懶人包／新美館《托馬斯．薩拉切諾：共織宇宙》搶先看！從微觀蜘蛛網到宇宙網絡，重新思考人類與萬物關係

新北市美術館（新美館）於2026年3月21日至9月6日推出阿根廷藝術家托馬斯・薩拉切諾（Tomás Saraceno）在臺灣的首次大型個展「共織宇宙」（Interwoven），此展為新美館開館後重要的國際當代展覽，透過沉浸式裝置、聲音作品與社群參與計畫，邀請觀眾與空氣、蜘蛛、雲層、孢子、種子、暗物質以及宇宙等不同存在一同感知世界，重新思考人類與自然萬物之間交織共存的關係。

組圖／琅琅悅讀編輯室

托馬斯．薩拉切諾藝術家個人照。（新北市美術館提供，攝影：林軒朗）

關於藝術家托馬斯・薩拉切諾

托馬斯・薩拉切諾（1973 年生）是一位出生於阿根廷、現居柏林，是當代藝術界長期關注生態與科技議題的重要藝術家。他的創作跨越藝術、科學與社會行動領域，其創作計畫致力於打造生態—社會、參與式與裝置性的交流平台，並與生物學家、物理學家與環境研究者合作，承載並放大具再生性的知識形式。他的作品跨越不同尺度與頻譜——從沿著蜘蛛絲線傳遞、幾乎不可聽聞的振動，到漂浮雕塑的空氣靜力學，再到絲狀的宇宙之網——藉此建立「回應能力（response-ability）」的橋梁，引導觀眾與生命之網中的其他存在建立更深層的互惠關係與感知調諧。對薩拉切諾來說，藝術是透過不斷觀察、實驗與合作，把那些平常看不見的連結,慢慢帶到我們眼前。

從微小的「蜘蛛網」到宏大的「氣候科學」

展覽「共織宇宙」以「網絡」作為核心概念，共有五大展區。從蜘蛛絲所構成的微觀結構，到科學家提出的宇宙網理論，藝術家透過作品呈現一種關於世界的想像：生命、自然與宇宙並非彼此孤立，而是透過無數看不見的關係彼此交織。觀眾將在展覽中穿梭於不同尺度的世界——從蜘蛛透過絲線震動感知環境的微觀生命，到宇宙中連結星系的巨大網絡，感受那些將萬物連結在一起的無形絲線，重新思考人類與世界的關係。

托馬斯．薩拉切諾，〈算法．韻律〉，2017-2026。（圖／新北市美術館提供，攝影：林冠名）

六展區的亮點一次看！

展區一： 〈關注之網〉（Webs of At-ten(s)ion）

本次展出的重要作品之一〈關注之網〉（Webs of At-ten(s)ion）呈現由多種蜘蛛共同編織而成的三維網絡。蜘蛛透過絲線的震動感知世界，蛛網既是建築結構，也是感官系統。在展場中，不同物種的蜘蛛沿著既有的網絡持續編織，形成跨越時間與物種的對話，也象徵即使在看似差異或衝突的群體之間，仍有可能發展出共存與合作的模式，每一個懸吊式的玻璃展櫃內的所有的千絲萬縷，都是真實蜘蛛們的偉大傑作。

〈關注之網〉（Webs of At-ten(s)ion）。圖／琅琅悅讀編輯室

托馬斯．薩拉切諾，〈關注之網〉，2025。（圖／新北市美術館提供，攝影：林軒朗）

展區二：〈如何將宇宙陷入蛛網？〉（How to Entangle the Universe in a Spider/web?）

另一件作品〈如何將宇宙陷入蛛網？〉（How to Entangle the Universe in a Spider/web?）則將蜘蛛網轉化為宇宙圖景。透過光與空間裝置，蜘蛛網的結構被比擬為連結星系的暗物質網絡，讓觀眾思考微觀與宇宙尺度之間的相似結構與共振關係。為了解決完整保存如此細緻、複雜的蜘蛛網，藝術家和科學家共同發明了「 蜘蛛網掃描技術 」使用雷射光，一層一層地掃描蜘蛛網。

值得一提的是這是一個動態的作品，隨著雷射光慢慢移動，原本看不見的細絲，在暗室中一點一點亮起來，每一次移動、每個人、不同角度所觀賞到的畫面都不盡相同，歡迎大家多花一點時間，靜下心來觀賞它的帶來的驚奇變化。

托馬斯．薩拉切諾，〈如何將宇宙陷入蛛網〉，2025。（新北市美術館提供，攝影：林軒朗）

〈如何將宇宙陷入蛛網〉。圖／琅琅悅讀編輯室

展區三：〈算法．韻律〉（Algo-r(h)i(y)thms）

蜘蛛只要用腳尖，感受網絲傳來的微小震動，能感知世界也能透過這些絲線發送與接收訊息，對蜘蛛來說「蜘蛛網」宛如是一個大型樂器！在大型裝置〈算法．韻律〉（Algo-r(h)i(y)thms）中，蜘蛛網被轉化為一個可進入的張力空間。觀眾在其中移動與感知震動，身體成為網絡的一部分，體驗不同生命之間的連結與平衡，並透過聲音與振動感受萬物之間的關係。

展覽亦回應當代關於地球與環境危機的重要討論。從「人類世」（Anthropocene）到「資本世」（Capitalocene）的概念，都指出人類活動與資本主義體系對環境造成的深遠影響。薩拉切諾因此提出另一種觀看世界的方式——「大氣世」（Aero(s)cenic），將大氣視為連結所有生命與物質的共同媒介，並重新思考人類與地球之間的關係。

新美館資深策展人謝豐嶸提醒，當觀眾換上鞋套走入此展區時，除了密集本體的作品之外，每一條線延伸線都能盡情觸碰，觀眾能以撥弦方式感受不同旋律、聲音振動，同時也能打開耳朵，傾聽其他觀眾一起在空間內創作的的音律。

圖／琅琅悅讀編輯室

作品〈算法．韻律〉幕後佈展照。（圖／取自新北市美術館官方社群）

托馬斯．薩拉切諾，〈算法．韻律〉，2017-2026。（圖／新北市美術館提供，攝影：林冠名）

新美館資深策展人謝豐嶸為大家導覽展內亮點作品。圖／琅琅悅讀編輯室

展區四：〈熱力學的想像〉（Thermodynamic Imaginary）

在〈熱力學的想像〉展間中，由空氣、玻璃、鏡面與光所構成的生態系，展現了支持生命的無形能量，流動於不同尺度與光譜之間。清透、漂浮、輕盈是這一整區的關鍵詞，透過空間中錯落有致的懸吊展件，營造藝術家對於熱力學得饒富興味的想像的各種形態。

展區〈熱力學的想像〉幕後佈展照。（圖／取自新北市美術館官方社群）

〈熱力學的想像〉。圖／琅琅悅讀編輯室

「熱力學的想像」展間一隅。（圖／新北市美術館提供，攝影：林軒朗）

展區五：〈太陽能飛行博物館〉（Museo Aero Solar）與「大氣世」（Aerocene）

在此背景下，藝術家推動「大氣世」（Aerocene）計畫，想像一種不依賴化石燃料的未來。展區中首次在臺灣呈現的〈太陽能飛行博物館〉（Museo Aero Solar），由回收塑膠袋製成並僅依靠太陽熱能升空。這件作品既是一件雕塑，也是一項氣候行動，更是一種集體創作與合作的實踐，展件不只有台灣民眾的書寫，也同時保留阿根廷、韓國民眾的藝術創作痕跡。

影像作品〈與帕查一同飛入大氣世〉描繪了「大氣世基金會」與阿根廷北部大鹽沼及瓜亞塔約克湖(Laguna de Guayatayoc)原住民長期合作的成果。這些社群持續對抗鋰礦開採對土地與水資源造成的威脅。鋰被稱為「21世紀的白金」，是電動車電池與能源儲存系統的重要材料，但每開採一公噸鋰礦可能消耗高達兩百萬公升的地下水，使南美洲「鋰三角」地區成為全球經濟與政治競逐的焦點。

托馬斯．薩拉切諾，〈太陽能飛行博物館〉，2023-2026。（圖／新北市美術館提供，攝影：林冠名）

〈太陽能飛行博物館〉內部創作。圖／琅琅悅讀編輯室

展區六：〈公平雲朵〉（Fairclouds）

延續大氣世的行動，展覽的最後是觀眾被邀請參與〈公平雲朵〉（Fairclouds）計畫，透過描繪雲朵形狀的創作，連結阿根廷社群守護水資源的行動，形成一幅關於水、記憶與未來的集體圖景。本展亦透過教育與社群參與計畫，邀集新北市多所學校與地方社群共同參與，包括新北市國小藝術輔導團、大觀國小、中山國小、民安國小、江翠國小、網溪國小、鄧公國小、新泰國中、鶯歌工商，以及樹林社區大學、新北市立圖書館與樹林分館、樹林區婦女展望協會、彭厝閱覽室原住民課程師資群、國立臺北大學商學院USR計畫與北大特區居民等。

托馬斯．薩拉切諾，〈公平雲朵〉，2026 （圖／新北市美術館提供，攝影：林軒朗）

〈公平雲朵〉。圖／琅琅悅讀編輯室

透過藝術、科學與社會行動的交織，新美館的「共織宇宙」提出一種不同於以人類為中心的世界觀。在這場跨越微觀與宇宙尺度的展覽中，觀眾不僅是觀看者，也成為這張巨大生命網絡中的一個節點。當我們放慢腳步，傾聽那些細微的震動時，也許會發現——我們早已身處一張由萬物共同編織的宇宙之網之中。新美館也規劃一系列座談、導覽、工作坊等公眾活動，邀請觀眾一同深入認識本展，探索永續、社會行動及大氣政治等相關議題，更多展覽資訊或公眾活動，請至新美館官網和社群查詢。

圖／琅琅悅讀編輯室

新美館最新展覽《共織宇宙》主視覺。圖／新美館官網

展覽資訊： 「托馬斯．薩拉切諾：共織宇宙」 Tomás Saraceno: Interwoven

時間：2026-03-21 — 2026-09-06

地點：新北市美術館 – 6A、6B（地址：新北市鶯歌區館前路300號）

票價：全票100/人，新北市民平日免費參觀

更多資訊：新北市立美術館官方社群