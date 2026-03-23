第14屆台北雙年展3/29閉幕！麗娜．拉蓓利代大型表演《斜坡研究》，首次登臺演出

2026年03月19日，臺北–– 由臺北市立美術館（北美館）主辦之第14屆2025台北雙年展「地平線上的低吟」（Whispers on the Horizon）即將於3月29日閉幕。國際知名藝術家麗娜．拉蓓利代（Lina Lapelytė）為本屆雙年展發展的大型表演《斜坡研究》（又名《沉默者》）（Study of Slope (aka The Mutes)）將於本屆雙年展最後兩日（3月28、29日）登場。

麗娜．拉蓓利代大型表演《斜坡研究》，首次登臺演出

來自立陶宛的藝術家與作曲家麗娜．拉蓓利代，其創作橫跨音樂、表演與視覺藝術，擅長以兼具實驗和即興演出的現場作品，挑戰身份、流行文化、社會規範等議題。她常與未受過訓練的表演者及專業人士合作，致力於創造共同且具包容性的體驗。她在2020年獲頒立陶宛國家藝術與文化獎；並曾以合作作品《太陽與海》（Sun & Sea (Marina)）榮獲2019年威尼斯雙年展金獅獎，亦於2023年受邀至臺北藝術節演出。《斜坡研究》於2022年由法國Lafayette Anticipation首次製作演出，而後持續發展至今，今年將首次在臺灣上演。

延續她對「集體聲音」的長期探索，去年透過公開徵選與號召「音準自由派」，在社群平台引發熱烈迴響，吸引近350名在地觀眾踴躍報名參與，最終邀請14位自認為「音盲」的素人表演者共同演出，從徵選過程即與在地社群建立連結。報名者上傳指定曲目影片，分享自身對於演唱的想法和期待，包含過往與歌唱有關的種種經驗與遺憾，而這些個人歷程或挫折與作品相呼應。

歌詞取材自倫敦作家兼教育家西恩・艾須頓（Sean Ashton）的著作《棲居之地》（Living in a Land），多以否定句型寫成，表述那些「未曾做過、非我所為」的事項。作品試著拋出另一個視角，重新審視既有的規範和標準、個人與群體之間的距離和關係，藉此探索自我認同與聲音表演的邊界。

麗娜．拉蓓利代，《斜坡研究》（又名《沉默者》），2026。圖像由臺北市立美術館提供，攝影呂國瑋。

「2025台北雙年展：地平線上的低吟」，麗娜．拉蓓利代，《斜坡研究》（又名《沉默者》）閉幕演出於3月28至29日在南進門旁花園舉行。圖像由臺北市立美術館提供，攝影呂國瑋。

演出場地可見臺灣常見植物「咸豐草」，此種植物雖具有療癒功效，卻常被視為雜草，也呼應作品對既有價值與規範的反思。《斜坡研究》（又名《沉默者》）將於2026年3月28日（六）至29日（日）在北美館南進門旁花園免費推出6場公眾演出，每日演出三場，表演時段分別為 10:30、13:00、15:30。邀請觀眾一同參與倒數，為本屆雙年展畫下複聲回響的句點。

第14屆台北雙年展，展期倒數兩週

回顧第14屆台北雙年展，由山姆．巴塔維爾與提爾．法爾拉特（Sam Bardaouil and Till Fellrath，柏林漢堡車站國家當代藝術美術館雙館長）共同策劃，彙集來自全球37個城市、72位藝術家的作品約150件，包含34件全新委託創作與現地製作，並與北美館典藏之30件作品交織對話。策展人自臺灣層疊交錯的歷史背景、創作軌跡獲得啟發，提出「思慕」（Yearning）概念，並藉由幽微深刻卻又普世共通的情感，彙集跨越國界、時代、語言的眾多藝術作品，開啟一段溯及過去、對照當前、想像未來的旅程。

在為期五個月的展期中，吸引近33萬名國內外訪客參觀，獲得國內外媒體廣泛關注，被國內外媒體列為亞洲年度必看展覽之一，吸引來自世界各地的觀眾與藝文專業人士前來參訪交流。2025年也迎來北美館整體參觀人次突破100萬。

「2025台北雙年展：地平線上的低吟」，地平線漫遊「如果影像，能把海平線煮成地平線」活動紀錄，圖片由臺北市立美術館提供。

本屆雙年展亦吸引眾多學校與團體前來參訪，推出多元導覽服務，與不同觀眾群體展開對話，例如學童／親子導覽計畫，舉辦超過300場導覽活動，引導學生欣賞與體驗藝術創作的多重面向；「午後聽賞」系列導覽則以友善平權為目標，讓更多觀眾能無障礙地享有欣賞藝術作品的旅程；北美館並首次於展場推出週六「問我，Q導覽」活動，由Q導覽員即時回應觀眾提問，帶領觀眾深入發掘展覽的多元亮點與意涵。

展期間亦規劃多場公眾教育活動，邀請不同領域的專家舉辦6場「地平線漫遊」（Roaming the Horizon）系列活動，從影像、歷史、聲音、殘像（Afterimage）與記憶、世界觀與藝術史等面向切入，為觀眾提供多層次的觀看與理解視角。

北美館館長駱麗真表示：「我們非常感謝各界對本屆台北雙年展的支持與正面回應。自創辦以來，台北雙年展始終致力於回應我們所處的當代現實，不僅關注城市本身，也放眼全球脈絡。我們期望透過匯聚來自不同背景藝術家的作品，共同探索一種驅動個人與集體的內在力量，並藉此連結彼此。」

「2025台北雙年展：地平線上的低吟」中英文版專輯示意圖，圖片由臺北市立美術館提供。

「2025台北雙年展：地平線上的低吟」，北美館推出多元導覽服務，「午後聽賞」系列導覽紀錄，圖片由臺北市立美術館提供。