台北、台中《鋼之鍊金術師BROTHERHOOD》15週年快閃店同步登場！盲抽T恤、鍊成陣充電盤必收藏

超人氣動畫《鋼之鍊金術師BROTHERHOOD》為迎接動畫15週年，與正版授權IP品牌FANFANS粉粉攜手，自2025年3月6日至4月13日推出期間限定快閃店，於松山文創園區的南向製菸工廠一樓盛大登場，現場將有主題餐點、劇照打卡佈景，以及FANFANS粉粉獨家設計的快閃店限定週邊，同時，即日起也同步登錄臺中驛鐵道文化園區的H07出站口工作室，北中兩地快閃店，就是要滿足所有動漫迷的渴求，一定要把握機會來到現場！

關於《鋼之鍊金術師》

《鋼之鍊金師》（鋼の錬金術師，FULLMETAL ALCHEMIST）由日本漫畫家荒川弘（又稱牛媽）所作，最早於2001年的《月刊少年GANGAN》開始連載，並於2004年榮獲第49回小學館漫畫賞；2011年獲得第42回星雲賞（漫畫部門），2003年及2009年由BONES動畫公司製作動畫，漫畫於2010年7月才正式連載完畢，在日本或海外都大受歡迎，全系列作品不論是漫畫或是動畫，是少數罕見開頭和結局都漂亮的漫畫作品，也是改編兩版動畫，不論是否忠於原著內容，都相對完美且大獲好評的漫畫，是日本動漫在21世紀初的代表作品之一。

《鋼之鍊金術師BROTHERHOOD》15週年快閃店_實拍照

FANFANS粉粉重現動漫神作精華

FANFANS粉粉為正版IP授權品牌，一直以來秉持著對IP的熱忱，從琳琅滿目的主題週邊，到精彩的主題快閃店、咖啡廳等，致力將粉絲們喜愛的IP融入日常生活。《鋼之鍊金術師BROTHERHOOD》講述主角有「鋼之鍊金術師」之稱號的哥哥愛德華，以及靈魂被固定於鎧甲的弟弟阿爾馮斯，兄弟倆踏上尋找賢者之石的冒險旅程。動畫中細膩的情感描述、角色個性的真實刻劃以及緊湊的故事情節，讓《鋼之鍊金術師BROTHERHOOD》至今仍是許多粉絲心中無可取代的經典動畫神作！

投影鍊成陣、劇照打卡牆必拍！軍牌留下特別紀念

踏入松菸快閃店，映入眼簾的是投影於地面的鍊成陣，搭配背景經典名台詞，讓粉絲瞬間沉浸於《鋼之鍊金術師》的世界。店內精心打造羅伊的辦公室、充滿壓迫感的普萊德本體，以及經典劇照打卡牆，讓人身歷其境地感受動畫魅力。

接近出口處設有留言互動區，粉絲們可以盡情寫下對作品的熱情與回憶，與同好交流心得。此外，現場還提供軍牌刻印機，可選擇軍部角色款式，並客製化刻上自己的名字，打造專屬紀念軍牌，為這次快閃店留下獨一無二的回憶！

《鋼之鍊金術師BROTHERHOOD》15週年快閃店_實拍照。圖／FANFANS粉粉

《鋼之鍊金術師BROTHERHOOD》15週年快閃店_實拍照。圖／FANFANS粉粉

多款主題餐飲，特典紙杯墊、小卡、收藏夾等你來蒐集

本次快閃店推出 15 週年限定主題餐飲，以角色形象與代表色為靈感的獨特菜單。餐飲區更還原了聖誕節夫人的酒吧，讓粉絲們能在經典場景中享受美食！

【餐飲限定特典】

・消費任一甜點，可獲得隨機特典小卡（共 8 款隨機）

・消費任一飲品，可獲得隨機特典紙杯墊（共 14 款隨機）

同時購買任一甜點與飲品，再加碼贈送「小卡收藏夾」乙個！逛快閃店時，別忘了來品嚐限定餐飲，將專屬特典帶回家。

《鋼之鍊金術師BROTHERHOOD》15週年快閃店_限定餐飲。圖／FANFANS粉粉

FANFANS 獨家設計限定週邊於快閃店華麗登場

將《鋼之鍊金術師》經典元素：鍊成陣、軍部標誌、人造人紋章，以愛力克兄弟豐富的 Q 版表情，巧妙融入各式設計，打造兼具收藏價值與實用性的限定週邊。從時尚穿搭、實用小物，到收藏展示與居家用品，四大品類一應俱全，讓粉絲無論日常穿搭或居家佈置，都能感受作品的魅力，滿足對《鋼之鍊金術師》的熱愛與收藏慾！

《鋼之鍊金術師BROTHERHOOD》15週年快閃店_實拍照。圖／FANFANS粉粉

時尚穿搭 ，低調展現鍊金魅力

阿爾馮斯盔甲工裝外套、愛德華 Q 版潮流帽 T、刺繡紋章襪、雙面漁夫帽、角色刺繡托特包，讓日常穿搭更具個性風格。「盲抽 T-Shirt」 全新亮相，每款搭配角色經典名句，拆封瞬間腦袋裡馬上有聲音！

《鋼之鍊金術師BROTHERHOOD》15週年快閃店_周邊商品。圖／FANFANS粉粉 《鋼之鍊金術師BROTHERHOOD》15週年快閃店_實拍照。圖／FANFANS粉粉

實用小物，作品元素融入日常

手機掛繩、證件套、收納購物袋、飲料提袋等實用小物應有盡有。證件套與收納購物袋靈感來自角色服飾，愛力克兄弟款飲料提袋採用皮質搭配金屬鍊，展現充滿作品風格的質感細節。「愛德華討厭喝牛奶」經典梗化身飲料提袋，附上可愛汗顏表情吊飾，粉絲絕對不容錯過！

收藏展示，珍藏角色魅力

壓克力立牌、雙閃鐳射徽章（盲抽）、金屬胸章、鑰匙圈、L 夾、明信片等多樣收藏品，讓粉絲收藏與展示，表達對作品滿滿的喜愛。壓克力立牌選用各方陣營紋章，底座細節更隨角色變化，質感滿分。旋轉金屬鑰匙圈則融合愛德華的懷錶、鍊成陣與十字架紋章，低調且獨特。多款動畫插圖L夾與不同風格質感的系列明信片，無論收藏或送禮皆適合。

《鋼之鍊金術師BROTHERHOOD》15週年快閃店_實拍照。圖／FANFANS粉粉

居家用品，打造專屬粉絲的日常氛圍

圓形地墊、毛毯、壓克力收藏鏡、無線充電盤，滿滿鍊成陣元素讓人忍不住想喊一聲：「等價交換！」愛德華、阿爾馮斯、小梅的超軟Q抱枕，擁有如麻糬般的柔軟彈性觸感，讓人一抱就捨不得放開，不論是擺放在沙發、床上，還是辦公室午休時使用，都能帶來滿滿的舒適放鬆感，陪伴粉絲度過每一天。

多款杯款融合角色立繪與經典台詞，不論是金屬露營杯、銅片馬克杯、不鏽鋼吸管杯，還是熱炒杯雙入組，皆能滿足不同場合需求，讓粉絲無論外出或居家都能隨時沉浸在《鋼之鍊金術師》的世界。

《鋼之鍊金術師BROTHERHOOD》15週年快閃店_實拍照。圖／FANFANS粉粉

《鋼之鍊金術師BROTHERHOOD》15週年快閃店_實拍照。圖／FANFANS粉粉 《鋼之鍊金術師BROTHERHOOD》15週年快閃店_實拍照。圖／FANFANS粉粉

獨家滿額禮！週邊滿額再送特典明信片

於快閃店現場或 FANFANS 粉粉官網購買 《鋼之鍊金術師 BROTHERHOOD》系列商品，單筆消費滿 999 元，即贈限量明信片乙張（隨機 2 款），數量有限，送完為止！趕快來快閃店選購心儀週邊，把專屬收藏帶回家，一起感受 《鋼之鍊金術師 BROTHERHOOD》 的不朽魅力！更多關於活動主題與資訊，請關注FANFANS 粉粉 Facebook粉絲專頁及官網專區

《鋼之鍊金術師BROTHERHOOD》15週年快閃店_實拍照。圖／FANFANS粉粉

《鋼之鍊金術師BROTHERHOOD》15週年快閃店_松菸留言板區。圖／琅琅悅讀編輯室 《鋼之鍊金術師BROTHERHOOD》15週年快閃店_松菸留言板區。圖／琅琅悅讀編輯室

《鋼之鍊金術師BROTHERHOOD》15週年快閃店_台中快閃店。圖／FANFANS粉粉

快閃店展出資訊： 《鋼之鍊金術師BROTHERHOOD》15週年快閃店

★ 台北店

活動日期｜2025/3/6(四)－2025/4/13(日)

營業時間｜11:00 - 18:00

活動地點｜松山文創園區 南向製菸工廠一樓(台北市信義區光復南路133號)

★ 台中店

活動日期｜2025/3/8(六)－2025/4/13(日)

營業時間｜11:00 - 19:00

活動地點｜臺中驛鐵道文化園區 H07出站口工作室(台中市中區台灣大道一段1號)

※台中店僅販售周邊商品，無提供餐飲。 主辦單位｜FANFANS粉粉