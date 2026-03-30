珍古德曾訪台18次、還有原住民名！臺博館特展「用行動點燃希望」回顧博士與台灣30年羈絆 4/12前免費參觀

國際珍古德教育及保育協會與國立臺灣博物館，共同舉辦「用行動點燃希望：珍古德博士在臺灣 1996–2025 特展」。本展覽以同名紀念書籍《以希望之名》為本，回顧珍古德博士與臺灣三十年的深厚情誼，於2026年3月27日至4月12日在臺灣博物館南門園區小白宮正式展出。

一份珍貴的禮物—《以希望之名》記錄了珍古德博士與臺灣三十年的深厚情誼、十八次造訪，以及她在這片土地上悄然種下的每一顆種子。圖／臺博館

3月27日特展開幕式，由國際珍古德協會理事長賴秀如，以及國立臺灣博物館館長陳登欽，連同贊助夥伴怡東人事顧問共同揭開序幕。賴秀如理事長在開幕式時說明：「珍古德博士不只是一位科學家，她是一位用一生示範希望的人。她告訴我們，希望不是一種感受，而是一種每天都要重新選擇的意志。這次展覽，是我們對她最深的感謝與懷念——將她與臺灣三十年的情誼，以及她在這片土地上種下的每一顆種子，完整地把珍古德團隊的努力呈現在大家面前。我希望每一位走進展場的人，都能感受到她曾經在這裡，感受到她留下的那份力量。」

國立臺灣博物館是珍古德博士以及協會的好夥伴，長期一起推動環境教育，引領大眾親近自然科學，守護地球。這次的展覽，與臺博館的「第六次大滅絕?命運還是機會」特展相互呼應，為最佳的特展組合！從地球五次大滅絕的歷史與科學證據出發，帶領觀眾理解人類活動正加速物種消失、推動第六次大滅絕的現況，並以臺灣瀕危物種與保育行動為例，思考我們是否仍能把滅絕從「命運」轉為「機會」。陳登欽館長說：「國立臺灣博物館能夠在這個時刻，以這個空間迎接這場展覽，對我們而言意義深重。『用行動點燃希望』與臺博館目前展出的『第六次大滅絕?命運還是機會』特展相互呼應，形成一組難得的對話——前者以科學與數據揭示人類活動正加速物種消失的嚴峻現實，後者則以珍古德博士的一生與臺灣三十年的保育行動，告訴我們：面對這個現實，我們仍有選擇。滅絕不必然是命運，只要我們願意行動。」

「第六次大滅絕？命運還是機會」特展展出罕見儒艮標本。圖／臺博館

這次展覽的贊助夥伴怡東人事顧問洪彣欣董事總經理提到她和長榮大學一起到非洲探訪國際永續學程學生的家鄉，共同進行衛生棉的縫製，才發現每個地方所面臨的挑戰都不一樣。有能力的人更應該伸出援手，幫助彼此才是未來的解方。

由副局長呂新喜領隊的鐵道局夥伴們也蒞臨現場，並贈與100英文版的「水雉的浮葉」，作為展覽期間工作坊的教材。

本次展覽圍繞三大主軸展開：旅程的開始、珍古德博士在臺灣的行動與影響，以及用行動點燃希望。觀者將跟隨博士的足跡，從她充滿好奇心的童年出發，走過岡貝叢林的漫長歲月，見證她與臺灣三十年間十八次造訪所種下的無數種子——根與芽計畫、珍古德實驗教育機構、綠拇指計畫、香山濕地海洋保育教育中心，以及遍佈全臺超過一千所學校的環境行動。同時也是2020唐獎得主的珍古德博士，過去30年來在台灣的印記，令我們懷念不已，更是驅動我們不放棄守護地球的動力！

圖／臺博館

展覽從珍古德博士的旅程開始。一位年輕女性、一本筆記本，以及一顆對世界充滿驚奇的心。母子黑猩猩的影像靜靜守候在旁。。圖／臺博館

展場一隅，珍古德博士凝視窗外的影像靜靜立於其中，四周圍繞著她畢生守護的自然——沉木、蕨葉、從拱窗灑落的光線。圖／臺博館

改變了人類理解動物方式的面孔，如今靜靜凝視著訴說她與臺灣故事的展場。這幅主視覺將珍古德博士的身影、臺灣的野生動物，以及三十年深厚情誼，匯聚於同一個畫面之中。圖／臺博館

多年來，珍古德博士四度造訪臺東達魯瑪克魯凱族部落，見證了一個族群回歸根源的旅程。部落耆老授予她魯凱族語名號「Lavaosu」，意為「女智者」，以表達對這段深厚情誼的敬重與珍惜。圖／臺博館

展覽資訊： 用行動點燃希望：珍古德博士在臺灣 1996–2025 特展

展期：2026 年 3 月 27 日 – 4 月 12 日

地點：國立臺灣博物館南門園區小白宮（臺北市中正區南昌路1段1號）

票價：免費參觀 第六次大滅絕?命運還是機會

展期：即日起至2026年11月1日

地點：國立臺灣博物館南門館紅樓展示館二樓登場（臺北市中正區南昌路1段1號）

票價：全票：20元｜半票：10元



國際珍古德教育及保育協會與國立臺灣博物館，共同舉辦「用行動點燃希望：珍古德博士在臺灣 1996–2025 特展」，即日起至4月12日，免費參觀。圖／臺博館

臺博館特展「第六次大滅絕？命運還是機會」即日起至11月1日，以臺灣瀕危物種與保育行動為例，思考我們是否仍能把滅絕從「命運」轉為「機會」。圖／臺博館官網