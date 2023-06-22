朱嘉雯、王世豪／故宮國寶的「物」外之意——山水畫的詩意、器物的隱語
許多民眾到台北故宮，點名必看「網紅古物」翠玉白菜、肉形石、毛公鼎，可是故宮「鎮院三寶」另有其物，即是三幅北宋山水畫－－范寬〈谿山行旅圖〉、郭熙〈早春圖〉、李唐〈萬壑松風圖〉。故宮有近70萬件館藏珍寶，就那麼巧，Top3都是北宋山水畫，中國文學博士朱嘉雯表示，北宋山水畫之所以被奉為國寶，因為在山水之際寄寓著心靈流連，使人「不厭百回讀、不厭百回看」。
古人曾說，一幅好的畫作可以讓人在裡面或坐、或遊、或行走。北宋山水畫之所以精彩，因為它兼具文學與詩的意境，以山水呈現文人心胸清遠、闊朗、高明的境界，而這種「詩學」想像，可以讓觀者與畫作之間形成一種對話空間，在裡面悠遊坐臥。
每個人觀畫的「旅遊路線」都不太一樣，有的人喜歡橫著看，有些人喜歡豎著看，有的人這次看山、下次看樹，甚至有些人可以在畫作裡盤桓一輩子，到生命最終都還捨不得離開。這就是一幅精彩的山水畫可以很耐看、可以看很久的道理，朱嘉雯不禁讚嘆：「這真是很美的一件事！」
以郭熙〈早春圖〉為例，分享三種賞析「旅遊路線」：第一種，從「藝術專業」角度分析郭熙的「三遠法」構圖、「捲雲皴」的蟹爪筆技；第二種，用「泛政治性」的角度解讀畫中萬物騷動不安，窺探當時宋神宗熙寧變法的決心；第三種，從「早春」這個精緻的文學命題，探討其中「詩學」張力與爆發力之美。
「評賞一幅好的山水畫，能夠站在這個畫作前面站得越久，看到的就越多。」朱嘉雯希望將來大家看山水畫，應該要肅然起敬、要靜靜觀賞，接著能夠徜徉在這個畫作裡頭，極盡欣賞。
●節錄自有聲內容服務平台《一刻鯨選》：《朱嘉雯談故宮鎮館之寶14講》
國寶物語，聽見那些「物」外之意
到故宮除了欣賞山水繪畫，更有琳琅滿目的古代文物可以細細品賞。雲科大漢學應用研究所助理教授王世豪分享，藉由這些華夏文化中的各種生活用品，我們可以發現古人對於生活的慾望、甚至品味的要求，都像現代人一樣五花八門又精采。
例如「玉觿」，它是一種上寬下尖的弧角形玉器，因為呈錐子狀，可以用來解開繩結。古代穿衣怕曝光，往往把衣帶繫得緊緊的。但總有要解開的時候，所以把能拿來解開的玉觿隨身佩戴，且作裝飾。當時的貴族子弟若佩戴玉觿，就象徵了對內有能力操持家業、侍奉父母；對外可從事政治、領兵打仗；也就是個值得依靠的成年人了。
「玉玦」也富含有趣的「語言密碼」。被流放的臣子如果收到皇帝賜來的「玦」，就代表「你不要回來了」；如果收到皇帝賜來的是個「環」，臣子就有機會再返還宮廷，受到重用。所以，古人利用「玦」和「絕對」的「絕」之間的諧音，來表達「斷絕」的意思。
另外像是我們現在使用的「盤」，其實是古人拿來裝洗完手的髒水，乾淨的洗手水則是用「匜」來裝的喔；而「豆」在古代指的是盛裝穀物、肉醬的器皿，比如故宮就有個戰國時期的藏品叫做「素豆」。聽了古文物的故事，你就會發現原來古人也曾這麼「活過」！
●節錄自有聲內容服務平台《一刻鯨選》：《故宮那些玩意》
作者｜朱嘉雯
國立中央大學中國文學博士，國立東華大學華語文中心暨華語教學國際博士班主任，第52屆廣播金鐘獎得主，漢聲廣播電台節目製作、主講。《創價少年》專欄作家。
著有《紫金流夢》、《這溫柔來自何處》、《小提琴女孩》、《紅樓夢與曹雪芹》、《朱嘉雯青春經典講堂：紅樓夢、金瓶梅、聊齋誌異、西遊記》，以及《朱嘉雯私房紅學：坐享人間繁華事、萬千氣象紅樓夢、大觀園內石頭痕》、《文學千山路》等。
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作者｜王世豪
國立臺灣師範大學國文學系博士畢業，現職國立雲林科技大學漢學應用研究所助理教授。師從國學大師許錟輝教授研習說文學、古文字學、《尚書》、《史記》等。
曾擔任《國語周刊》進階版「國字方塊舞」專欄主筆，研究興趣在於考辨古代詞語、文字的意涵，連結古人文化、社會的樣貌，意圖透過古代文物和語言，構築文人生活意象。
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