國際局勢變幻莫測的今天，我們該如何重新認識腳下的這片土地？

知名作家、評論家楊照，自2019年起在「趨勢講堂」開設了長期的歷史課程《百年台灣史》。這並非僅是狹隘的本土敘事，而是楊照將過去三十多年來對於台灣歷史累積的探索與理解進行系統性整理，旨在幫助有興趣的朋友從更宏觀的視角，重新審視台灣在近百年間所經歷的劇烈轉變。

為什麼現代的我們需要認識「台灣史」？

台灣史之所以值得研究，正是因為其複雜性。楊照認為，促使台灣在過去百年發生激變的力量，絕非單純來自「本土」，而是源於日本、中國、美國等外來影響的交織。如果不了解世界史的大格局，就無法確實解釋台灣的歷史走向。

課程從1919年巴黎和會後的國際新秩序談起，將台灣拉進世界體系的環節，探討其從邊緣小島轉變為國際舞台焦點的過程。這不僅是歷史的回溯，更是一次集體心靈的深度探索。從一九二○年代的知識啟蒙、新文學運動，直到二戰時期的皇民化浪潮、戰後的冷戰結構與二二八悲劇，每一階段都深刻決定了現代台灣政治、經濟與文化的性格。

梳理從殖民到民主的跌宕歷程

《百年台灣史》系列課程內容橫跨文學、藝術、政治與經濟。例如在「台灣新文學運動」中，楊照介紹了賴和等人的作品，解釋文學如何成為重塑台灣人意識的手段；在「皇民浪潮」中，探討台灣美術與台灣新劇運動的起點；到了近現代，則剖析經濟起飛的「護國神山」台積電成立背景，以及九○年代以來的政黨輪替與社會運動。

透過這套課程，我們能深入淺出地理解「台灣之所以為台灣」的原因，並在歷史的座標中，找到連結過去與未來的答案。

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