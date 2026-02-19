馬中文物之最！唐太宗「昭陵六駿」曾盜運流落美國 西安碑林博物館六馬聚首見證奔騰大唐

文、圖_Been

馬年將至，街頭巷尾開始出現各式各樣的馬：可愛的、威風的、甚至有點抽象的。但若要在浩瀚的中國古代文物裡挑一組「最能代表馬年精神」的作品，那唐太宗昭陵出土的「昭陵六駿」大概會毫不客氣地舉蹄自薦。

2025年全新整修開放的西安碑林博物館，全新打造了《驤騰百世——昭陵六駿專題展》常設展廳，透過燈光、空間與敘事動線，彷彿替六駿重新舉辦了一場千年後的「英雄再登場」，讓曾經散落流離的高浮雕六駿石刻，以另一種形式團聚於世人面前。

西安碑林博物館-昭陵六駿新展廳1

唐太宗李世民一生征戰無數，打天下靠的不只是兵將，還有幾匹忠心耿耿、速度驚人的戰馬。等到他坐穩江山、開始思考人生總結時，便決定把六匹最重要的戰馬刻在陵前，讓牠們陪伴自己走完帝王人生的最後一段路。這六匹馬分別是特勤驃、青騅、什伐赤、颯露紫、拳毛騧、白蹄烏，每一匹都有自己的戰場履歷，有的替帝王擋過箭，有的在混戰中救主脫困。

唐代石刻向來以氣勢雄渾著稱，而昭陵六駿更是其中的巔峰之作。其線條乾淨俐落，肌肉刻得像真的會抖動，神態既沉穩又帶點英氣，彷彿下一秒就要踏出石壁奔馳而去。有些怒目揚蹄，有些身上還插著箭，這種寫實與氣勢兼具的風格，讓六駿成為唐代的代表作之一。

不過，這六座石刻的命運並沒有其姿態那麼從容。清末民初的動盪讓牠們遭遇分離，當中二駿（颯露紫、拳毛騧）被盜運出境，最後落腳於美國賓州大學博物館；其餘四駿也輾轉流散，甚至被刻意砸毀，最終回到西安碑林團聚。這段跨國漂泊的歷史，使六駿的故事更添傳奇色彩。

走進展廳，你會發現燈光柔和得剛剛好，彷彿替六駿打上了專屬舞台燈。展廳也複製還原六駿的原始排列方式，讓人彷彿回到昭陵御道前，感受戰馬列隊迎風而立的氣勢。多媒體動畫則重新演繹太宗的征戰場景，讓六駿的故事不再只是靜止的石刻，而是能動起來、能說話的歷史。

展廳內同步展出的唐三彩馬俑

西安碑林博物館 地址_陝西省西安市碑林區三學街15號

時間_每日9:00-18:30（17:00停止檢票）

官網_www.beilin-museum.com/

本文作者： 作者Been。 Been

學過古典音樂、圖書館學和博物館學，待過荷蘭、北京和蘇州的台中人。

●文章授權轉載自《旅讀or》雜誌第168期

旅讀 第168期

出版日期：2026-02-01