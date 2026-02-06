2026台北國際書展／退役國手詹詠然談孤獨與選擇　獻給每個迷惘的人

前網球國手詹詠然於2/5台北國際書展舉辦新書分享會，介紹著作《你，已是你所需的一切》。她表示，書中內容並非聚焦網球成績，而是透過運動生涯所經歷的人生片段，回望成長過程中的孤獨、選擇與自我對話，希望讓讀者看見運動員與一般人其實並沒有那麼不同。

詹詠然指出，書中多為自己一路以來留下的生活筆記與零散文字，後來在疫情期間加以整理，集結成書。她坦言，這本書不是傳記，也不是給運動迷專屬的作品，而是寫給每一個在人生路上感到迷惘的人。談及書名由來，她分享，自己在缺乏可參考前例的成長環境中，只能不斷回到內心，詢問最初的自己，「所有答案其實都在心裡」，因此才有「你，已是你所需的一切」這樣的命名。

身為長期站在競技場上的職業運動員，詹詠然也談到身分轉換的心境。她形容，運動員是一條相對孤獨的道路，今天的夥伴，明天可能成為對手，表現越好，反而越難向外尋求依靠。她坦言，閱讀與書寫成為她向內整理自己的方式，透過別人的故事修復自己，也逐漸找到與世界相處的節奏。

書名：《你，已是你所需的一切》

作者：詹詠然

出版社：時報出版

回顧職業生涯，詹詠然提到，最具意義的一場比賽是2016年於高雄舉辦的台灣公開賽。當時比賽前夕發生台南大地震，身為921受災戶的她，與搭檔默默許下心願，若奪冠便將獎金捐出。最終如願奪冠，也讓那場比賽成為她心中最難忘的時刻。她認為，每一場輸球的遺憾，都是成就今日自己的重要一部分。

談及退休後的生活，詹詠然表示，目前仍在適應節奏放慢的狀態，學習好好生活、整理自己。對於未來是否再度出版作品，她並未排除可能性，但強調會在準備好之後，再開啟人生的新篇章，希望屆時能帶來更成熟、真誠的分享。

●本文由台北書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。

