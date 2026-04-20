海外首展在台北！「名偵探柯南TV動畫播放30週年紀念展」預售4/22開搶，線上同步日更動畫免費看

《名偵探柯南》電視動畫開播30週年了！為回饋一路支持作品的所有觀眾表達誠摯感謝，官方特別規劃【名偵探柯南TV動畫播放30週年紀念展】。本特展以東京為起點陸續於日本國內巡迴展出，海外將以台北為首站，開啟各國巡迴展。

本展將於 2026 年 5 月 9 日至 6 月 21 日台北信義新天地新光三越 A11 6F 信義劇場舉辦。預售票將於 4 月 22 日起開賣。

本次展覽特別繪製30週年主視覺圖，集結主角江戶川柯南與30位角色，壯觀陣容讓人驚喜連連。展區特別規劃從企劃階段至主題曲製作的五大專業領域，帶領觀眾深入了解動畫製作幕後流程，從畫稿上色、角色動態呈現到配音演出，完整呈現《名偵探柯南》動畫誕生的過程。「#1企劃」特別展示工藤、阿笠博士宅邸及毛利偵探事務所的建築模型，每個房間、家具擺設等各種設定，一目了然到讓人驚嘆！粉絲可於「#４配音」展區中感受柯南喜、怒、哀、樂各種情緒，讓粉絲感受角色們生命的瞬間。此外，現場亦規劃精選經典場景展示區，30年間重點一次呈現，讓觀眾全方位感受作品魅力。最後更規劃了原創特別影像—感謝劇場，帶領大家進入只有這裡可以體驗的《名偵探柯南》的動畫世界。

名偵探柯南 TV動畫播放30週年紀念展 展區示意圖／照片來源：東京場

名偵探柯南 TV動畫播放30週年紀念展 展區示意圖／照片來源：東京場

圖／曼迪傳播

圖／曼迪傳播

為歡慶名偵探柯南TV動畫播出30週年，官方宣布同步推出線上活動。自即日起於曼迪YouTube頻道限時公開精選輯，每日凌晨0點更新一集，帶領觀眾重溫經典推理篇章。本次推出《世良真純精選輯》，節目表也已搶先釋出，預計免費開放至2026年9月30日，並支援日語與國語配音切換。

圖／擷取自曼迪Mighty TV動畫頻道

🔹名偵探柯南：世良真純精選輯🔹節目資訊 *原作：青山剛昌

*話數（海外版）： 697～698 幽靈飯店的推理對決

699～701 偵探事務所挾持事件

702～703 柯南vs平次 東西偵探推理對決

723～726 偵探們的夜想曲

742～743 工藤優作的未解決事件

751～752 迫近灰原秘密的黑影

753～756 漆黑的神秘列車

776～777 怪盜基德與赤面人魚

779～780 裝滿水果的寶箱

793～794 小蘭也昏倒的浴室

797～798 京極真是嫌犯

807～809 紅衣女的慘劇

812～813 意外結果的愛情小說

840～841 沉入盛夏游泳池的謎團

882～883 好吃到要命的拉麵2

891～892 關係不好的女子樂團

918～919 靈魂偵探謀殺案

933～934 試衣間的死角

936～937 浪濤的魔法師

974～975 三名女高中生的秘密咖啡店

982～985 紅之校外旅行 ……𝑪𝒐𝒎𝒊𝒏𝒈 𝒔𝒐𝒐𝒏

【名偵探柯南 TV動畫播放30週年紀念展】預售票將於4/22開賣，單人票每張330元，雙人票再享價格優惠！預售票更推出雙人票優惠，４款角色配對設計，入場後票根還可當留作珍貴紀念喔！特典套票特別規畫限定票面設計，搭配30週年限定主視覺色紙，壓克力材質更適合粉絲們收藏！預售票4/22起於博客來售票網、Klook、全家FamiPort、ibon、MyAnine Square線上商城開賣。官方也預告後續將持續推出多檔精選內容，邀請粉絲敬請密切關注曼迪傳播粉絲專頁公告。

《名偵探柯南》TV動畫播放30週年紀念展-售票特典-壓克力色紙。圖／曼迪傳播

特典票券。圖／曼迪傳播

雙人票券 (B款)。圖／曼迪傳播

展覽資訊： 【名偵探柯南 TV動畫播放30週年紀念展】

時間：2026 年 5 月 9 日至 6 月 21 日

地點：台北信義新天地新光三越 A11 6F 信義劇場

售票通路：博客來售票網、Klook、全家FamiPort、ibon、MyAnine Square線上商城 票種：

單人票 NT$330：單人票券Ｘ１

雙人票 NT$630：雙人票券 (A. B. C. D款)

*紙本票僅限博客來/ MyAnine Square線上商城販售

特典票 NT$600：單人票券Ｘ１、30週年壓克力色紙Ｘ１

*僅限博客來/ MyAnine Square線上商城販售