走春遊故宮南院：馬年特展、數位互動、台灣燈會走馬燈陪你大過新年

今（115）年歲次丙午，生肖屬馬，正逢台灣燈會在嘉義縣，國立故宮博物院南部院區特地以「馬」作為開春展覽主題，從書畫馬、國際史到數位科技，期望觀眾在新春走春之際蒞臨參觀，藝馬當先、馬到成功。

2月11日登場的「萬馬歡騰ￚ丙午年歷代畫馬精粹」特展，以「百駿生態」、「歷代馬畫」兩單元展開。故宮書畫文獻處策展人蘇雅芬助理研究員指出，馬長期為人類馴養的重要夥伴，既是交通與軍事資源，也被賦予忠誠、精神與理想的象徵意涵。展覽以不同朝代的13件書畫作品，呈現畫家如何在平面媒材中回應馬匹的立體結構、生態行為與動靜姿態。

展覽中以郎世寧〈百駿圖〉為重要參照，透過相關圖像與說明，解析繪畫中融合西方透視與明暗渲染的手法，如何形塑畫面縱深與馬匹肌理，數位展示〈古畫動漫—百駿圖〉動畫展演呈現畫中駿馬的生態，與書畫文物形成有趣的對照；民國畫家馬晉於1923年摹繪〈百駿圖〉，以傳統工筆結合西洋明暗設色，展現近代畫家對宮廷畫風的再詮釋，亦反映「郎派」已被視為中國畫傳統的一部分。展覽並梳理歷代馬畫常見主題，如天馬、貢馬、瘦馬、番馬與人馬，呈現馬畫題材在文人精神與歷史境遇中的多重意涵。

因應馬年到來，故宮南院2月11日起推出「萬馬歡騰－丙午年歷代畫馬精粹」特展，期望觀眾成為「伯樂」，前來欣賞歷代畫家對馬的詮釋。圖／故宮南院

民國畫家馬晉於1923年摹繪郎世寧〈百駿圖〉，以傳統工筆結合西洋明暗設色，展現近代畫家對宮廷畫風的再詮釋。圖／故宮南院

策展人蘇雅芬助理研究員導覽「萬馬歡騰ￚ丙午年歷代畫馬精粹」特展。圖／故宮南院

另一檔自2月15日開展的「地緣政治的國際萬象ￚ十四至十九世紀的東亞世界」，則將觀眾視角拉至近世東亞國際秩序的形成與轉變。書畫文獻處策展人鄭淑方助理研究員表示，展覽關注自明立國以來，明清中國、朝鮮、日本與琉球之間的外交互動與政治角力，探討以「職貢體制」為核心的國際秩序如何運作，並呈現其在不同政權策略下的認同、調整與挑戰。透過地圖、圖像與相關文獻，引導觀眾理解東亞地理空間如何影響政治結構，與使節往來、書畫交流在國際秩序建構中所扮演的角色。

故宮南院2月15日起展出「地緣政治的國際萬象−十四至十九世紀的東亞世界」特展，從圖像出發，再現東亞諸國的涉外意識與外交往來，思考視覺史料所扮演的角色，及臺灣作為樞紐，如何從歷史視野思考當代東亞及我們的定位與角色。圖／故宮南院

展覽亦觸及十九世紀後半東亞局勢的重大轉折，從甲午戰爭爆發到〈馬關條約〉，以中國為中心的職貢體制至此為止，並揭示了新的國際秩序形態。策展脈絡同時納入臺灣在東亞地中海中的歷史位置，提供觀眾從歷史視野思考當代東亞與自身定位的可能路徑。

故宮南院「地緣政治的國際萬象」特展備受矚目的展件之一是《中日講和條約》(即《馬關條約》)，邀請大家新春期間前來親睹這份深刻的歷史文件。

另於故宮南院一樓大廳，以「光彩駿躍：馬年數位互動展」為名的數位作品，以投影動畫與立體光雕技術，使郎世寧〈百駿圖〉中的駿馬在流動光影下，呈現豐富毛色與姿態。此外，新春期間特別規劃一系列趣味活動，包含解謎闖關、親子藝術工作坊、DIY彩繪春聯、音樂會與小丑表演等親子節目，提供觀眾春節期間的多元體驗。2月14日至18日憑門票可領取限量的「畫馬迎新．DIY彩繪春聯」材料包，完成後可帶回獨特的紅包袋，2月24日至3月1日憑門票還有機會兌換限量「馬年小提燈-小雪鵰」或「喔熊馬抵嘉」小提燈。

故宮南院即日起展出「光彩駿躍」數位作品，以投影動畫與立體光雕技術，使郎世寧〈百駿圖〉中的駿馬在流動光影下，呈現豐富毛色與姿態。 圖／故宮南院

2月24日至3月1日憑故宮南院當日門票有機會兌換限量「馬年小提燈-小雪鵰」或「喔熊馬抵嘉」小提燈。圖／故宮南院

在今年嘉義燈會的主燈區中，故宮南院參展作品〈年年有餘〉將於3月2日登場，作品源自於故宮備受歡迎的典藏〈霽青描金游魚轉心瓶〉，其器構思精巧，結構繁複，採鏤空旋轉之設計，具備旋轉機能，與「走馬燈」概念相通，體現清代御窯於工藝、結構與美學上的高度成就。故宮與策展人蘇柏光合作，將〈霽青描金游魚轉心瓶〉核心意象結合當代燈光藝術及戶外空間設計，透過光影擷取作品中的游魚、水草與水紋等元素，詮釋經典文物，創造沉浸式的光影體驗，歡迎大家到台灣燈會主燈區一睹轉心瓶風采。

2026台灣燈會故宮南院推出《年年有餘》。圖／交通部觀光署貼文

故宮南院表示，博物館是每個人欣賞藝術、理解歷史、連結當代的重要媒介，也是歡度假期的首選，歡迎闔家到故宮南院共享馬年新春佳期。更多活動資訊詳見故宮南院官網或臉書。

展覽資訊： 萬馬歡騰−丙午年歷代畫馬精粹

時間：115年2月11日-5月10日

地點：國立故宮博物院南部院區 S203展廳 地緣政治的國際萬象−十四至十九世紀的東亞世界

時間：115年2月15日-5月10日

地點：國立故宮博物院南部院區 S101展廳 光彩駿躍：馬年數位互動展

時間：115年即日起-5月13日

地點：國立故宮博物院南部院區 1樓大廳 「萬馬奔騰遊南院 千燈共賞慶新元」馬年新春系列活動

時間：115年即日起-3月15日

地點：國立故宮博物院南部院區 全區 台灣燈會：故宮燈座〈年年有餘〉

時間：115年3月2日-3月15日

地點：台灣燈會主燈區（百搭星亮點燈區） 其他參觀資訊： 故宮南院新春開館資訊

時間：115年2月14日(週六)至2月22日(週日、大年初六) 天天開館；115年2月16日(週一、除夕) 開館至下午4時止 燈會期間入館優惠資訊

時間：115年3月3日(週二，元宵節) 免費參觀；115年3月4日(週三)至3月15日(週日) 天天開館、每日下午3時後免費參觀

圖／故宮南院