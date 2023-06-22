朱嘉雯、王世豪／故宮國寶的「物」外之意——山水畫的詩意、器物的隱語

（內容／朱嘉雯、王世豪，編輯撰稿／一刻鯨選）

許多民眾到台北故宮，點名必看「網紅古物」翠玉白菜、肉形石、毛公鼎，可是故宮「鎮院三寶」另有其物，即是三幅北宋山水畫－－范寬〈谿山行旅圖〉、郭熙〈早春圖〉、李唐〈萬壑松風圖〉。故宮有近70萬件館藏珍寶，就那麼巧，Top3都是北宋山水畫，中國文學博士朱嘉雯表示，北宋山水畫之所以被奉為國寶，因為在山水之際寄寓著心靈流連，使人「不厭百回讀、不厭百回看」。

古人曾說，一幅好的畫作可以讓人在裡面或坐、或遊、或行走。北宋山水畫之所以精彩，因為它兼具文學與詩的意境，以山水呈現文人心胸清遠、闊朗、高明的境界，而這種「詩學」想像，可以讓觀者與畫作之間形成一種對話空間，在裡面悠遊坐臥。 〈早春圖〉郭熙 （圖片來源:故宮OPEN DATA專區）

每個人觀畫的「旅遊路線」都不太一樣，有的人喜歡橫著看，有些人喜歡豎著看，有的人這次看山、下次看樹，甚至有些人可以在畫作裡盤桓一輩子，到生命最終都還捨不得離開。這就是一幅精彩的山水畫可以很耐看、可以看很久的道理，朱嘉雯不禁讚嘆：「這真是很美的一件事！」

以郭熙〈早春圖〉為例，分享三種賞析「旅遊路線」：第一種，從「藝術專業」角度分析郭熙的「三遠法」構圖、「捲雲皴」的蟹爪筆技；第二種，用「泛政治性」的角度解讀畫中萬物騷動不安，窺探當時宋神宗熙寧變法的決心；第三種，從「早春」這個精緻的文學命題，探討其中「詩學」張力與爆發力之美。

「評賞一幅好的山水畫，能夠站在這個畫作前面站得越久，看到的就越多。」朱嘉雯希望將來大家看山水畫，應該要肅然起敬、要靜靜觀賞，接著能夠徜徉在這個畫作裡頭，極盡欣賞。

●節錄自有聲內容服務平台《一刻鯨選》：《朱嘉雯談故宮鎮館之寶14講》





國寶物語，聽見那些「物」外之意





到故宮除了欣賞山水繪畫，更有琳琅滿目的古代文物可以細細品賞。雲科大漢學應用研究所助理教授王世豪分享，藉由這些華夏文化中的各種生活用品，我們可以發現古人對於生活的慾望、甚至品味的要求，都像現代人一樣五花八門又精采。 神人紋觿／西周中期 （圖片來源:故宮OPEN DATA專區）

例如「玉觿」，它是一種上寬下尖的弧角形玉器，因為呈錐子狀，可以用來解開繩結。古代穿衣怕曝光，往往把衣帶繫得緊緊的。但總有要解開的時候，所以把能拿來解開的玉觿隨身佩戴，且作裝飾。當時的貴族子弟若佩戴玉觿，就象徵了對內有能力操持家業、侍奉父母；對外可從事政治、領兵打仗；也就是個值得依靠的成年人了。 耳飾玦／西周晚期至春秋 （圖片來源:故宮OPEN DATA專區）

「玉玦」也富含有趣的「語言密碼」。被流放的臣子如果收到皇帝賜來的「玦」，就代表「你不要回來了」；如果收到皇帝賜來的是個「環」，臣子就有機會再返還宮廷，受到重用。所以，古人利用「玦」和「絕對」的「絕」之間的諧音，來表達「斷絕」的意思。

另外像是我們現在使用的「盤」，其實是古人拿來裝洗完手的髒水，乾淨的洗手水則是用「匜」來裝的喔；而「豆」在古代指的是盛裝穀物、肉醬的器皿，比如故宮就有個戰國時期的藏品叫做「素豆」。聽了古文物的故事，你就會發現原來古人也曾這麼「活過」！

●節錄自有聲內容服務平台《一刻鯨選》：《故宮那些玩意》