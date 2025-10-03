19部舉世孤本大集合！故宮100+鉅獻「皕宋」百年難得一見的古書盛宴登場

為歡慶國立故宮博物院建院一百週年暨在臺北復院六十週年，故宮院慶系列大展今（3）日由「皕宋——故宮宋版圖書觀止」揭開序幕。「皕宋」特展是故宮百年展覽史上規模最大、文物級別最高的宋版圖書特展，兩個檔期共展出98部宋版書；其中首檔展出的50部宋版圖書中，有多達19部為舉世僅存的孤本，極具歷史與文化價值。歡迎觀眾前往故宮北部院區第一展覽館，在千年書香中感受宋版古籍所蘊藏的典雅知性之美。

故宮百年院慶系列大展，由「皕宋」特展揭開序幕。

故宮策展人、書畫文獻處曾紀剛助理研究員表示，展覽以「皕宋」為名，寄寓多重意涵。「皕」為二百之數，同時呼應故宮百年院慶盛事，以及清末藏書家陸心源「皕宋樓」的傳奇歷史。收藏二百部宋版古書，向來是公、私藏家冀望超越的標竿。適逢籌辦故宮院慶特展機緣，故宮將在本次展覽中首度公開全面清查、統計百年來典藏宋版圖書的來源類型及實際數量，克盡典守國家文物之職責。(註：皕，讀音ㄅㄧˋ，同必)

故宮策展人曾紀剛助理研究員指出，雕版印刷技術的純熟運用，讓十世紀前後中國傳統書籍與閱讀、經典與知識的世界，逐漸從「寫本時代」邁入「刻本時代」。宋代（960-1279）正是版刻圖書的黃金年代，從中央到地方，出版活力豐沛，類型多元的出版品以校勘嚴謹、工藝卓越、紙墨古雅著稱。歷經千百年傳藏流轉，「宋版書」不僅成為學術研究的重要資源，更因書物自身蓄積的人文精神與美感元素，化身歷代收藏家心目中「一頁千金」的夢幻逸品。

「皕宋」特展是故宮百年展覽史上規模最大、文物級別最高的宋版圖書特展。

本次展出經典之一，為唐代文學家劉禹錫的《劉賓客文集》，為宋紹興年間杭州刊刻遞修本。此書校刻精審，墨色清朗，紙質勻淨柔潤，歷經八百餘年幾無傷損，極為珍貴。書中〈烏衣巷〉一詩家喻戶曉，現今課本版本為「舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家」，而故宮典藏的宋版孤本則作「舊來王謝堂前燕」。一字之差，讓詩句的時空感更貼近唐詩意境，展現宋版書在文字校勘上的重要價值。另一件重點展品為宋釋子璿的《首楞嚴義疏注經》，為宋代兩浙轉運司刊本。全書書法端莊嚴整，雕工圓勻細緻，印墨清晰潤澤，紙張質地極佳，整體風貌雍容典雅，堪稱北宋雕版印刷的藝術巔峰，極有可能為北宋時期刊刻而成，實屬可遇不可求的宋版佛經珍本。

唐代劉禹錫撰《劉賓客文集》，宋紹興年間杭州刊刻遞修本。書中〈烏衣巷〉一詩作「舊來王謝堂前燕」，讓詩句的時空感更貼近唐詩意境。

晉郭璞注《爾雅》，宋孝宗時浙江翻刊北宋國子監本(據五代監本重刻)，是存世唯一間接保留五代國子監刻書遺制的實物，具有無可取代也難以估量的價值。

故宮表示，為讓觀眾更深刻體驗宋版書的裝幀特色與閱讀方式，展場特別設置互動體驗區。由故宮文物修復團隊，以院藏宋版書的數位影像為素材，採用傳統楮皮紙直印輸出，並親手依宋版書「蝴蝶裝」形式進行裝訂，製作成可供翻閱的複製樣本。觀眾可在說明文字引導下，實際動手翻閱，模擬千百年前傳統文人閱讀與藏書的視覺與手感，從中體會紙質文物歷經世代傳承所需投入的工藝精神與文化堅持。

「皕宋」特展分為七個單元：第一單元「一百年來的藏書軌跡」，回顧故宮在不同歷史階段所匯集的宋版書，揭示具體數量；第二單元「版刻風格與知識形貌」，介紹宋代書籍的重要出版區域、字體特色，以及雕版印刷書籍如何反映甚至推進知識與閱讀型態的轉變；第三單元「宋版書的生命脈動」，引導觀眾理解書籍並非靜態的知識載體，從印本面貌回溯雕版衰變的歷程，實則蘊藏豐富的歷史文化訊息。

「一百年來的藏書軌跡」單元，回顧故宮在不同歷史階段所匯集的宋版書，揭示具體數量。

第四單元「一千年前的傳媒轉型」，透過寫本與刻本書籍形制的變化，帶動一場劃時代的視覺革命。第五單元「書籍之為藝術」，試圖重現乾隆皇帝所珍藏傳奇宋版書的幻影，進而說明如何從藝術鑑賞的視角，發掘古書的美感元素；第六單元「難以超越的典範」，讓觀眾同步比對宋版書及其翻刻本的相同頁面，感受彼此工藝品味的區別；第七單元「保存維護之道與藝」，導入古人愛書惜物的觀點與裝潢修護實例，藉以體現傳承文化資產的時代意義。

「一千年前的傳媒轉型」單元，透過寫本與刻本書籍形制的變化，帶動一場劃時代的視覺革命。

「難以超越的典範」單元，讓觀眾同步比對宋版書及其翻刻本的相同頁面，感受彼此工藝品味的區別。

「皕宋──故宮宋版圖書觀止」是百年難得一見的古書盛宴，故宮策展團隊力求以最大限度，呈現故宮典藏宋版圖書的傳藏脈絡、學術價值、藝術內涵與保存理念，從學術、藝術、技術的不同層面，展示古今學者、藏家、匠人各有其獨到的觀看方式與創意見解。歡迎觀眾親臨故宮，沉浸於「滿目盡是宋版書」的古雅氛圍中，細細品味書頁內外豐富細緻的美感，讓視覺與心靈都獲得豐盛款待。更多展覽詳情可至故宮官網或社群平台查詢。

展覽資訊 皕宋——故宮宋版圖書觀止(I)

時間：2025/10/03～2026/01/04

地點：國立故宮博物院北部院區103、104陳列室

「皕宋——故宮宋版圖書觀止」展覽主視覺。