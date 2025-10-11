國寶文物大集合！故宮百年院慶「千年神遇」：蘇軾〈赤壁賦〉、李公麟〈五馬圖〉等超過50件真跡

國立故宮博物院慶祝建院百年與臺北開館六十週年，推出壓軸特展「千年神遇－北宋西園雅集傳奇」，集結台灣、日本、法國三國博物館珍藏，讓千年前北宋文人風雅再現舞台。這場跨國、跨世紀的文化盛會，不僅見證故宮百年榮光，特展即日起至1月7日開放四個月，邀請全民共同見證一場「文人天團」的重聚時刻。

什麼是西園雅集呢？

「西園雅集」是千百年來文人夢寐以求的傳奇，相傳北宋年間，皇室駙馬王詵曾於汴京西園舉辦一場風雅聚會，當時的文藝天才如蘇軾、黃庭堅、李公麟、米芾等人皆為座上賓，會後由李公麟繪圖、米芾書文來紀念這場難得的「西園雅集」，儘管歷代對此集會真假時有討論，但並未阻礙時人對西園雅集的嚮往之情，千年來這場傳說中的風雅韻事，不斷受到傳頌，成為歷代雅集仿效的原型。

元趙孟頫西園雅集圖。圖／國立故宮博物院提供

必看七件國寶級文物

「千年神遇－北宋西園雅集傳奇」特展為重現這場文藝盛事，展出多幅國寶級作品，包括現存蘇軾〈赤壁賦〉文學名作中唯一的親筆墨寶〈書前赤壁賦〉、黃庭堅傳世行楷代表作〈自書松風閣詩〉、米芾神作〈蜀素帖〉等；另更向東京國立博物館商借李公麟〈五馬圖〉與舒城李氏〈瀟湘臥遊圖〉，及向法國賽努奇亞洲藝術博物館借展李公麟〈山莊圖〉等3件傳世名跡，讓千年前的藝壇群星重聚故宮。值得一提的是失蹤達八十年的〈五馬圖〉，於2019年才現身於世人眼前，首度海外展出即是到臺北參與院慶展覽。

宋蘇軾書前赤壁賦。圖／國立故宮博物院提供

宋黃庭堅自書松風閣詩。圖／國立故宮博物院提供

李公麟五馬圖(局部)(日本東京國立博物館藏)。圖／國立故宮博物院提供 瀟湘臥遊圖(日本東京國立博物館藏)。圖／國立故宮博物院提供

從歷史、藝術等多元面向策展詮釋

展覽以三大單元帶領觀眾重回名士雲集的北宋年間，第一單元「西園雅集」呈現西園雅集在不同時代的延續與轉化，展陳相關與會人士的書畫作品，並囊括書齋逸趣、宴飲酬酢、耆英雅聚等主題，豐富觀眾對雅集圖認識的視角；第二單元「舒心暢意」呈現雅集中最富盛名的蘇軾、黃庭堅、米芾、李公麟等人作品，經過歷史不斷地淘選，他們的作品成為典範，無一不是融合詩文書畫與性靈的傑作，其作品與文藝觀開拓文人書畫的舒心暢意新取徑；第三單元「百代典範」選展後人臨仿這批北宋文藝菁英的作品，具體呈現其歷史上的重要地位及影響力，以及不同時代對北宋大家典範風格的理解與詮釋。

宋王詵漁村小雪圖。圖／國立故宮博物院提供 宋蘇軾書次韻三舍人省上詩。圖／國立故宮博物院提供

明仇英西園雅集圖。圖／國立故宮博物院提供 宋徽宗文會圖。圖／國立故宮博物院提供 宋米芾蜀素帖。圖／國立故宮博物院提供

策展人書畫文獻處何炎泉處長指出，西園雅集是一場由北宋第一偶像蘇軾所導演的劇碼，率領黃庭堅、李公麟、米芾三位主角擔綱演出，加上其餘12位魅力演員，組成歷史上永遠無法逾越的文藝天團與卡司陣容，讓後世無數粉絲嚮往不已。這股影響力，也傳播至韓國與日本，成為東亞文明史上最璀燦的一頁。不管千年前的聚會真實與否？千年後他們的作品本尊即將聚首外雙溪，千萬不能錯過這千載難逢的文化饗宴，誠摯邀請您一起走進未來的傳說中。

展覽資訊： 「千年神遇——北宋西園雅集傳奇」

時間：2025/10/10-2026/01/07

地點：故宮北部院區第一展覽館202,204,206,208,210,212陳列室

「千年神遇－北宋西園雅集傳奇」特展主視覺。圖／國立故宮博物院提供