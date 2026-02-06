2026台北國際書展／退役國手詹詠然談孤獨與選擇　獻給每個迷惘的人

琅琅悅讀／ 台北國際書展
前網球國手詹詠然於2/5台北國際書展介紹著作《你，已是你所需的一切》。圖／台北國際書展
前網球國手詹詠然於2/5台北國際書展介紹著作《你，已是你所需的一切》。圖／台北國際書展

國手詹詠然於2/5舉辦新書分享會，介紹著作《你，已是你所需的一切》。她表示，書中內容並非聚焦網球成績，而是透過生涯所經歷的人生片段，回望成長過程中的孤獨、選擇與自我對話，希望讓讀者看見運動員與一般人其實並沒有那麼不同。

詹詠然指出，書中多為自己一路以來留下的生活筆記與零散文字，後來在疫情期間加以整理，集結成書。她坦言，這本書不是傳記，也不是給運動迷專屬的作品，而是寫給每一個在人生路上感到迷惘的人。談及書名由來，她分享，自己在缺乏可參考前例的成長環境中，只能不斷回到內心，詢問最初的自己，「所有答案其實都在心裡」，因此才有「你，已是你所需的一切」這樣的命名。

身為長期站在競技場上的職業運動員，詹詠然也談到身分轉換的心境。她形容，運動員是一條相對孤獨的道路，今天的夥伴，明天可能成為對手，表現越好，反而越難向外尋求依靠。她坦言，閱讀與書寫成為她向內整理自己的方式，透過別人的故事修復自己，也逐漸找到與世界相處的節奏。

書名：《你，已是你所需的一切》
作者：詹詠然
出版社：時報出版

回顧職業生涯，詹詠然提到，最具意義的一場比賽是2016年於高雄舉辦的台灣公開賽。當時比賽前夕發生台南大地震，身為921受災戶的她，與搭檔默默許下心願，若奪冠便將獎金捐出。最終如願奪冠，也讓那場比賽成為她心中最難忘的時刻。她認為，每一場輸球的遺憾，都是成就今日自己的重要一部分。

談及退休後的生活，詹詠然表示，目前仍在適應節奏放慢的狀態，學習好好生活、整理自己。對於未來是否再度出版作品，她並未排除可能性，但強調會在準備好之後，再開啟人生的新篇章，希望屆時能帶來更成熟、真誠的分享。

●本文由台北書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。

展覽資訊：

2026第34屆台北國際書展
Taipei International Book Exhibition 2026

閱讀泰精彩
展覽地點及時間：台北世貿中心一館（臺北市信義區信義路五段5號）
展出時間：
2/3-2/5 (週二-四) 10:00-18:00
2/6-2/7 (週五-六) 10:00-22:00
2/8(日) 10:00-20:00
展期6天全面開放購票入場
書展訊息詳見官網：https://www.tibe.org.tw/

台北國際書展

台北國際書展將透過更豐富的內容，彰顯臺灣出版界魅力與實力：對外，具現臺灣為華文出版樞紐的策略地位，以吸引期望開拓華文市場的全球出版人參與；對內，多層次的鋪陳臺灣出版風貌，從文學／非文學、童 書、動漫等類型，到文字、圖像、聲音等形式，蒐羅紙本到數位等載體，持續打造最具文化視野的形象與口碑。

