野心與實驗的視覺激盪：第七屆「滿滿漫畫節」破百展攤、橫跨5國創作者、日本地下傳奇 Harukichi 於4/25驚喜現身

由知名獨立漫畫店 Mangasick 主辦，台灣獨立漫畫盛宴「滿滿漫畫節」邁入第七屆啦！今年將於 2026 年 4 月 25 日（六）在萬華龍山文創基地隆重登場。

本屆活動聚焦「野心、實驗、有趣」的核心精神，不僅規模再創新高，更邀集超過百組全球原創作者，為漫畫狂熱者打造一場挑戰感官極限的視覺盛宴。

視覺震撼再升級：百攤原創與主視覺 GGDOG 的強強聯手

本屆活動主視覺由知名插畫家 GGDOG 操刀，以充滿張力的線條精準捕捉「刺激、新鮮」的活動特質。主辦單位表示，今年報名情況空前熱烈，在收到的 160 餘份申請中，最終選出 103 個原創漫畫攤位，並有 12 位海外創作者跨海參與，包含日本、韓國、法國、美國、香港、馬來西亞等地，熱鬧非凡。展場規劃亦別具巧思，特別設置「免票區域」開放大眾參觀商業出版社與海外書店攤位；而憑票入內的「滿滿圖書室」則提供讀者飽覽所有參展作品的靜謐空間，促進創作者與讀者間最純粹的深度交流。

2024年第五屆活動紀錄照。圖／Threads ＠mangasickxox，羅柏麟拍攝

2024年第五屆活動紀錄照。圖／Threads ＠mangasickxox，羅柏麟拍攝

地下傳奇降臨：貓 DJ GOSSHIE 之父「ハル吉 (Harukichi)」首度來台

今年展覽的最大亮點，莫過於特邀日本漫畫家「ハル吉 (Harukichi)」親臨現場，並於 Mangasick 攤位舉辦限時簽書會。出生於北海道的 Harukichi 是一位風格極致鮮明的創作者，他堅持不使用社群媒體，僅透過部落格發聲，卻憑藉筆下核心角色「貓 DJ GOSSHIE」橫掃歐洲另類漫畫圈。

Harukichi 與拉脫維亞傳奇出版社 Kuš! 合作的代表作《DJ CAT GOSSHIE WORLD TOUR》，至 2026 年初已達成六刷、全球銷量破萬本的驚人紀錄，堪稱國際獨立出版界的傳奇。配合本次來台，其首度在台個展「慢慢來 呼一口」也同步於衛星藝廊（4/3-4/27）展出，喜愛極致手繪線條與詼諧幽默感的讀者絕對不能錯過。

圖／滿滿漫畫節社群平台

Harukichi個展「慢慢來 呼一口」個展主視覺。圖／衛星藝廊社群平台

次文化聖地出攤：台日獨立書店的跨海共振

除了重量級嘉賓，本屆海外攤位更邀得東京中野的次文化魔窟「TACO ché」與大阪藝術選書指標「FOLK old book store」。這兩間對獨立出版界影響深遠的書店首度連袂出攤，將帶來最具前衛性與收藏價值的珍稀刊物。此外還有很多優秀的台灣原創漫畫家，包含Eli Lin 依萊、柳廣成、曾耀慶、非黑即白、桑拿42、大台中旅行社等等。

主辦單位 Mangasick 表示，滿滿雖然2020年才起步，一直以來更強調專注漫畫與紙本，致力於為原創產業注入更多元、前衛的表現可能。「滿滿漫畫節是為了推廣自費出版與獨立漫畫而生，我們希望透過這個場域，讓讀者與出版社、創作者能直接對話，補完每位漫畫迷書架上的最後一塊拼圖。」目前預售票已於實體店鋪與網店同步開賣，活動僅限一天，誠摯邀請所有熱愛原創力量的觀眾共襄盛舉。

圖／滿滿漫畫節社群平台

展覽資訊 第七屆「滿滿漫畫節」

活動日期： 2026 年 4 月 25 日（六）

活動時間： 12:00 – 17:00

活動地點： 龍山文創基地（台北市萬華區西園路一段 145 號 B2）

票價資訊： 150 元（部分區域免票參觀）

購票通路： Mangasick 店頭、Mangasick 網路商店、活動當日現場購票 重點名單一覽 特邀海外嘉賓： ハル吉 Harukichi (JP) —— 4/25 14:00-17:00 簽書會

海外特邀書店： TACO ché (東京)、FOLK old book store (大阪)

商業出版區域： 大塊+大辣、慢工出版、蓋亞+原動力、臉譜+獨步、黑白文化、目宿媒體等 10 家出版社。

原創漫畫攤位： 包含 Peter Mann、Eli Lin 依萊、柳廣成、曾耀慶、非黑即白、neilmc.0.0、野菇軍艦、JELDA等共 103 組創作者。

海外展攤：fon tanaka (JP)、MISSISSIPPI COMIC CLUB (JP)、OMSCIC COMICS (KR)、Glacier Bay Books (US)、Zitrance (FR)、儀態河童 (HK)、pepoccino (MY) 等

延伸展覽資訊： Harukichi 個展「慢慢來 呼一口」 @ 衛星藝廊（展至 4/27） 售票注意事項：

■ 網路預售 展票■

Mangasick網店販售。請GOOGLE Mangasick+網店就會看到！

販售期間＿即日起～4/23(四) 20:00 截止

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