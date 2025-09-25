雜誌公會「媒體會員經營策略課程」攜手業界專家 共探會員經營新藍海

在演算法持續變動、流量觸及日益困難的 2025 年，媒體要如何突破瓶頸，讓用戶從被動的讀者，變成願意主動參與、學習甚至共創的忠實會員？台北市雜誌商業同業公會將於 10 月 31 日（五） 舉辦「媒體會員經營策略課程」，邀請產業一線專家，從品牌、內容、社群到變現，全面剖析會員經營的核心方法，協助媒體人以系統化思維提升內容資產力。

首先，來自服務超過 500 家企業的 MarTech 領導品牌漸強實驗室商務拓展顧問 Ethan Li，將揭示如何運用技術，打造 LINE 會員自動化經營系統，讓內容與會員溝通24 小時不停歇，幫助媒體建立品牌專屬的私域渠道。

50+ 總編輯兼副執行長王美珍將分享熟齡市場的經營實戰，透過「學習型、共創型、支持型」三大內容場景設計，示範如何把不同讀者需求轉化為參與動能，讓會員不只是讀者，更能夠與媒體建立深層連結，進一步帶動品牌社群價值。

在社群互動的實踐上，親子學執行長杜凱如將以親子市場的數位產品案例，說明如何設計雙向互動的影音內容，讓社群不僅停留在按讚或留言，而是主動參與與共創。她也將探討如何從「內容陪伴」進化到「會員變現」，透過創新的數位服務設計，提升媒體在用戶心中的黏著度與信任度。

最後，由知識複利週報主編朱騏帶來電子報經營的成功經驗。在AI 搜尋阻斷流量的時代，電子報反而成為最穩定且可控的會員溝通管道。朱騏將深入解析如何設計「每天都想打開」的內容，透過高開信率與高互動來鞏固會員關係，並分享從閱讀到付費轉換的變現策略，協助媒體建立長期而穩健的營收來源。

主持人及講者介紹。

雜誌公會期望協助媒體同業在變動劇烈的市場中找到「會員藍海」，以系統化方法鞏固用戶關係，並打造具備市場價值的內容資產，迎接媒體經營新未來。本次課程適合媒體編輯、行銷企劃、社群經營、CRM 人員等專業人士參加。會員早鳥票每人 3,500 元，電子報會員早鳥票 4,100 元，凡 2 人以上同行可享 9 折優惠。早鳥報名至 10/8（三） 止，報名截止 10/24（五），名額有限，敬請把握。詳情見 線上報名網址 查詢。