南科考古館六週年館慶「史前食代-那食 那掘 較知味」10/18-19開放免費參觀同樂

吃在地、說母語、減碳行動！國立臺灣史前文化博物館的南科考古館(以下簡稱：南科考古館)六週年館慶「史前食代－那食 那掘 較知味」將於 10 月 18 日（六）與 19 日（日）熱鬧登場，兩天免費入館同樂。活動結合當期特展《發現第一人》，從「史前人吃什麼」出發，帶領民眾以「產地到餐桌」的視角，探索史前飲食文化與永續生活的智慧。同時響應 10 月 17 日臺灣文化日，當日亦開放免費入館，邀請大小朋友提前同慶。

南科考古館表示，今年館慶以「永續飲食 × 母語」為核心，透過闖關遊戲、市集與親子活動，展現史前飲食與現代永續行動的連結。館內推出「食力大挑戰」闖關遊戲，從碳化種子辨識、灰坑觀察到海洋保育議題，同時也邀請驚奇博物館行動列車帶來博物館好朋友的特色課程等共十二個關卡，寓教於樂。完成集章任務可兌換紀念禮：10 月 18 日贈「史前食代野餐餐盒組」，10 月 19 日贈「史前食代帆布袋」。

館方同步規劃「聽故事 × 玩手作」及「史前小陶器盆栽 DIY」活動，邀請繪本老師以臺灣台語講述《我的爸爸是白衣天使》、《河馬媽媽分鬆餅》等故事，從生活中學習性別平等與誠信觀念。民眾也能親手繪製陶罐紋飾、種植多肉植物，感受創作樂趣與永續綠生活。

美食市集

史前小陶器盆栽 DIY

館外「史前食代市集」聚集 40 家小農、手作與文創攤商，凡以臺灣台語點餐並說出活動名稱「史前食代－那食 那掘 較知味」，即可享店家專屬優惠。為響應永續消費與環保理念，現場全面不提供一次性餐具，鼓勵民眾自備或租借現場提供的環保容器。市集並安排多場表演，包括水管阿民、魔術秀、氣球秀與泡泡秀等，讓臺灣台語、音樂與綠色生活交織成熱鬧的假日風景。

為響應減碳出行，活動期間設有接駁專車，自南科及善化火車站出發，10:00 至 18:00 來回運行（中午12:00–13:00暫停行駛），南科火車站約每20分鐘一班；善化火車站約每30分鐘一班，方便民眾輕鬆抵達會場。南科考古館六週年館慶系列活動結合考古研究、文化傳承與永續教育，邀請大家在秋日假期「食代同樂」，感受從土地到語言的永續行動力。南科考古館6週年館慶詳情及系列活動，可至Facebook搜尋「南科考古館」獲得更多訊息。

街頭藝人演出(照片提供-阿民水管) 街頭藝人演出(小丑氣球)

闖關活動

活動資訊： 南科考古館「史前食代－那食 那掘 較知味」館慶

地點｜南科考古館（臺南市新市區南科三路 10 號）

日期｜10.18（六）– 10.19（日）

時間｜09:00 – 18:00