懶人包／故宮北院1月4大書畫特展連發 〈蘭亭序〉及寶馬陪你迎新年

邁向新的一年，國立故宮博物院書畫展間也全面更新，1月推出「蘭亭癖—九位醉心〈蘭亭序〉的帝王、權臣與文人雅士」、「動物為伴」、「晉唐法書刻帖選萃」、「國寶聚焦」等精彩展覽，從書法名作的千年影響，到人與動物間的相依相伴，以及出遊即景詩等，豐富的題材適合春節假期闔家欣賞。

1. 〈蘭亭序〉為千年執迷揭開序幕

冬意已深的同時，意味著春天不遠，東晉書聖王羲之為一場春日雅集詩選所書之〈蘭亭序〉，因其文詞、文意與書法之傑出，素有「天下第一行書」之稱，且因其酒醒後數次重書亦無法再現原作，以及真蹟相傳被癡迷的唐太宗攜至陪葬，讓〈蘭亭序〉更添傳奇色彩，吸引無數後世書家臨摹追仿。「蘭亭癖—九位醉心〈蘭亭序〉的帝王、權臣與文人雅士」展覽聚焦其中九位著名的書法家和收藏家，看他們對〈蘭亭序〉異於常人的情感和執著，如何具體表現在字帖的收藏和書法的臨摹及創作之上。

晉唐正書（六）冊 晉王羲之快雪時晴帖 (1)

宋高宗與岳飛的君臣書信往來頻繁，然僅兩件倖存於世，本次展出的〈宋高宗賜岳飛批剳〉為蘭千山館寄存作品，書於岳飛死前一年，高宗在此信中慰勉岳飛帶兵辛勞，而細觀其中「領」、「若」、「相」、「良」、「其」等字，可見書學〈蘭亭序〉的痕跡；明四大家之一文徵明於其高齡89歲所書之〈明文徵明書蘭亭敘〉用筆、結字、章法與王羲之原作多不相同，應是意臨之作， 自家書風表露無遺。另亦展出唐代褚遂良、明代董其昌、元代趙孟頫等名家臨〈蘭亭序〉之不同風格之作。

宋 高宗 賜岳飛批剳

明 董其昌 臨褚遂良蘭亭敘

策展人故宮書畫文獻處陳建志助理研究員表示，〈蘭亭序〉是中國書法史上神秘而雋永的篇章。真蹟不存，卻又影響深遠，從富有天下的皇帝、專攬朝政的權臣，乃至具有官員身分的文人雅士無不為之折服。本項展覽由此發想，看圖說文，闡述其等為之傾慕的文藝表現和意涵，敬邀各界書法愛好者蒞臨觀賞指正。

即將迎接馬年，「動物為伴」特展透過歷代豐富的圖像，探索動物與人從單純的飼養關係到深層心靈依靠的各種互動樣貌。五代趙嵒的〈八達春遊圖〉是文化部指定國寶，為存世年代極早的宮廷園苑重要畫蹟，描繪八名貴族騎馬馳騁於宮苑中的情狀，充分展現人馬間的熟悉與默契；而另一幅元代趙孟頫的〈調良圖〉則描繪疾風中奚官回首關照馬匹，人馬一同等待風勢稍歇的淡然溫情。

元趙孟頫調良圖

策展人書畫文獻處邱士華副研究員表示，為什麼畫中會出現動物?沒有又會如何? 畫筆下動物與人的相依身影，見證著跨越物種的羈絆。或許，這並非人類單向的馴養；在漫長歲月裡，牠們早已深深嵌入歷史與心靈，成為文明與生命中不可或缺的存在。

3. 篆、隸、草、行、楷書一次看－晉唐法書刻帖選萃

刻帖在活字印刷術發明之前便是古代中國複製書法名家手稿的一種方法，其中精美者在北宋時即有「可降真蹟一等」之稱譽，「晉唐法書刻帖選萃」依照時代先後，以及篆、隸、草、行、楷五種不同書體並列陳示的原則和理念，遴選法書名蹟16組件，包含王羲之的行書〈快雪時晴帖〉、王獻之楷書〈洛神賦〉、唐玄宗隸書〈禪地衹玉冊〉、唐懷素草書〈書論書帖〉等。

策展人陳建志助理研究員表示，一般來說，能夠接觸到古代書法名家的真蹟墨寶，進而臨仿學習的人其實非常少。大部分都是透過刻帖，用白話講就是複製品，跟原作已有一段差距。然而，不可否認的是，這樣的傳統行之有年，也孕育出一套獨特的法帖觀和研究模式。希望透過16組件晉、唐法書相關刻帖的規劃和設計，可以讓大家盡情徜徉在書法刻帖黑白相間、剛柔並濟、靜動皆宜的世界之中。

4. 走春賞景－國寶即景詩

「國寶聚焦」2026年第一季以「即景詩」為主題，展出〈元趙孟頫書趵突泉詩卷〉，策展人陳建志助理研究員表示，〈趵突泉詩卷〉是元代的大書法家趙孟頫的親筆手稿，於民國101年經文化部公告指定為國寶。除了介紹超群的書藝之外，為了未曾到過家鄉濟南的好友周密，謄寫任官濟南期間，觀賞當地名勝—趵突泉後的詩歌舊作那份真誠的心意，也是本項展覽所欲傳達的理念之一。

元趙孟頫書趵突泉詩卷

五代梁 趙喦 八達春遊圖