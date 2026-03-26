集印象、野獸派於一身！國美館「植棋的歌」48件作品追溯在地現代化創作脈絡與文化記憶

為紀念臺灣近代西洋畫的代表性藝術家陳植棋120歲誕辰，文化部所屬國立臺灣美術館特別策劃「植棋的歌—短而亮的生命力」展，今（21）日舉行開幕式，文化部政務次長王時思、國立臺灣美術館長陳貺怡、家屬代表陳子智、策展人林振莖等出席。展覽透過作品與相關文獻資料，回顧陳植棋短暫而燦爛的創作歷程，陳植棋雖然只活了26歲，卻以深刻且鮮明的藝術風格，為臺灣美術邁向現代化開啟重要篇章。

文化部政務次長王時思表示，文化部長期推動「重建臺灣藝術史」計畫，期盼透過藝術重新認識臺灣自身，特別感謝陳植棋家屬長期保存珍貴資料與作品，使後人得以從其創作與生命歷程中理解當時臺灣社會樣貌。陳植棋不僅是藝術家，更以創作與行動開啟臺灣為主體的觀看視角，在殖民時代中展現難能可貴的自覺與實踐，其作品蘊含對土地、社會與人群的深刻關懷，也成為今日重建歷史的重要線索。王時思強調，本展如同拼圖般逐步重建臺灣藝術史，展現前人探索與累積的成果，亦為當代提供反思與前行的力量，期盼更多民眾走進展場，從中看見臺灣、理解自身，並延續這段文化記憶。

文化部政務次長王時思（左）參觀「植棋的歌—短而亮的生命力」。（攝影：好隊影像有限公司）

國立臺灣美術館長陳貺怡表示，本次展覽匯集各界協力完成，特別感謝策展團隊、學者專家、家屬及逾20個借展單位共同促成，展出共68件作品，其中48件為陳植棋傳世作品，另有20件與陳植棋相關的藝術家作品，以及豐富的文獻，重建其創作脈絡與時代背景。展覽亦展出借自東京藝術大學美術館的重要作品，尤其是陳植棋畢業留校的自畫像。陳貺怡指出，陳植棋一生雖短，卻展現強烈創作能量與社會關懷，體現「短而亮的生命力」，期盼藉此展喚起大眾對臺灣美術史的關注與記憶。

「植棋的歌—短而亮的生命力」民眾參觀情形。圖／國美館提供

家屬代表陳子智提到，陳植棋一生可用「赤膽俠情」4字概括，一方面赤膽赤誠坦蕩，參與社會運動，一方面用畫筆呈現出臺灣本土色彩及社會文化的情懷。陳子智引述陳植棋生前所言「人生苦短，藝術千秋」，以彰顯其對藝術價值的堅定信念。並以陳植棋新婚後寫給師長的信來與大家分享勉勵，「過去，就好像是單腳站立的稻草，從無盡荒涼的大地上走過來一般。那是一個光輝燦爛的夏日，放眼望去，我在美麗的光線中看到了希望。」

策展人林振莖指出，本次展覽感謝各界支持，尤其是展覽團隊與各界資源共同完成。面對百年前藝術家陳植棋的研究，團隊以如同辦案般的精神梳理史料，逐步拼湊其創作與時代脈絡。除整合文獻與影像資料外，亦透過聲音檔案尋回其生前傳唱的歌曲〈後壁溝〉，並發掘包含第3幅自畫像等重要線索。林振莖說，本展可說是「在對的時機辦了對的展覽」。

陳植棋〈自畫像〉。圖／國美館提供

國美館說明，陳植棋（1906-1931）是臺灣近代西洋畫的代表性人物之一，就讀臺北師範學校時期，師事石川欽一郎，接觸寫生與現代美術，奠定藝術基礎。1924年因學潮被退學，翌年赴日就讀東京美術學校西洋畫科，師從岡田三郎助，在日本期間受到後印象派、立體派與野獸派影響，形成奔放且強烈的個人風格，並將現代藝術語彙融入臺灣風景與人物，創作出具地方特色的作品。1927至1931年間，陳植棋連續5年入選「臺灣美術展覽會」、3度獲「特選」，作品〈臺灣風景〉與〈淡水風景〉入選日本「帝國美術展覽會」，成為臺灣美術現代化的重要象徵。

岡田三郎助〈塞納河上游的景色〉。圖／國美館提供

陳植棋〈淡水風景（三）〉。圖／國美館提供

陳植棋〈基隆火車站〉。圖／國美館提供

除致力於藝術創作，陳植棋亦積極參與文化與社會運動，與蔣渭水、林獻堂等人往來外，並與其他藝術家組成「七星畫壇」、「赤島社」，推動臺灣美術的發展。1931​​年因過度勞累病逝，年僅26歲，生命雖短暫，卻以驚人的創作力與藝術理想開啟臺灣美術現代化的序章，陳植棋以青春與熱血燃亮了臺灣近代美術的黎明。

「這是植棋的歌」這句話來自美術史家謝里法的回憶。畫家李石樵、洪瑞麟等人曾提及，陳植棋最愛唱的曲子〈後壁溝〉，這首歌並無專屬的作曲者，但每位曾與他共度時光的藝術家都記得那熟悉的旋律，是他們集體記憶中「陳植棋」的象徵。2025年國臺交與國美館聯手合作，為陳植棋的120歲誕辰紀念，重新編曲這首歌，讓臺灣美術史的旋律重新響起。

「植棋的歌—短而亮的生命力」展場。圖／國美館提供

此展以「植棋的歌」為名，象徵陳植棋對藝術與時代的理想與信念，展覽共分為「新式教育下的啟蒙」、「站在時代前端的藝術家」、「屬於臺灣的繪畫」及「向陳植棋致敬」4個子題，透過豐富的作品及文獻資料，呈現陳植棋的藝術發展歷程與所處的時代背景。本次亦特別展出來自日本東京藝術大學典藏的岡田三郎助〈塞納河上游的景色〉及陳植棋〈自畫像〉等2件珍貴創作。

「植棋的歌—短而亮的生命力」即日起至6月21日展出，不只是讓臺灣美術史存在過的旋律再度響起，也是一種召喚，召喚我們重新凝視那位早逝而不被遺忘的畫家，以及他留在臺灣美術發展歷程中的種子。歡迎大家踴躍前往國美館觀展，展覽相關訊息請至國立臺灣美術館官網（https://www.ntmofa.gov.tw/）或Facebook粉絲專頁查詢。

「植棋的歌—短而亮的生命力」展場一隅。圖／國美館提供

「植棋的歌—短而亮的生命力」開幕式與會貴賓大合影。圖／國美館提供

「植棋的歌—短而亮的生命力」主視覺。圖／國美館官網