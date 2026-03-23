找皇帝、孔子當美食代言人！故宮x花蓮市公聯名7品牌推出25件文化伴手禮助攻觀光

國立故宮博物院首度攜手花蓮市公所推出「故宮相伴 洄瀾有禮」合作專案，匯聚花蓮7家在地品牌，共同開發25件聯名文創商品，涵蓋地方特色美食、風味醬料、居家擺設及臺灣檜木精油等多元品項，並融入故宮典藏文物意象，透過設計轉化為富含吉祥寓意的文化伴手禮，展現花蓮在地豐富物產與生活風格，為花蓮觀光伴手禮市場注入新的文化亮點。

故宮首度攜手花蓮市公所推出「故宮相伴 洄瀾有禮」合作專案，匯聚花蓮7家在地品牌，共同開發25件聯名文創商品。圖／國立故宮博物院

19日於花蓮松園別館舉行聯名商品發表會，由故宮副院長黃永泰、主秘王耀鋒與花蓮市長魏嘉彥共同出席。花蓮市公所主秘翁美華、文化觀光所所長宋瑜華、花蓮縣議員魏嘉賢、笛布斯•顗賚，花蓮市民代表會多位代表、祥瀧股份有限公司董事長郭瑤婷，以及7家聯名品牌負責人等貴賓共襄盛舉。

讓歷史走進生活！盼「故宮相伴 洄瀾有禮」助攻觀光

故宮黃永泰副院長致詞時表示，近年故宮持續與各縣市政府合作推動聯名專案，結合在地特色與文化創意，拓展臺灣品牌國際能見度。目前合作網絡遍布全臺，已攜手基隆市、桃園市、嘉義縣市、臺南市、宜蘭縣、臺東縣及離島地區澎湖縣、金門縣等，累積推動10項縣市政府專案。此次與花蓮市公所共同推動「故宮相伴 洄瀾有禮」專案則為第11個合作案例，也是故宮百週年院慶後邁入第101年首度發表的縣市合作專案，別具意義。

黃永泰副院長進一步引述院藏〈清道光間 沿海口隘全圖〉中臺灣東部段，指出花蓮古稱「哆囉滿」源自西班牙語，意為「閃閃發亮的地方」，象徵當地物產豐饒意象。面對2024年花蓮地震及後續風災對地方產業帶來衝擊，故宮作為臺灣重要的文化創意商品平台，希望透過故宮文化資源與品牌平台，與花蓮攜手同行，陪伴地方度過觀光產業調整期，實踐「在地特產走出去，國內外旅客走進來」的願景，讓花蓮優質商品被更多國內外旅客看見，並期待帶動旅客重返花蓮觀光旅遊。

故宮黃永泰副院長致詞表示，希望透過故宮文化資源與品牌平台，讓花蓮優質商品被更多國內外旅客看見。圖／國立故宮博物院

清 乾隆至清 嘉慶 ，各省沿海口隘全圖，圖片來源：國立故宮博物院

花蓮市長魏嘉彥表示，在2024年強震後，花蓮觀光人潮明顯減少，許多產業受到衝擊。為尋求新的發展契機，花蓮市公所與故宮合作推動專案，邀請在地業者參與，最終共有七家花蓮品牌通過故宮審查並完成授權合作，促成此次兼具文化深度與地方特色的聯名專案。「當文化遇見產業，當歷史走進生活，就能創造出新的城市價值」，此次聯名商品除了展現花蓮產業的創新能量，同時象徵城市在震後重新出發的精神。未來將持續結合文化與產業資源，推動更多跨域合作，讓花蓮品牌走向國際，吸引更多旅客走進花蓮、認識花蓮。

花蓮市長魏嘉彥致詞表示，此次與故宮聯名合作商品，展現花蓮產業的創新能量，期待吸引更多旅客走進花蓮、認識花蓮。圖／國立故宮博物院

7家花蓮在地品牌、25件文物靈感聯名商品登場

發表會上，展示7家花蓮在地品牌介紹以故宮典藏文物為靈感開發的25件聯名商品，包含特色食品與生活選品兩大類，從甜點茶食、風味醬料到居家擺件與精油禮盒，展現文物意象轉化為生活用品的文化創意。特色食品類「阿美麻糬」推出金魚和菓子與琥珀羊羹，其中金魚和菓子以故宮典藏金魚圖像為包裝設計，寓意「金玉滿堂」；琥珀羊羹則以故宮漆器及〈清 千秋光 墨〉為設計靈感，金黃包裝呈現典雅質感。「百年傳奇」以故宮〈清 同治粉彩萬壽無疆花蝶紋蓋碗〉與《鏤繪集錦冊山果寒禽》為設計靈感，推出沙其馬與花果曲奇，傳達「長壽吉祥」與「福祿綿延」的祝福寓意。

「阿美麻糬」金魚和菓子包裝運用故宮典藏金魚圖像，寓意「金玉滿堂」。圖／國立故宮博物院

「阿美麻糬」琥珀羊羹以故宮漆器及〈清 千秋光 墨〉為設計靈感，金黃包裝呈現典雅質感。圖／國立故宮博物院

「百年傳奇」沙其馬以故宮〈清 同治粉彩萬壽無疆花蝶紋蓋碗〉為包裝設計，傳達「長壽吉祥」祝福寓意。圖／國立故宮博物院

「百年傳奇」花果曲奇，以故宮典藏《鏤繪集錦冊山果寒禽》為發想靈感。圖／國立故宮博物院

「洄瀾醬人」推出剝皮辣椒與蘿蔔小魚乾醬料，以唐太宗、明太祖、明孝宗及元世祖等帝王畫像為包裝設計，呼應「吃飯皇帝大」的飲食文化，也強調現代人只需一罐剝皮辣椒，即可料理出「皇帝級」湯品。「吳府其馬舖」推出黃金酥，以〈宋 李公麟 畫麗人行〉為設計元素，結合初春騎馬出遊的意象與品牌名稱，傳遞悠閒優雅的生活意境。「食嚐商號」推出酸豆辣椒與手作蝦醬，以故宮文物與《本草綱目》食材元素為設計，搭配美食家孔子Q版形象，象徵飲食文化的知識轉譯，呈現料理與文化連結的趣味。

「洄瀾醬人」剝皮辣椒與蘿蔔小魚乾醬料，以歷代帝王畫像為包裝設計，呼應「吃飯皇帝大」的飲食文化。圖／國立故宮博物院

「食嚐商號」推出酸豆辣椒與手作蝦醬等，搭配美食家孔子Q版形象，展現料理與文化連結的趣味。圖／國立故宮博物院

「吳府其馬舖」黃金酥結合〈宋 李公麟 畫麗人行〉騎馬出遊意象與品牌名稱。圖／國立故宮博物院

生活選品類「奇鈺家居」以故宮國寶〈西周晚期 毛公鼎〉為原型，運用花蓮蛇紋石與大理石製作居家擺件，並優先使用地震後破損石材的小角料，展現文化工藝與永續精神；「大檜仁心」則推出臺灣檜木精油禮盒，以〈明人畫七星古檜圖軸〉為發想，結合回收老屋檜木蒸餾精油，傳達「老檜新生」的文化傳承與永續理念。

「奇鈺家居」以故宮國寶〈西周晚期 毛公鼎〉為原型，運用花蓮蛇紋石與大理石製作居家擺件。圖／國立故宮博物院

「大檜仁心」臺灣檜木精油禮盒，傳達「老檜新生」的文化傳承與永續理念。圖／國立故宮博物院

故宮表示，「故宮相伴 洄瀾有禮」專案聯名商品，除於故宮南北院區附設博物館商店及故宮精品網路商城販售外，亦可於7家聯名品牌通路購買。花蓮市公所特別製作專案摺頁，放置於花蓮旅遊服務中心、花蓮市旅館（84間）、花蓮市立圖書館、花蓮市好客會館、花蓮市公所供民眾索取，並隨頁附贈限量8折折價券。民眾持券至合作店家指定實體門市消費，即可享有8折優惠（有效期限至2026年12月31日），摺頁內亦完整收錄各品牌門市資訊。邀請民眾欣賞故宮藝術之美，並走訪花蓮，體驗「故宮相伴」的在地生活美學之旅。

更多聯名商品資訊可至國立故宮博物院官網或官方社群查詢。