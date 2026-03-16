高美館KSpace《港都NPC》20年創作濃縮成小人物背影，覺察城市中的集體群像

高雄市立美術館KSpace高雄實驗場推出《港都NPC－陳廷晉》，於上週六（14）正式開幕。本展以「背影木雕」作為核心語彙，呈現藝術家陳廷晉二十年來對內在的深刻探尋與創作積累，邀請觀眾遊走於型態各異的人物背影，在凝視他人形象的同時也重新回望自身，展開一場關於自我與他者的靜默對話。

（左）陳廷晉〈我是貓，我還沒有名字〉2025，黃棉木、壓克力上彩，10×10×43 cm；（右）陳廷晉〈中二感性〉2025，樟木/壓克力彩，15X10X40cm 。圖／高美館提供

陳廷晉《港都NPC》橫跨20年創作歷程

高美館「KSpace高雄實驗場」作為彰顯城市創意精神與多元藝術表現的實驗性場域，《港都NPC》為陳廷晉繼參與2023《透景線：實景的疊影與擴張》聯展後，首次以個展之姿重返高美館，帶來多個系列的完整創作面貌。二十年前，他以〈工人漁婦〉立體創作在藝壇初試鋒芒，重塑南臺灣勞動者的形象進入大眾視野，放大逾兩公尺高的大型雕塑長年矗立於駁二藝術特區，成為高雄城市文化精神的代表性象徵；二十年後，藝術家帶領一群靜立於城市角落的「背影們」，展現更加深邃的創作視野與自我叩問，作品的人物型態也更趨多樣，透過多元身形語彙描繪當代都市的人生百態。歡迎民眾走進展覽，親身感受這段橫跨二十載由內而外層層開展的創作歷程。

陳廷晉大學時期創作的的第一件背影公仔，亦為之後創作的起點。圖／高美館提供

以「背影木雕」為核心，歡迎觀眾對號入座

展名發想自電玩遊戲中「NPC（非玩家角色）」的概念，將城市比擬為一套持續運行的程式系統。陳廷晉認為，人們在日復一日的都市生活中宛如進入任務狀態──準時出現、完成動作並安靜離場，這些人物既是城市運轉的必要條件，卻也是被系統悄然消音的存在。創作時他刻意抹去人物五官，以背影作為存在狀態的擬像，相較於正面形象，背影更貼近真實，也保留了尚未被定義的曖昧狀態，使觀者得以藉由熟悉的人物身形及圖像，投射各自的生命記憶，在眾生倒影中瞥見尚未被辨識的自己。

展覽涵蓋多個創作系列，由藝術家的自我內觀與城市外望的探索歷程相互交織。踏入展間，首先迎接觀者的是75件《群人》系列木雕，並特別加入陳廷晉取材自日常觀察的小幅油畫，以生動筆觸紀錄街頭邂逅的無名身影，與雕塑相互映照。《默背的詩》系列則以墨色將人物姿態轉化宛如文字筆畫的「詩體」，以剪影般的雕塑演繹難以言說的內心獨白。

圖／高美館提供

本展展出75件〈群人〉系列背影木雕，為陳廷晉從日常觀察中取材，刻劃出眾生面貌。圖／高美館提供

邀請觀眾走進藝術家內心世界

而在另一展間，將進一步引領觀眾走進陳廷晉的內心世界：《自刻像》系列以自身形象為藍本向內挖掘，並衍生出數個子系列。《大頭系列》藉由頭盔符號探討扮演者與被扮演者之間的辯證關係；《雙生系列》進一步思考個體在生活情境中的角色轉換；《影子系列》捕捉自身無法被他人完全理解、承接的幽微之處。此外，亦展出曾於高美館亮相的《忘遠近》系列新作──人物手持望遠鏡專心注視遠處，對身旁動靜毫無察覺，隱喻我們對親近之物的習慣性忽略，以及日常生活若即若離的微妙距離。

以大學時期首次動手捏陶的第一件「背影公仔」為起點，《港都NPC》展現陳廷晉漫長創作積累與蛻變過程，展覽即日起至2026年04月26日於高美館地下一樓 KSpace高雄實驗場展出。邀請觀眾走入這座由眾多背影構成的城市圖景，在注視他人背影的同時，也感受到正被另一雙眼睛所看見，形成耐人尋味的觀看關係。更多展覽與Kspace徵件相關資訊，敬請鎖定高美館網站 (www.kmfa.gov.tw)，以及臉書專頁與Instagram「高雄市立美術館」。

《港都NPC－陳廷晉》展間一隅。圖／高美館提供

《港都NPC－陳廷晉》展間一隅。圖／高美館提供

〈自刻像〉以自身形象為藍本持續向內探索，延伸出一系列創作。圖／高美館提供

〈默背的詩〉系列，將人物姿態轉化如文字筆畫的「詩體」演繹內心獨白。圖／高美館提供

藝術家陳廷晉於展覽開幕時為民眾導覽作品。圖／高美館提供

「港都NPC－陳廷晉」展覽上周六登場。圖／高美館提供

展覽資訊： 港都NPC－陳廷晉

時間：2026.03.14 - 2026.04.26

地點： 高美館 B1 KSpace