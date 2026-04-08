舞臺性別大挪移！兩廳院 Podcast《好哲凳》邀戲曲國寶唐美雲與變裝皇后妮妃雅同台 4/16最新季全平台上架

國家兩廳院自製 Podcast《好哲凳》於昨（4/7） 日在國家戲劇院迎來年度重量級企劃，舉辦「舞臺性別大挪移—歌仔戲坤生大戰變裝皇后」Live Podcast 現場錄音活動。本次特別邀請國家文藝獎得主、歌仔戲表演藝術家唐美雲，以及榮獲《魯保羅變裝皇后秀》（RuPaul's Drag Race）后冠的變裝藝術家妮妃雅．瘋（Nymphia Wind）首度同台。兩位藝術家不僅暢談在舞臺上調轉性別的表演功力，更透過主持人劉文的深度引導，帶領現場聽眾共同思考生命中無所不在的性別展演。兩廳院期望透過 Live Podcast 跨界對談，實踐「藝術介入社會」的願景，讓藝術成為大眾理解世界與探討生命議題的方式。本場精彩錄音內容將於 4 月 16 日（四） 在各大 Podcast 平台之《好哲凳》頻道正式上架。

談及如何看待性別，妮妃雅指出，性別的定義並非固定不變，而是可以被解構與重新理解，也不必總是嚴肅看待；唐美雲則表示，最重要的是做最自在的自己。圖／國家兩廳院提供

跨越時空的性別挪移：反串藝術的奧妙與日常

古今中外文明樣貌雖異，卻多有自成一格的反串表演傳統。本次《好哲凳》邀請國寶級歌仔戲大師唐美雲與國際級變裝皇后妮妃雅，帶領聽眾一窺性別轉換的藝術奧妙。唐美雲分享多年來如何以「坤生」角色建構男性氣概，透過紮實的身段與唱腔在舞臺上精進性別轉譯的功夫；妮妃雅則分享變裝（Drag）文化如何從地下場景萌芽，並成為一種能夠表達自我、傳達理念的表演藝術形式。兩位藝術家的強大號召力使活動報名迅速額滿，現場更吸引了跨世代不同族群觀眾齊聚，共同見證東西方反串藝術的深度碰撞。

歌仔戲表演藝術家唐美雲。圖／國家兩廳院提供

深度思辨：當「性別展演」滲透進日常生活

除了舞臺上的技藝，當晚更深入探究卸下表演妝束後，性別展演如何與日常生命對接。主持人劉文透過酷兒理論視野，帶領兩位藝術家剖析身分轉換的幽微心境。唐美雲感性分享，長年精研坤生角色，使他在回歸日常身分時，舉手投足間仍自然帶著舞臺上的英挺氣場，甚至常有資深戲迷見到他換上私服後，驚艷直呼「原來你扮女裝也很美」；對妮妃雅而言，舞臺下的「曹里歐」原與舞臺上的華麗姿態判若兩人，但隨著無數次的變裝登臺，「妮妃雅」那份無所畏懼的自信已轉化為日常生命的一部分。

4. 變裝藝術家妮妃雅．瘋（Nymphia Wind）圖／國家兩廳院提供

談及如何看待性別，妮妃雅指出，性別的定義並非固定不變，而是可以被解構與重新理解，也不必總是嚴肅看待；唐美雲則表示，最重要的是做最自在的自己。三人的精彩對談為聽眾提供性別氣質的多元思考角度。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，在實體空間中共同思考與交流，讓議題更具體且貼近經驗。本場從舞臺上的反串表演出發，延伸至日常生活中的性別氣質與身分流動，開啟觀眾對自我認同的多重想像。他指出，《好哲凳》是兩廳院實踐「以藝術介入社會」的重要平台，藝術不只存在於舞臺之上，也不僅是調劑生活的娛樂，而是一種理解世界、探問生命的方式。

《好哲凳》：以聲音媒體延展場館影響力

自 2021 年開播以來，《好哲凳》致力於將藝文思辨與時事、場館核心價值與主辦節目延伸議題，藉由聲音媒體擴散到場館之外。2025 年由中研院民族所副研究員劉文接棒主持，藉其社會心理學專業，與各界專家從切身的角度剖析議題。過往知名合作來賓包括廣播金鐘獎生活風格類 Podcast 獎項得主《心身難路上的身心科》、《臺灣漫遊錄》作者楊双子、知名網路作家龍貓大王通信、前文化部長鄭麗君等。第六季《好哲凳》深度關照個體在群體中所面臨的多元議題，特別感謝家樂福文教基金會的攜手支持，讓更多聽眾能隨著兩廳院的腳步，共同展開這場跨越場域的思辨之旅。

兩位藝術家唐美雲及妮妃雅不僅暢談在舞臺上調轉性別的表演功力，更透過主持人劉文的深度引導，帶領現場聽眾共同思考生命中無所不在的性別展演。圖／國家兩廳院提供

國家兩廳院自製 Podcast《好哲凳》 節目主持人劉文。圖／國家兩廳院提供

國家兩廳院自製 Podcast《好哲凳》於昨（7 日）在國家戲劇院迎來年度重量級企劃，舉辦「舞臺性別大挪移—歌仔戲坤生大戰變裝皇后」Live Podcast 現場錄音活動，現場氣氛熱烈。圖／國家兩廳院提供

兩位藝術家的強大號召力使活動報名迅速額滿，現場更吸引了跨世代不同族群觀眾齊聚，共同見證東西方反串藝術的深度碰撞。圖／國家兩廳院提供

「舞臺性別大挪移——歌仔戲坤生大戰變裝皇后」將於 4 月 16 日作為《好哲凳》第六季首集節目播出，敬請鎖定 Apple Podcast、Spotify、KKBOX、SoundOn、YouTube 等平台之《好哲凳》頻道。

LIVE Podcast 《好哲凳》第六季第一集：

「舞臺性別大挪移——歌仔戲坤生大戰變裝皇后」

主持人：劉文

嘉賓：唐美雲、妮妃雅

上架時間/位置：4/16 Apple Podcast、Spotify、KKBOX、SoundOn、YouTube 等平台

收聽連結：立即收聽 好哲凳