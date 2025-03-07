故宮國寶首度漂洋去澎湖！肉形石等15件文物5月現身澎湖生活博物館

國立故宮博物院與澎湖縣政府今（6）日締結展覽合作，由故宮蕭宗煌院長、澎湖縣陳光復縣長代表簽約，故宮黃永泰副院長、余佩瑾副院長、徐孝德主秘、器物處吳曉筠處長及澎湖縣林皆興副縣長、文化局陳鈺雲局長、工商業發展投資策進會張豪澤總幹事等親臨見證，宣布2025年「故宮國寶出遊去」首度跨海啟航，自5月17日至8月17日於澎湖生活博物館推出「大航海時代的海上明珠—故宮國寶聚澎湖」特展。

「故宮國寶聚澎湖」特展，由人氣國寶〈肉形石〉領銜啟航。圖／國立故宮博物院 清乾隆 右旋白螺。圖／國立故宮博物院

故宮蕭宗煌院長表示，2025年適逢故宮百年院慶、臺北外雙溪建院一甲子及故宮嘉義南院開館十週年，「故宮國寶出遊去」計畫首次跨海至澎湖展出，別具意義。這次「故宮國寶聚澎湖」展覽分「八方會聚」、「國寶環列」兩大單元，「八方會聚」由故宮院藏檔案文獻、輿圖搭配澎湖地方文獻、水下考古發現等，敘述澎湖這片島嶼在大航海時代的歷史發展脈絡。「國寶環列」由人氣國寶〈清 肉形石〉領銜，精選〈明 成化 鬥彩雞缸杯〉、〈清 乾隆 右旋白螺〉等15件珍貴文物及文獻、輿圖等資料，結合全新製作的數位航海互動裝置。展期則搭配聞名國際的「澎湖花火節」，打造兼具文化深度與視覺饗宴的盛會，帶領觀眾探索古代海洋文化的魅力。

澎湖縣陳光復縣長表示，澎湖自古以來便是東亞海洋貿易的樞紐，不僅擁有豐富的自然景觀，更蘊藏深厚的歷史底蘊。從明鄭時期的戰略要地，到清代航海圖中的重要標誌，澎湖一直是連結中外文化的重要橋梁。此次「故宮國寶聚澎湖」特展，是讓澎湖與世界對話的絕佳機會，除了展出故宮精選國寶，更與澎湖在地的考古遺珍、歷史文物相互輝映，展現澎湖在大航海時代的關鍵角色。更重要的是，透過文物展示、數位互動、教育活動與在地導覽，讓文化真正地走入人心，讓澎湖的孩子們能夠近距離接觸國寶，理解自身文化脈絡，並激發他們對歷史與藝術的興趣，同時期待吸引更多國內外遊客來到澎湖，深度體驗這片土地的文化魅力。

澎湖生活博物館。圖／澎湖縣政府提供

故宮表示，展覽內容分為兩大單元，第一單元「八方會聚」透過故宮典藏的文獻、輿圖等數位圖像，結合澎湖在地豐富的考古文物、水下生物及重要古蹟，呈現大航海時代澎湖的關鍵地位與多元文化交流。第二單元「國寶環列」以最高規格精選15件院藏文物，展出大航海時代及其前後時期的亞洲文物珍品。此外，故宮以「黑水溝的引航人」為主題，運用數位技術打造全新沉浸式體驗，結合清代文獻、輿圖，與澎湖生活博物館的史料和文物，再現明清時期的澎湖航海故事，引領觀眾探索充滿知性與趣味的歷史航程。

故宮是世界的故宮，也是全民的故宮、生活的故宮，長期致力推廣文化資產，讓民眾更親近歷史藝術。此次展覽不僅匯聚故宮國寶文物，結合澎湖花火節的璀璨夜空，並攜手在地廠商進行文創授權合作，開發多款特色伴手禮，帶給民眾豐富的參觀體驗，相信能吸引海內外遊客前來，為澎湖觀光發展注入新活力。

澎湖國際海上花火節。圖／澎湖縣政府提供

2025澎湖國際海上花火節 主視覺。圖／澎湖縣政府提供

展覽資訊 大航海時代的海上明珠—故宮國寶聚澎湖 時間：2025/05/17～2025/08/17 地點：澎湖生活博物館二樓特展室（澎湖縣馬公市新生路327號） 票價：全票新臺幣80元 開放時間：每週五至週三，上午9點至下午5點；每週四休館。

「大航海時代的海上明珠—故宮國寶聚澎湖」簽約儀式，故宮與澎湖縣政府團隊合影。圖／國立故宮博物院