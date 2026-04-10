從MV、卡牌到藝術創作！台電公共藝術祭《奧拉之城 III 》首度移師高美館戶外 邀大眾趣味共鳴

第三屆台電公共藝術祭《奧拉之城 III — 未來已讀》（Future: Read）首度移師高雄市立美術館的戶外園區，即日起至 6 月 7 日登場，將公共藝術計畫轉化為自然、生態與市民日常可感的環境藝術實踐。《奧拉之城III》作為高美館年度戶外場域重要合作計畫之一，由台灣電力公司、高雄市政府文化局共同主辦，黃彥穎擔任策展人，邀請15組藝術家以藝術創作連結電力網絡，將抽象能源轉化為具備溫度的文明觀察，更跨界構築了結合音樂MV、魔法卡牌遊戲、繪本的「奧拉宇宙」，整座美術館園區如同巨型的「訊號接收器」，邀請大眾讀取日常中被掠過的細微線索，開啟一場連結能源、科技與人文感知的集體對話。

《奧拉之城 III — 未來已讀》（Future: Read）主視覺。圖／高美館官網

把電能建設藝術化

作為南臺灣重要的城市美術館，高美館致力於透過藝術介入自然與城市的過度空間。《奧拉之城 III》以高美館43公頃戶外園區作為策展環境，回應美術館獨特的場域魅力。園區豐富的綠林、湖畔與生態紋理，透過藝術創作的介入，與地景的深度交融，擴大了開放空間的環境藝術詮釋。台電自2019年推動「奧拉之城」（Electri City）公共藝術計畫，從首屆《來自電之國的邀請》到第二屆《現實終端》，皆在中央公園創造極大的號召力，把電能建設轉譯為浪漫的敘事語言；今年特別在高美館的邀請之下移師北高雄，回應城市開放空間與市民參與的自主性，將藝術家的電能奇想融入自然棲地，在數據當道的當代社會中，讓藝術成為人們與環境共鳴的載體。

四大子題、15組藝術作 跨界、跨媒材集體對話

《奧拉之城 III》以15組藝術作品橫跨多種感官體驗，精彩演繹藝術與能源的多重敘事。展覽分為4大子題，在「動力的餘溫：能源軌跡與文明觀察」中，藝術家廖建忠的作品〈運轉生活的終點站 4.0 L-oops〉以廢棄家電做成的摩天輪、旋轉木馬隱喻文明代價；而王仲堃的〈號動樂園〉則巧妙將身體動能轉化為聲音實驗。倪祥〈不可抗力丸〉藉日常物件並置，質問氣候變遷下文明煞車是否還有效；李珮瑜〈走水〉以陶製容器將資源消耗轉化為流動經驗；李婷歡〈永遠消失了〉則以巨型復古檯燈模擬煙火墜落軌跡，探討穩定性消失的存有狀態。

廖建忠〈運轉生活的終點站 4.0 L-oops〉將廢棄家電轉化為具象徵性的機械結構，映照出人們對效率、循環、消費的集體依賴。圖／高美館提供

倪祥〈不可抗力丸〉玩轉了「Taxi」與「Take Sea」諧音的諧音與意象，展開對極端氣候與海平面上升的狂想預演。圖／高美館提供

李珮瑜〈走水〉以大型陶器構成的流水裝置，使人聯想到城市中各種儲存、分流與處理水資源的經驗。圖／高美館提供

「對齊世界：棲地記憶與生態轉譯」中，蔡咅璟〈招潮蟹之春〉的巨型蟹螯將隨著觀眾播放的情歌律動、表達情感，蔡文章與賴彥均的〈顯微境〉則將微小的「水熊蟲」放大為柔軟雕塑，開啟跨物種的擁抱。吳美琪〈搬動森林〉將鳥禽草木影像模組化，讓觀眾重組生態樣貌；徐瑞謙〈迷路單位〉則在自然輪廓與精準刻度間探討測量的本質。

蔡咅景〈招潮蟹之春〉結合聲音與動態，觀眾可運用手機與作品連線播放歌曲，蟹螯便隨著旋律擺動。圖／高美館提供

吳美琪〈搬動森林〉採集在地鳥禽與植被影像，解構為片段的視覺圖層，包覆於可移動的立方體模組之上。圖／高美館提供

「訊號放鬆中：數據時代的心理調適」則回應當代的數據焦慮，吳聯吟〈入山〉以拋物線軌跡折射生活經驗；蕭筑方〈鬆弛的靈魂〉以慵懶雕塑示範放空的必要；張文菀〈彩色筆熱線中〉將情緒軌跡立體化為穿梭路徑；鄭伊雯〈地球塑膠了！〉以回收塑膠擬構生命型態，觸摸永續未來；崔廣宇新作〈艾利絲之手〉則透過遙控器操控「手部」模型，思辨控制與被控的 AI 擬態迴圈。而在「回歸特典」中，林建志〈黑夢〉則以黑色岩石般的幾何雕塑，作為連接過去與未來的文明遺跡與關鍵座標。

蕭筑方〈鬆弛的靈魂〉首度將筆下經典平面角色轉化為實體的大型裝置。圖／高美館提供

林建志 《黑夢》今年再度回歸，宛如黑色岩石般的幾何雕塑，像來自不明時空、沉睡中的「機械生命體」。圖／高美館提供

除了視覺裝置，展覽更構築了全方位的「奧拉宇宙」，邀請「我是機車少女」、「孩子王」、「海豚刑警」等8組音樂人與藝術家跨界打造8支原創音樂動畫MV，並推出全新一代的集換式魔法卡牌讓觀眾收集，以及藝術家許尹齡將作品納入冒險歷程的繪本，讓藝術體驗延伸至遊戲與閱讀之中。

作品卡牌。圖／高美館提供

作品卡牌。圖／高美館提供

此外，展覽期間推出多場響應活動，包含「地球塑膠了！」身體工作坊與「佐伊的動力製造所」兒童創作工作坊，致力於在肢體律動、機械製作與電力美學的結合中，為下一代建立與環境共生的身體記憶。高美館亦期盼透過《奧拉之城》形塑與城市共振、與環境共生的城市美術館。展覽自4月3日起至6月7日於美術館戶外園區展出，更多展覽資訊請見高美館網站（www.kmfa.gov.tw），或至臉書專頁「奧拉之城 Electri City」查詢。

展覽資訊： 【2026 高雄公共藝術祭「奧拉之城 III — 未來已讀」】

展覽期間｜2026.04.03 - 2026.06.07

互動時間｜15：00 - 18：00（每週一休展）

展覽地點｜高雄市立美術館 戶外園區