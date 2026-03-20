2026《勒・柯比意：建築詩篇》世界巡迴展， 122 件官方授權模型與圖片全公開！

由台法學術交流協會、新加坡RT+Q建築事務所及巴黎Lin International共同策劃的《勒．柯比意：建築詩篇》世界巡展，現正於淡江大學文錙藝術中心展出，展期2026 年 2 月 25 日至 4 月 17 日。本展榮獲法國勒．柯比意基金會（Fondation Le Corbusier）官方認證，是近年台灣最具權威性的現代建築藝術展之一，完整呈現這位 20 世紀最具影響力的建築大師，如何用思想與圖紙改變世界。

展場廊香教堂模型， 圖片來源／台法學術交流協會

《勒．柯比意：建築詩篇》世界巡展說明，圖片來源／台法學術交流協會

本展覽已走訪全球五大洲，包括倫敦、巴塞隆納、上海、京都、紐奧良等47 多座城市，台灣為世界巡迴展第48站，是2026年的首發地。展場中122件模型由新加坡RT+Q建築事務所製作提供，並由台灣策展團隊特選三件大師經典代表作「拉圖雷特修道院、廊香教堂、薩伏瓦別墅」，在台灣製作大型模型，提供參觀者更深度的體驗。策展團隊以珍貴的模型與官方授權圖片、手稿，利用文錙藝術中心的雙層挑空空間，重新梳理動線與高度比例，展場分成九大分區，從大師經典案例設計概念發想，置入沉浸式與1:1空間復刻展覽手法，讓「看展」本身就是一場理解勒・柯比意建築邏輯的旅程。

122 件官方授權模型，一次看完柯比意經典作

本次展出122 件建築模型皆經由法國勒・柯比意基金會正式授權，模型橫跨大師不同時期的創作階段，從早期的住宅設計、比例與採光的實驗性探索，到後期城市烏托邦集合住宅及大規模都市願景的構想。

展出作品幾乎涵蓋大師17件世界遺產部分、經典代表性建築，以及從未問世的建築設計作品。透過細緻的模型呈現，參觀者得以清晰觀察各建築的空間配置與動線脈絡，理解大師在不同尺度挑戰下的設計核心。

展場A區「思想的源頭The Origin of Vision」，圖片來源／台法學術交流協會

展場D區「理想之境Utopian Horizons」，圖片來源／台法學術交流協會

從「新建築五點」出發，看見現代建築的誕生

被譽為「現代建築之父」的勒・柯比意，擅長以嚴謹的結構邏輯揉合富含詩性的空間語彙。他在 1920 年代提出的「新建築五點」——底層架空、自由平面、自由立面、長條帶窗與屋頂花園，至今仍是全球建築設計與都市計畫的基石。

1樓展廳E區主題為「居住的經典Timeless Habitats」，核心緊扣「新建築五點」，透過實際的空間安排與模型展示，讓觀眾理解這些理論如何轉化為真實的建築實踐。策展團隊以薩伏瓦別墅大模型為重點，現場1:1復刻薩伏瓦別墅主臥浴室空間，以及大師住家兼工作室的摩利托公寓大樓畫室場景，搭配現場家具展示《LC2》沙發組與《LC4》躺椅，並將文錙藝術中心的雙層挑空轉譯為「馬賽公寓」的Duplex樓中樓結構空間，讓觀者理解勒・柯比意對於住宅空間的思考方式。

展場的主視覺色彩、外觀玻璃色塊設計與入口處的彩色柱列設計靈感，來自大師經典作品「巴西學生公寓」與純粹主義的畫作風格，接待處桌子亦1:1復刻「巴西學生公寓」的桌子設計。同時借鑑「馬賽公寓」的Duplex樓中樓結構，適度調整展場的挑空區，透過色彩與排列節奏界定場域路徑，則使觀眾在上下移動的感官體驗中，直接體會空間尺度與層次的律動差異。

身為策展人之一，同時也是建築藝術美學研究者的胡琮淨表示，這場展覽的重點不在於展示模型的數量，而是希望透過空間的介入，讓抽象的建築理論轉化為可被實際感受的身體經驗，使觀眾能更直覺地領略勒・柯比意的設計哲學。

1928-1931 年建，薩伏瓦別墅，2016 年入選世界遺產，圖片來源／Fondation Le Corbusier

展場復刻薩伏瓦別墅主臥浴室， 圖片來源／台法學術交流協會

展場E區「居住的經典Timeless Habitats」，圖片來源／台法學術交流協會

復刻廊香教堂光影，把展場變成大型沈浸式體驗

展覽中特別策劃多個與光線共鳴的空間段落，具體呈現勒・柯比意在建築中對自然光的處理創意。在1樓B區「光之聖所Sanctuaries of Light」，策展團隊參考廊香教堂標誌性的開窗與採光設計，局部復刻其獨特的5:8黃金比矩形窗戶，以沉浸式手法引導光影直接進入展場空間，演繹光影如何塑造廊香教堂獨特的神聖氛圍。

此外，展場2樓有諸多首次來台的大師設計案模型，這些未完成的計畫充分展現勒・柯比意豐沛的創造力、工作產能與設計思維發展歷程。

特別介紹， 2樓展區展版呈現四個篇章的名人語錄，相當耐人尋味。其中包括建築大師、藝術名人、紅粉知己對於大師的看法與挑戰，透過這些對話，可從不同角度解讀大師在不同時空獲得的理解或是面臨挑戰。

廊香教堂（Notre-Dame-du-Haut）於 1954 年設計完成，2016 年入選世界遺產。 圖片來源／Fondation Le Corbusier

廊香教堂室內光線，《勒．柯比意：建築詩篇》世界巡展海報。 圖片來源／范毅舜

展場局部復刻廊香教堂矩形窗戶，圖片來源／台法學術交流協會

系列講座與跨國論壇同步登場

展覽期間主辦單位特別規劃三場系列專題講座與學術座談，邀請建築學者與建築師共同對話，從理念本體、地域轉譯到歷史影響，深入探討勒．柯比意對當代建築與都市設計的啟發。

第一場「建築，如何成為一首詩」已於3月10日舉行，由淡江大學建築學系主任柯純融主持，國立成功大學名譽教授曾成德主講，探討從薩伏瓦別墅到馬賽公寓，以及「現代建築五要點」與「模度（Modulor）」比例系統，如何在理性秩序中創造空間的詩意。

第二場「現代性與地域性的對話」於3月24日舉行，由建築師林貴榮主持，淡江大學建築系助理教授胡琮淨主講，以印度昌迪加爾與法國廊香教堂為核心案例，探討現代主義如何在不同文化與氣候條件中轉譯與再生。

第三場「跨時代的啟發：勒．柯比意對當代建築的影響」於4月14日舉行，由教授曾光宗主持，助理教授駱又誠主講，回顧勒．柯比意思想如何影響後現代與解構主義建築，並反思其在當代數位化與全球化時代中的啟發與挑戰。透過展覽與學術對談的結合，參觀者在觀看模型之外，更能深入理解現代建築思想的發展脈絡。

【《勒．柯比意：建築詩篇》世界巡展】免費參觀 展覽地點：淡江大學淡水校區文錙藝術中心 展覽期間：2026年2月25日至4月17日，週一至週五9:00-17:00開放 假日特別開放日：2月27日、3月14日、3月28日、4月11日（一般例假日恕不開放） 3/31-4/6學校行政教學觀摩週（放假不上班不開館）